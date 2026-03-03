Rete idrica, parametri rientrati nei limiti a Tarquinia Lido e Canino

Talete comunica esiti positivi dal monitoraggio della rete idrica nel territorio provinciale. Le analisi trasmesse oggi dalla ASL competente confermano il rientro nei limiti di legge di alcuni parametri che nei giorni scorsi avevano richiesto interventi straordinari.

Nel dettaglio, nel Comune di Tarquinia, area rete Saline-Lido, è stato comunicato il rientro del parametro clorato entro i valori previsti dalla normativa vigente. Con questo aggiornamento si completa il quadro di conformità per la zona del litorale.

A Canino rientra il parametro arsenico

Situazione tornata alla normalità anche nel Comune di Canino, rete Roggi, dove le analisi hanno attestato il rientro nei limiti di legge del parametro arsenico. Le operazioni di bilanciamento idraulico e l’attivazione dei sistemi di trattamento hanno consentito di riportare la qualità della risorsa idrica agli standard ordinari.

Gli interventi si inseriscono nel contesto della gestione straordinaria avviata a seguito dei recenti eventi meteorologici e dei fenomeni franosi che hanno interessato la provincia, con possibili ripercussioni sulle infrastrutture idriche.