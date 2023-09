Provincia di Viterbo, il 13 settembre il consiglio: ecco i temi in discussione

Riceviamo dalla Provincia di Viterbo e pubblichiamo

L’Ufficio di Presidenza della Provincia di Viterbo comunica che è convocata una seduta del Consiglio provinciale presso la Sala del Consiglio di palazzo Gentili (Viterbo, via Saffi 49) in sessione ordinaria in prima convocazione il giorno mercoledì 13 settembre 2023 alle ore 10.00. Si informa che in caso di seduta deserta di prima convocazione, il Consiglio provinciale si riunirà in seconda convocazione il giorno giovedì 14 settembre 2023 alle ore 10.00.

In trattazione il seguente Ordine del giorno: