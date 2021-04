“Pupille gustative”: Arte e Gusto con il Liceo Artistico Argan di Roma

Il Liceo Artistico Giulio Carlo Argan continua anche nel 2021 i progetti artistici e formativi che contraddistinguono la mission dell’istituto scolastico: creare modelli concreti di inclusione che possano favorire l’inserimento nel mondo sociale e lavorativo degli studenti, attraverso l’accrescimento delle capacità creative, mediante la definizione di linguaggi contemporanei e il confronto con le professionalità che ruotano attorno all’arte contemporanea.

Nel mese di febbraio 2021 ha ripreso il via Pupille Gustative, dopo lo stop obbligato dello scorso Marzo 2020. Il progetto finanziato dal MIUR, nell’ambito del Piano Triennale delle Arti, presso il Liceo Artistico Giulio Carlo Argan in rete con l’Istituto Alberghiero Tor Carbone, coinvolge l’artista Iginio De Luca, il curatore Claudio Libero Pisano, lo storico dell’arte e artista Massimo Saverio Ruiu e la chef Stefania Scanavino. Il progetto, ideato da Francesco Petrone e Gaetano Accettulli, si avvale della supervisione del Preside del Liceo Argan Prof. Nicola Armignacca.

Pupille Gustative ha l’obiettivo di perfezionare la formazione di quegli alunni che si distinguono per capacità concettuali, creative, professionali ed inclusive, attraverso la costituzione di gruppi eterogenei di studenti, che possano proporsi in modo collettivo sul territorio locale, nazionale ed internazionale, sotto la supervisione di professionalità del settore, promotori di un laboratorio sperimentale permanente di arte contemporanea, attraverso l’uso dei diversi linguaggi, quali lacomunicazione visiva, culinaria e più in generale culturale, al fine di connettere il mondo della scuola con quello dell’alta formazione e del lavoro. Presso il Liceo Artistico sono stati attivati laboratori sperimentali d’arte che coinvolgono professionalità del campo creativo-pratico (arti figurative, digitali e performative) e di quello teorico (curatori e giornalisti) che condurranno gli studenti alla realizzazione di un progetto finale collettivo; nell’Istituto Professionale Alberghiero il laboratorio prevede la presenza dei medesimi professionisti dell’arte contemporanea, che si interfacceranno con il mondo della formazione culinaria. Il progetto prevede, inoltre, la sperimentazione di attività trasversali e interdisciplinari tra le due scuole, soprattutto nei momenti di ricerca, al fine di realizzare un progetto performativo finale in cui il tema sarà sviluppato trasversalmente tra le due istituzioni in base al percorso fatto: pertanto gli studenti potranno mettere alla prova linguaggi artistici contemporanei, complementari a quelli curriculari, come performance, videoarte, blitz, etc. Obiettivo principale di tutte le attività degli Istituti è, dunque, trasformare gli alunni da fruitori passivi di prodotti e modelli culturali ad autori consapevoli ed attivi, mediante la co-progettazione di iniziative artistiche; guidare alla conoscenza etica ed estetica e promuovere l’invenzione creativa in una prospettiva inclusiva, riducendo le barriere culturali, sociali ed economiche; offrire accesso e conoscenza al processo creativo, creando legami profondi tra gli artisti e il pubblico e ponti concreti con il pianeta della professione artistica.

Progetto Pupille gustative – Arte e Gusto

Ideazione Proff.ri Francesco Petrone e Gaetano Accettulli

Raccordo tra gli Istituti Prof. Massimo Principe

Con Iginio De Luca – artista – e Claudio Libero Pisano – curatore

Con Massimo Saverio Ruiu – artista e storico

Con Stefania Scanavino – docente e chef

febbraio – giugno 2021