Regionali, Valentina Paterna (FdI) è consigliere regionale: con lei a rappresentare la Tuscia Sabatini (FdI) e Panunzi (PD)

Valentina Paterna sederà in consiglio regionale, sui banchi della maggioranza a sostegno del neo eletto presidente Francesco Rocca: dopo la nottata di attesa e la mattinata tra dubbi e speranze, sul sito del Ministero dell’Interno la sezione che si occupa delle elezioni regionali ha comunicato una distribuzione dei seggi che, pur in attesa degli ultimi conteggi e in seguito della convalida degli eletti, attribuisce due consiglieri nella Tuscia a Fratelli d’Italia: Daniele Sabatini, il più votato in provincia con 12.214 preferenze, e appunto Valentina Paterna, giunta a quota 3.919.

Saranno tre, quindi, i rappresentanti della Provincia di Viterbo in consiglio regionale: ai due di maggioranza si aggiunge Enrico Panunzi, che occupa l’unico scranno a disposizione del PD nella Tuscia, forte delle 11.660 preferenze ottenute.

Tarquinia continua, insomma, ad avere rappresentanza in consiglio regionale: dopo i dieci anni di Silvia Blasi, eletta nel 2013 e poi confermatasi nel 2018 in quota Movimento 5 Stelle, sarà ora la volta di Valentina Paterna, che sarà però in maggioranza.