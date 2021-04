di Riccardo Rubbi

Sono 221,5 mld € i fondi stanziati per il Recovery Plan. Draghi ha presentato nel PNRR (Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa) le misure per punti riguardo la mobilità sostenibile:

a) 750 milioni € per 21.355 colonnine veloci e ultraveloci, di cui 7.500 in autostrada e il resto in centri urbani con oltre 100 stazioni che produrranno e stoccano energia in loco;

b) 230 milioni € per realizzare 40 stazioni di ricarica vetture a idrogeno in Italia