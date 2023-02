Regionali, Stella (UDC): “Lo scudo crociato nel Viterbese è tornato”

“Con grande soddisfazione dico che lo scudo crociato nel viterbese é tornato”: recita così la nota post elettorale inviata da Gino Stella, a poche ore dal termine dello spoglio per le regionali.

“Ho rimesso in piedi il partito insieme a Regino Brachetti nell’agosto dello scorso anno e in pochi mesi siamo passati dallo 0,70 a oltre il 2% – le parole di Stella – Abbiamo eletto il nostro consigliere all’Università Agraria di Tarquinia e riavvicinato tanti amministratori a questo partito. Da segretario provinciale posso essere solo che soddisfatto e orgoglioso sia dei candidati che di tutti gli amici che si sono interessati alla campagna elettorale. Ora iniziamo a lavorare in vista delle elezioni comunali che nel 2024 interessano molti comuni e ci dedicheremo alla segreteria provinciale per far in modo che in ogni comune ci sia una sezione UDC territoriale”. L’UDC ha visto scattare un seggio nella circoscrizione di Roma, con l’ingresso in consiglio di Nazareno Neri.