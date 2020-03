restArteacasa: stasera alle 18 online il video mosaico con circa 50 artisti

Circa cinquanta artisti: un mosaico di talento, passione, inventiva e creatività per lanciare un messaggio positivo in un periodo cupo. Sarà pubblicato stasera alle 18 sul canale YouTube de lextra.news, per essere poi diffuso sui social, #restArteacasa, il mosaico video ideato da Giancarlo Capitani e realizzato da lextra.news in collaborazione, oltre che con Giancarlo, con Francesco Micocci che vede protagonisti tanti protagonisti dello spettacolo tarquiniese in tutte le sue forme.

Musicisti, ballerini e cantanti che hanno realizzato un breve video da casa – chi non ha potuto per motivi “logistici” legati all’isolamento ha mandato un pezzo di repertorio – per “portare l’arte a domicilio” in questi giorni in cui non si deve uscire da casa. Alcuni dei contributi sono già stati anticipati sui social de lextra.news – gli altri, tutti, saranno via via condivisi sino all’ultimo – e molti artisti hanno già postato la loro esibizione, rendendo così virale l’hashtag dell’iniziativa. Ora, per l’atto finale, non resta che attendere le 18.