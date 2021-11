Protezione Civile, Comune di Vitorchiano e COREIR insieme per azioni condivise

Riceviamo e pubblichiamo

Lo scorso martedì 2 novembre 2021 il gruppo di Protezione Civile del Comune di Vitorchiano ha incontrato i rappresentanti del COREIR (Corpo regionale di intervento rapido del Lazio), ente a ordinamento volontario che fa parte delle componenti operative del Sistema integrato regionale e regionale di Protezione Civile.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Ruggero Grassotti, il consigliere delegato Fabio Fanelli e il coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile Igor Picchi, mentre per il COREIR il presidente Massimiliano Giorgi, l’ingegner Paolo Gatta, il segretario Marco Iacovacci, il responsabile della formazione Carlo Galli, il referente di Distretto Alessandro Palla. Vitorchiano ha aderito al COREIR circa un anno fa e questa è stata l’occasione per ripercorrere le tappe della costituzione del gruppo comunale e le attività finora svolte, che negli ultimi due anni hanno prevalentemente riguardato il sostegno alla popolazione durante l’emergenza sanitaria. A sua volta il COREIR ha illustrato nel dettaglio la propria funzione di coordinamento delle strutture associative di Protezione Civile nel territorio regionale (oltre 70 gruppi comunali e associazioni aderenti) per le attività di prevenzione, soccorso e superamento di ogni tipo di emergenza. In particolare, è responsabile per la Regione Lazio di logistica e distribuzione dei dispositivi di protezione individuale.

“Un incontro importante – commenta il sindaco Ruggero Grassotti – per conoscere più da vicino una struttura importante come il COREIR, che ringraziamo per la sua presenza, e per illustrare le attività che il nostro gruppo comunale di Protezione Civile porta avanti a supporto della popolazione. La collaborazione proseguirà con l’organizzazione condivisa di attività di formazione per i volontari, informazione presso scuole e cittadini e una settimana dedicata alla Protezione Civile che includa esercitazioni e una giornata di studi, coinvolgendo anche altri gruppi e associazioni della provincia di Viterbo, molti dei quali aderenti al COREIR stesso”.

“Ringraziamo il Comune di Vitorchiano per l’ospitalità e la collaborazione – interviene il presidente del COREIR Massimiliano Giorgi – Con questo gruppo vogliamo realizzare insieme una serie di attività per promuovere i valori della Protezione Civile. I territori svolgono un ruolo fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Il nuovo impatto dei cambiamenti climatici e della forte antropizzazione del territorio, determinano oggi fenomenologie a cui conseguono scenari di intervento diversi dal passato. Pertanto si rende necessario un continuo aggiornamento delle procedure operative e del grado di specializzazione delle risorse umane impiegate nelle attività di soccorso”.