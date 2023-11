“Psicologia della paura”: altro appuntamento ad Arte e Storia con il dottor Romolo Sega

Riceviamo e pubblichiamo

“Psicologia della paura: le motivazioni, le forme e i comportamenti” sarà il tema della seconda conferenza tenuta dal dottor Romolo Sega che si svolgerà venerdì 17 novembre, alle 17, nella sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto a Tarquinia.

Nell’incontro, a ingresso libero, saranno descritte le varie e frequenti paure, a seconda delle età, con i motivi che le favoriscono e le condizioni che possono mantenerle attive nel corso della vita, sebbene in forme e modalità diverse. La conferenza sarà anche l’occasione per riflettere sulle situazioni pericolose vissute o interpretate come tali che possono innescare meccanismi neurofisiologici e comportamentali, con gravi conseguenze, e su quali azioni di prevenzione intraprendere. Il dottor Romolo Sega, già libero professionista per molti anni, è stato relatore in convegni scientifico-culturali organizzati da amministrazioni comunali, istituzioni scolastiche e culturali laiche e religiose. Promossa dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas), l’iniziativa è patrocinata dal Ministero della Cultura.