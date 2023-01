Regionali, Mottola: “Valentina Paterna in regione, un’opportunità per tutti i tarquiniesi”

Riceviamo da Massimo Mottola e pubblichiamo

Sebbene io sia solo l’ex coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, o forse proprio in quanto ex, vorrei condividere il mio pensiero con tutti gli elettori di Tarquinia, di qualsiasi credo o colore politico. Alle prossime elezioni regionali, ormai alle porte, Valentina Paterna ha, ragionevolmente, ottime possibilità di essere eletta al Consiglio della Regione Lazio in maggioranza, grazie ad i numeri importanti che accreditano il partito che rappresenta al primo posto nella nostra provincia.

Ebbene, penso che le problematiche del nostro territorio, e spesso anche le relative soluzioni, così come le sue potenzialità, siano sotto gli occhi di tutti i Tarquiniesi, di destra , di centro o di sinistra. Sono altresì sicuro che Valentina Paterna abbia tutte le qualità politiche e morali, per poter essere portavoce e riferimento per tutti nella sede importante del Consiglio Regionale.

Invito quindi tutti a fare una riflessione in tal senso, soprattutto gli elettori di altri partiti o parti politiche, ed a cogliere l’opportunità e l’importanza di avere una Tarquiniese in Regione, anteponendo così il bene del nostro territorio, a tutto il resto, in primis fedi politiche.