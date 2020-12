Resistiamo insieme: si è chiusa nei giorni scorsi la raccolta di cibo e beni di prima necessità da parte del PD di Montalto

Riceviamo dal Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

È finita nei la raccolta di cibo e beni di prima necessità RESISTIAMO INSIEME, un’ iniziativa nata all’interno del Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana che si è poi unita a quella nazionale del Partito democratico, “SOLIDARIETÀ IN CIRCOLO”.Tanti i prodotti raccolti, per aiutare le famiglie in difficoltà.”Siamo fieri di aver contribuito con un’ idea semplice all’approviggionamento di viveri in soccorso delle famiglie locali.Martedì abbiamo consegnato i beni di prima necessità raccolti a Padre Nilton , che ringraziamo, insieme alla Parrocchia di Santa Maria Assunta, per il lavoro che sta svolgendo per tutta la comunità.Ringraziamo con il cuore anche tutti i cittadini che hanno contribuito , donando qualcosa per chi ne ha bisogno. C’è sempre molto da fare, ed ogni piccolo intervento è una goccia in fondo al mare, ma il mare è pur sempre un insieme grande di tante piccole gocce. Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un buon Natale.

Il Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana