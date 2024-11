Quali sono i servizi forniti da un’agenzia funebre

Foto di Pavel Danilyuk: https://www.pexels.com/it-it/foto/mano-tenendo-interni-funerale-7317916/

Quando una persona viene a mancare, ci sono tutta una serie di attività a cui adempiere obbligatoriamente in tempi molto specifici e stabiliti per legge. Coincidendo con il difficile momento del lutto, spesso le famiglie scelgono di affidare questo compito a professionisti esterni, in modo da potersi concentrare sul loro dolore senza preoccuparsi della logistica e con la sicurezza che tutte le procedure siano conformi alla normativa in vigore. In questo caso entrano in gioco agenzie specializzate, come ad esempio le Onoranze Funebri a Roma Chiericoni , che offrono servizi funebri completi con l’obiettivo di sostenere la famiglia e salutare nel migliore dei modi la persona defunta.

Le imprese di onoranze funebri intervengono tempestivamente in caso di decesso in casa (o comunque in un luogo diverso da un ospedale), mentre quando la morte avviene in una struttura ospedaliera si attivano nel momento in cui la salma viene trasferita presso la camera mortuaria. Vediamo ora quali sono i servizi offerti.

Preparazione della salma

Tra le prime attività da dover svolgere al momento della morte di una persona, c’è la preparazione della salma. Le agenzie di pompe funebri preparano il corpo del defunto in modo rispettoso e dignitoso, occupandosi del lavaggio, dell’igiene e dell’allestimento del corpo per il funerale o la sepoltura.

Quando richiesto, forniscono anche il trattamento di tanatoprassi, per preservare e migliorare l’aspetto della salma per l’ultimo saluto.

Organizzazione del funerale

Le agenzie di pompe funebri si possono occupare dell’organizzazione del funerale completo, gestendo la pianificazione della cerimonia (religiosa o laica), l’allestimento della camera ardente, la fornitura del feretro (bara o urna per la cremazione), la pubblicazione degli annunci funebri e il trasporto (dal luogo del decesso alla camera ardente, e poi al luogo della sepoltura o cremazione), risolvendo in autonomia ogni problema e rispettando ogni richiesta.

Questo, sia quando viene richiesta l’inumazione (seppellimento del feretro in terra) o la tumulazione (sepoltura della salma in un loculo, in una tomba o in una cappella di famiglia), sia quando si tratta di cremazione (si riducono in cenere le spoglie mortali del defunto che poi vengono inserite in un’apposita urna cineraria).

Gestione burocratica

L’aspetto burocratico è fondamentale anche quando viene a mancare una persona, con tutta una serie di pratiche che vanno svolte in tempi prestabiliti e con la massima precisione. Occuparsene in un momento così delicato come quello della morte spesso risulta eccessivamente stressante: per questo motivo le agenzie funebri intervengono anche sotto questo aspetto, occupandosi di ogni pratica burocratica e amministrativa legata al decesso e all’organizzazione del servizio funebre (certificati di morte, permessi per sepoltura o cremazione, comunicazione con enti pubblici e cimiteriali, ecc.).

Servizi personalizzati

Un’agenzia funebre fornisce anche tutta una serie di servizi personalizzati, utili a rendere alla persona defunta il massimo onore. Questi vanno dalla scelta di fiori e corone funebri alla creazione di necrologi e partecipazioni, dalla preparazione di epigrafi o lapidi alla scelta dell’auto utilizzata come carro funebre.

Garantiscono inoltre tutti i servizi cimiteriali necessari, l’arredo funebre ela fornitura della casa funeraria, oltre al sostegno psicologico per i familiari e alla consulenza legale per testamenti, eredità e altre questioni post-decesso.