Provincia di Viterbo, lunedì 13 novembre la seduta del Consiglio: orari e ordine del giorno

Si terrà presso la Sala Mostre di Palazzo Gentili a Viterbo, in via Saffi n. 49, la seduta del Consiglio provinciale in sessione ordinaria in prima convocazione il giorno lunedì 13 novembre 2023 alle ore 10.00 Eventuale seconda convocazione il giorno martedì 14 novembre 2023 alle ore 9.00.

Questo l’ordine del giorno dell’assise: