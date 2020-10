Real Tarquinia: “Tutta la squadra negativa tranne due casi: situazione sotto controllo”

“Il Real Tarquinia comunica che i risultati dei tamponi effettuati ai contatti stretti del ragazzo risultato positivo al covid-19 hanno evidenziato solo un altro caso di positività a fronte della negatività di tutto il resto della squadra”: così, in una nota sulla propria pagina Facebook, la squadra di amatori del Real Tarquinia aggiorna sulla situazione legata al caso positivo verificatosi nei giorni scorsi.

“I 2 soggetti risultati positivi attualmente non presentano sintomi e svolgeranno l’isolamento domiciliare presso la loro abitazione seguiti dall’azienda sanitaria locale. – continua la nota-

Per il resto della squadra è stata disposta in via precauzionale la quarantena fiduciaria al fine di tutelare tutta la comunità. Si ringrazia ancora l’ASL, il personale sanitario ed il comune di Tarquinia per essersi attivati tempestivamente e aver gestito nel migliore dei modi la situazione che ribadiamo essere attualmente ampiamente sotto controllo”.