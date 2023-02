Provincia di Viterbo, convocata la conferenza dei sindaci: ecco l’ordine del giorno

Riceviamo dalla Provincia di Viterbo e pubblichiamo

La Provincia di Viterbo comunica che la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Ottimale n°1 Lazio Nord – Viterbo è convocata il giorno 01 marzo 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione e alle ore 12.00 in seconda convocazione presso la Sala del Consiglio della Provincia di Viterbo (Via Saffi 49, Viterbo) con i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Informativa sull’andamento delle prese in carico dei SII dei Comuni da parte di Talete Spa;

2. Informativa sullo stato economico finanziario della Talete Spa;

3. Presentazione del Piano Operativo Annuale 2023 e del Preconsuntivo esercizio 2023 della Talete Spa – determinazioni;

4. Analisi della proposta della Talete S.p.A. in merito ai fabbisogni di personale – determinazioni;

5. Valutazioni sulla proposta di riorganizzazione URP territoriali di Talete Spa;

6. Informativa sull’andamento della redazione del Piano d’Ambito dell’EGATO1 Lazio Nord-Viterbo e sugli altri adempimenti EGATO in ordine a quanto stabilito dall’Atto di Orientamento Indirizzo n° 116/2022 e suoi richiamati nn° 110, 113 e 114/2022;

7. Comunicazioni in merito all’Acquedotto del Medio Tirreno alla luce della Sentenza del T.A.R. Lazio n° 02777/2023;

8. Varie ed eventuali.