Raccolta differenziata, il sindaco Sposetti in consiglio comunale: “Criticità ereditate dalla precedente amministrazione. A lavoro per risolverle”

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

“Abbiamo ereditato il progetto della raccolta differenziata dalla precedente amministrazione, che ha deciso di introdurre le modifiche dallo scorso 1° luglio, con criticità evidenti. Insieme all’assessore Sandro Celli, si sta cercando di risolvere i problemi attraverso un confronto costante con la ditta”. Il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti è intervenuto all’inizio del consiglio comunale del 30 luglio per fare il punto sui rifiuti e illustrare gli interventi presi dall’Amministrazione in queste settimane.

“La percentuale della differenziata è ben al disotto della soglia prevista dalla normativa a livello nazionale – ha detto il sindaco Sposetti -. Non discuto il nuovo calendario per il ritiro dei rifiuti che è simile a tanti altri comuni. Chiedo la collaborazione dei cittadini, ai quali probabilmente non sono state date in modo adeguato le informazioni sul nuovo metodo di raccolta, entrato in vigore in modo così rapido”. Al Lido, dove si sono riscontrate le maggiori problematiche, “abbiamo aumentato le mini isole ecologiche da 11 a 13 e attivato una mini isola presidiata a via Axia e due itineranti per evitare l’abbandono dell’immondizia. – ha spiegato il primo cittadino -. La situazione sta lentamente migliorando, ma è indispensabile la collaborazione delle persone, per poi arrivare a settembre e ragionare su interventi più strutturali”.

Sul tema dei rifiuti è stato sollecitato dai consiglieri di minoranza l’assessore all’igiene e al verde pubblico Sandro Celli: “Il servizio è sottodimensionato e la modifica proposta a maggio dall’azienda e accettata dalla precedente amministrazione, non ha portato risultati, perché non migliorativa. Per esempio, il porta a pota nelle campagne, in un territorio vasto come quello di Tarquinia, è inopportuno”. L’assessore Celli ha poi sottolineato come, a fronte di un servizio esistente appaltato con una gara pubblica, tutte le variazioni devono essere oggetto di confronto e accordo con l’azienda per rimanere nei limiti previsti del bando. “Stiamo intervenendo al Lido e nei campeggi per eliminare almeno in parte le criticità, in una stagione molto difficile come quella estiva”.

Importanti novità per le campagne. “Quanto prima – ha dichiarato Celli – dovremmo togliere il porta a porta e istituire dei “condomini orizzontali”, aree recintate e chiuse, riservate a un numero contingentato di utenti che saranno forniti di chiavi per accedervi e fare la differenziata. L’obiettivo è di migliorare in modo sensibile la situazione nelle zone rurali e concentrare gli sforzi su altri servizi”. Infine, sull’opportunità di far scattare le modifiche dal 1° luglio, “è evidente che sia stato uno sbaglio. Ci stiamo muovendo – conclude l’assessore – e, da settembre, saranno presi dei provvedimenti per arrivare alla prossima estate in condizioni ottimali su tutto il territorio comunale”.