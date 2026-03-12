Referendum sulla giustizia, sabato 14 marzo a Tarquinia incontro sulle ragioni del “Sì”

Sabato 14 marzo alle 10.45 a Tarquinia si terrà un incontro pubblico dedicato alle ragioni del “Sì” in vista del referendum sulla giustizia. L’appuntamento è previsto alla Sala D.H. Lawrence, in via Umberto I 49, e rappresenta un momento di confronto sui temi della riforma della giustizia e sul contenuto del referendum in programma nelle prossime settimane.

Gli interventi previsti

All’iniziativa interverranno Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, Pier Salvatore Maruccio e Antonio Maria Carlevaro. L’incontro sarà moderato dal giornalista Fabrizio Ercolani.

Un appuntamento nel dibattito referendario

L’iniziativa si inserisce nel dibattito pubblico che accompagna la campagna referendaria sulla giustizia, con l’obiettivo di approfondire i contenuti della riforma e le motivazioni dei sostenitori del “Sì”. L’incontro è aperto alla cittadinanza.