Progetto “Incroci” all’Istituto Vincenzo Cardarelli di Tarquinia: la Polizia di Stato incontra gli studenti

Ieri mattina, 13 novembre, presso l’Istituto Vincenzo Cardarelli di Tarquinia, la Sezione di Tarquinia dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) ha proposto agli studenti il Progetto “Incroci”. L’iniziativa ha coinvolto professionisti della Polizia Stradale, della Polizia Postale e della Polizia Ferroviaria, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sui pericoli che possono incontrare nella vita quotidiana, sia nei viaggi fisici che virtuali. Durante l’incontro, i poliziotti hanno illustrato gli aspetti di cui essere consapevoli nella navigazione sul web, nelle stazioni ferroviarie e nella circolazione stradale.

La cultura della legalità al centro dell’incontro

La proposta formativa fa parte di un progetto volto a diffondere la cultura della legalità tra i giovani, mettendo in luce l’importanza di atteggiamenti corretti e sicuri. La Polizia di Stato, nelle sue diverse specialità, ha spiegato ai ragazzi le insidie della rete e le accortezze da adottare per evitare comportamenti rischiosi. L’incontro, che ha visto la partecipazione sia degli studenti della succursale del Lido sia di quelli della sede centrale, è stato un’opportunità per stimolare il senso civico e la consapevolezza tra i giovani.

Una partecipazione attiva e coinvolgente

Centinaia di studenti hanno partecipato all’incontro, dimostrando un grande interesse per le tematiche affrontate. Gli operatori di Polizia hanno saputo coinvolgere i ragazzi, rispondendo a numerose domande con spiegazioni esaustive. La Sezione ANPS di Tarquinia, insieme alla direzione didattica dell’Istituto Vincenzo Cardarelli e alla Polizia di Stato, ringrazia tutti i partecipanti per la disponibilità e professionalità nel promuovere la sicurezza e il rispetto delle regole tra le nuove generazioni.