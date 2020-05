Responsabilità individuale, sanificazione, responsabilità penale dei datori di lavoro e tanto altro: rivedi la puntata di ieri di Piazza Digitale

La responsabilità individuale, gli obblighi per i datori di lavoro (e le conseguenze legali e penali di eventuali mancanze), la chiarezza sul concetto di sanificazione e focus particolari per alcune specifiche attività: la puntata di ieri sera di Piazza Digitale – qui sotto il video integrale – ha portato oltre 2000 persone in collegamento con lextra.news per ascoltare gli interventi dell’avvocato Claudia Trippanera e dell’ingegner Alessia Fattori.

Tanti anche gli interventi del pubblico, con commenti e domande per meglio comprendere il quadro attuale della situazione, in attesa di ulteriori linee guida per i singoli ambiti. E in chiusura un focus sulla gestione delle spiagge – quelle in concessione e quelle libere – sulla base della bozza diffusa dall’Inail nei giorni scorsi.