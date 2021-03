Quinta vittoria di fila per la Maury’s Com Cavi Tuscania, Smi Roma superata 1 a 3

La Maury’s Com Cavi Tuscania si impone 3/1 sulla Smi Roma nell’anticipo della nona giornata di ritorno del girone blu della serie A3 Credem Banca. Dopo essersi aggiudicati abbastanza agevolmente il primo parziale (16/25), capitan De Paola e compagni devono ricorrere a tutta la loro determinazione per avere ragione di una Roma Volley che si aggiudica dopo una sorprendente rincorsa la seconda frazione (25/22) e rimane nel set negli altri due in un avvincente punto punto fino alle battute finali (20/25 – 22/25). Bene la Maury’s Com Cavi Tuscania, sorretta dal solito Boswinkel e da un Pace a lunghi tratti davvero super.

Al fischio d’inizio dei direttori di gara, Paolo Tofoli schiera così i suoi: Marsili in cabina di regia con Boswinkel in diagonale, Gradi e capitan De Paola bande laterali, Cioffi e Ceccobello centrali, libero Pace. Coach Budani risponde con Morelli al palleggio e Rossi in diagonale, De Fabritiis e Mandolini di banda, Coggiola e Antonucci al centro, Titta libero.

Primo set: Tuscania scende in campo determinata e prende subito vantaggio 2/8. Reazione dei padroni di casa, Mandolini mette a terra il 5/8. Nuovo allungo di Tuscania, attacco vincente di De Paola 6/12. Morelli sbaglia dai nove metri, ancora massimo vantaggio Tuscania 7/14. Ace di Mandolini 9/14. Muro di De Paola su Rossi, coach Budani chiama il primo time-out 9/17. Boswinkel chiude uno scambio prolungato 9/18. Roma sostituisce Coggiola con De Vito per il servizio. Lunga azione chiusa da un muro di Cioffi 10/20. Nella Roma esce Consalvo per Antonucci. Boswinkel trova il mani out del muro ed è primo set point 14/24. Errore di Mandolini dai nove metri, Tuscania si aggiudica il primo parziale 16/25.

Secondo set: Parte forte Tuscania con Boswinkel che dia nove metri mette in difficoltà la ricezione avversaria 0/3. Cioffi mette a terra una palla slash 1/5. Errore di Gradi, Roma accorcia 3/5. Muro su Boswinkel Roma torna sotto 9/10. Marsili mette a terra una palla slash 9/12. Gradi murato, Roma completa la rimonta 13/13. Attacco vincente di Rossi, di nuovo parità 16/16. Ancora un attacco vincente di Rossi, Roma passa per la prima volta in vantaggio 18/17, Tofoli ferma il tempo. Ancora Rossi, 19/17. Marsili spara fuori, Roma a +3, 21/18. De Paola chiude uno scambio prolungato 21/19. Tuscania mette a terra il 22/20, Budani chiama il time-out. Nel Tuscania, Catinelli per Cioffi e Skuodis per Gradi. Skuodis trova il mani fuori del muro 23/22. Attacco vincente di Rossi che sfrutta le mani del muro, primo set-point Roma 24/22. Errore di Boswinkel, Roma si porta in parità 25/22.

Terzo set: Si parte punto a punto con Roma in avanti 7/6. De Fabritiis mette fuori, Tuscania prova l’allungo 7/9, coach Budani ferma il tempo. Muro vincente di Marsili su Mandolini 10/13. Attacco vincente di Boswinkel 12/15. Seconda palla di Morelli 15/16. Attacco fuori misura di Mandolini, Tuscania di nuovo a +3, 16/19. De Paola mette a terra dopo un bel salvataggio di Pace 16/20, Budani ferma il tempo. Ancora un ottimo recupero di Pace finalizzato da Boswinkel 16/21. Nel Tuscania Catinelli per Ceccobello 17/23. Roma cambia Coggiola con Consalvo. La battuta di Mandolini va a rete, primo set-point Tuscania 18/24. Rossi mette a terra il 20/24, Tofoli ricorre al time-out. L’attacco vincente di capitan De Paola chiude il terzo parziale 20/25.

Quarto set: Parte forte Tuscania e si porta subito sul 1/5. Reazione Roma, il muro su De Paola porta al 4/5. Mandolini mette a terra il 5 pari. Ancora un muro e Roma si porta in vantaggio, Tofoli ferma il tempo 7/6. L’attacco vincente di Boswinkel riporta le squadre in parità 9/9. Si va avanti punto a punto 18/18. Attacco fuori misura di Mandolini, Budani chiede il video-check, le riprese confermano la decisione arbitrale 19/21. Coach Budani richiama i suoi in panchina. Attacco fuori misura di Rossi 19/22. Morelli trova il mani fuori del muro 21/22. Attacco vincente di Boswinkel, primo match-point per Tuscania 21/24. Ci pensa capitan De Paola a mettere a terra la palla del match 22/25.

SMI ROMA – MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 1/3

(16/25 – 25/22 – 20/25 – 22/25)

Durata set: ‘23, ‘29, ‘25, ‘30

SMI ROMA: Morelli 2, Coggiola 5, De Fabritiis 3, Franchi De’ Cavalieri, Antonucci 6, De Vito, Rossi 19, Titta (L1), Consalvo 2, Tozzi, Milone (L2), Sideri 1, Iannaccone, Mandolini 13. All. Budani. Ass. Saltimbanco

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Stamegna, Marsili 4, Pace (L1), Menichetti, De Paola (cap) 14, Gradi 6, Boswinkel 26, Catinelli Gueglielminetti, Skuodis 2, Cioffi 15, Ragoni, Ceccobello 6, Zibella (L2). All. Tofoli. Ass. Barbanti

Arbitri: Mariano Gasparro e Antonio Capolongo.