Prosegue il successo all’insegna del tutto esaurito della rassegna Vivi il Castello di Santa Severa

Proseguono con grande successo gli appuntamenti estivi di “Vivi il Castello di Santa Severa”, un evento promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Il programma è ricco di esibizioni e spettacoli imperdibili, come quello di martedì 20 agosto con la Fanfara della Polizia di Stato, che regalerà un emozionante concerto, simbolo di vicinanza e legalità. Mercoledì 21 agosto, invece, sarà la volta dei ReQueen Tribute Band, che porteranno in scena un coinvolgente show dedicato ai grandi classici dei Queen. A seguire, giovedì 22, un’imperdibile serata lirica con il Grande Galà dedicato ai grandi compositori del melodramma italiano, tra cui Verdi, Puccini, e Rossini.

Musica e Spettacoli sotto le Stelle

La magia dell’estate continua venerdì 23 agosto con “Metti Una Sera D’estate”, un concerto dell’Orchestra di Fiati Uniti per la Musica del Comune di Santa Marinella, che incanterà il pubblico con un vasto repertorio, dalle colonne sonore di Ennio Morricone alla dance anni ’70. Sabato 24 agosto, il Sergio Caputo Trio offrirà una serata di pop-jazz unica, con un mix di improvvisazione e reinterpretazioni dei brani storici del cantautore romano. Domenica 25 agosto, il Castello ospiterà la presentazione del libro “Calcio, politica e potere” all’interno della rassegna letteraria “Libri e calici”, seguita dallo spettacolo “Elena, Nannarella e Gabriella”, in cui l’attrice e cantante Elena Bonelli racconterà le vite di Anna Magnani e Gabriella Ferri, due icone della cultura romana.

Cultura e Gastronomia al Castello

Oltre agli spettacoli, il Castello di Santa Severa offre un’esperienza culturale completa, con la possibilità di visitare il Museo del Mare e della Navigazione Antica, il Museo del Castello, e la suggestiva area di ristoro Pirgy Bistrot, con vista sul mare. Un’opportunità unica per vivere un’estate all’insegna della cultura, della musica e della gastronomia in uno dei luoghi più affascinanti del Lazio. Gli eventi, con ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria, sono un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza e nella storia del Castello, un patrimonio di inestimabile valore gestito da LAZIOcrea, in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.