restArteacasa: l’invito de lextra.news agli artisti tarquiniesi per “consegnare arte a domicilio”

Tarquinia terra di artisti e creatività: sono tanti – e lextra.news in questi anni ve ne ha parlato spesso presentandoli e omaggiandone i successi – i figli di questa città capaci di distinguersi in vari ambiti dello spettacolo, dalla musica alla danza al teatro e via dicendo.

E in un periodo in cui in tanti promuovono iniziative di “aggregazione a distanza”, dai flash mob per cantare dalle finestre agli applausi coordinati, raccogliamo volentieri l’assist di Giancarlo Capitani e lanciamo #restArteacasa: il nostro invito è a tutti gli artisti tarquiniesi – e sono tanti – a inviarci un messaggio video di trenta secondi in cui rompono a modo loro il silenzio dell’isolamento in casa, cioè con la loro arte e il loro talento. Il resto è lasciato appieno alla loro creatività: una sorta di “consegna d’arte a domicilio” – per citare le parole di Giancarlo – che pubblicheremo subito sulle storie Instagram e Facebook de lextra.news e che, alla fine, diventerà un mega video collettivo da condividere sui social.

I riferimenti sono quelli soliti de lextra.news – cioè le pagine Instagram e Facebook, la mail redazione@lextra.news e il WhatsApp 328 6717230 – ma potete anche fare riferimento a Giancarlo Capitani e Francesco Micocci, che collaborano al coordinamento di questo mosaico spettacolare.