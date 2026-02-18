Regione Umbria protagonista alla BIT 2026 con “I cammini del benessere”: turismo immersivo tra borghi e sentieri

La Regione Umbria si è presentata alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo 2026 con uno stand di circa 300 metri quadrati allestito presso Fiera Milano Rho, confermando il ruolo strategico del turismo come motore economico regionale. L’apertura dello spazio istituzionale, avvenuta il 10 febbraio alla presenza della presidente Stefania Proietti, ha segnato l’avvio di una due giorni di incontri e panel tematici dedicati a benessere, sport, spiritualità ed esperienze outdoor.

Lo stand, sviluppato da Sviluppumbria, è stato progettato per distinguersi per qualità estetica e capacità attrattiva, inserendosi in una strategia orientata alla promozione di un turismo lento e sostenibile, capace di valorizzare cammini, borghi e paesaggi naturali.

“I cammini del benessere”, l’installazione immersiva firmata Skylab Studios

Tra le novità più apprezzate dell’edizione 2026, l’installazione immersiva “I cammini del benessere”, realizzata con il contributo di Sport e Salute e lo sviluppo tecnologico di Skylab Studios. Lo spazio multisensoriale accompagna i visitatori in un viaggio virtuale tra sentieri, eremi, boschi e centri storici umbri, attraverso proiezioni in alta definizione su pareti LED, suoni naturali, profumazioni ambientali e una colonna sonora evocativa.

L’esperienza integra anche il movimento fisico grazie a tapis roulant inseriti nel percorso, restituendo l’idea del camminare come pratica di benessere fisico, mentale e spirituale. Un modo innovativo di raccontare il territorio, che mette al centro l’esperienza diretta del visitatore e rafforza il messaggio di un turismo orientato alla qualità e alla sostenibilità.

Innovazione digitale e valorizzazione del territorio nella strategia regionale

La partecipazione dell’Umbria alla BIT si inserisce in una visione più ampia che mira a mettere a sistema turismo lento, grandi eventi sportivi e innovazione digitale, con l’obiettivo di posizionare la regione come destinazione di riferimento per un modello di sviluppo turistico evoluto.

“I cammini del benessere” rappresenta un esempio concreto di come creatività tecnologica e promozione territoriale possano convergere. L’installazione ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori, offrendo un’anteprima immersiva del “cuore verde d’Italia” e dimostrando come strumenti digitali avanzati possano amplificare la narrazione dei luoghi, rendendo l’esperienza turistica sempre più coinvolgente e memorabile.