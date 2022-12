Provincia di Viterbo: Parroccini lascia, Mechelli nuovo capo di ufficio di gabinetto

Riceviamo dalla Provincia di Viterbo e pubblichiamo

In data martedì 13 dicembre 2022 il Dott. Claudio Parroccini ha presentato al Presidente della Provincia di Viterbo Dott. Alessandro Romoli le proprie dimissioni da Capo di Ufficio di Gabinetto.

Quella di lasciare l’Ente è stata una scelta sofferta per il Dott. Parroccini, che pure con grande senso di responsabilità ha deciso di prenderla a causa di accresciuti e molteplici impegni amministrativi, accademici e professionali in qualità di avvocato. Nell’accettare le dimissioni, il Presidente Romoli ha ringraziato sentitamente il Dott. Parroccini per il prezioso lavoro svolto presso la Provincia di Viterbo e per la professionalità dimostrata in tutti questi mesi.

A succedergli come Capo di Ufficio di Gabinetto sarà il Dott. Manuel Alejandro Mechelli.

Classe 1984, il Dott. Mechelli è laureato in filosofia e teologia. Appartenente ai ruoli della Polizia Locale, ha prestato servizio in diversi comandi della provincia di Viterbo. In aggiunta ai propri incarichi professionali, da marzo 2022 era inquadrato nell’ufficio di presidenza della Provincia di Viterbo presso il quale si è occupato in particolare della segreteria organizzativa e politica del Presidente Romoli e del cerimoniale. In passato è stato anche consigliere comunale presso il Comune di Canepina.