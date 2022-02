“Quando spedire è un gioco da ragazzi”: con Costa Eventi | Logistica spedizioni più facili per i privati

“Quando spedire è un gioco da ragazzi”, è lo slogan con cui Costa Eventi | Logistica ha deciso di iniziare il 2022.

Spedizioni per privati facili, comode e veloci, senza il rischio di non trovare parcheggio e abbattendo i tempi della fila: raccogliendo i feedback dei clienti, queste sono le esigenze mostratesi più urgenti da parte di chi ha necessità di spedire. E su questa linea l’azienda si è mossa, per garantire ai clienti professionalità e cortesia dall’imballo fino alla consegna, con la possibilità di tracciamento delle spedizioni direttamente dal proprio smartphone.

Costa Eventi | Logistica è anche Fermopoint e punto di ritiro Vinted, con l’opportunità di ritirare i pacchi dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

Per ogni ulteriore informazione, si può inviare una mail a spedizioni@costaeventi.com oppure chiamare il numero 0766 842781: lo staff di Costa Eventi | Logistica potrà proporre il miglior preventivo per il servizio di cui si ha bisogno. Costa Eventi | Logistica si trova alla Zona Artigianale in Strada Vicinale di Scorticagatti, 49 in prossimità della rotatoria per l’imbocco dell’Autostrada.

