ReturnToHogwarts: a Tarquinia un’invasione di maghi e streghe nella giornata dedicata a Harry Potter – TUTTE LE FOTO!

Le foto di Roberto Romano

Una giornata davvero magica: #ReturnToHogwarts, la serie di iniziative a tema Harry Potter ideata e promossa a Tarquinia da lextra.news e dalla libreria caffè La Vita Nova, ha riempito per l’intera giornata del primo settembre la città di tanti aspiranti maghi e streghe, con le vie del centro sin dalla mattina invase da colori, maschere e il giusto spirito di divertimento.

In mattinata, tanti i bambini e ragazzi (ma non solo: anche una bella percentuale di adulti!) che hanno vissuto la cerimonia dello smistamento, con il Cappello parlante che li ha suddivisi nelle quattro casate della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts: una festa tra foto, applausi, entusiasmo e fantasia, mentre la creatività di Francesca Polemi provvedeva a “colorare” i bambini a tema.

Foto archivio lextra.news

Nel pomeriggio, poi, la lettura itinerante che ha toccato tanti begli angoli del centro storico di Tarquinia, dalla biblioteca comunale al Torrione Matilde di Canossa, da via degli Archi all’Archivio storico: le voci di Giulia Oliva, Roberta Di Rocco e Stefano Tienforti hanno portato i tanti presenti nel mondo magico descritto dalle pagine di Harry Potter, ma è stata Deborah Hanna Leoni che, leggendo in inglese, ha letteralmente ammaliato il pubblico.

Ph: Roberta Di Rocco

A fare da cornice, le apparizioni a sorpresa e molto suggestive di alcuni personaggi della saga, da Silente alla professoressa McGranitt, senza dimenticare Hagrid con il suo Thor, a cui si sono aggiunti i tanti ragazzi in maschera presenti all’evento, in quella che è sembrata davvero una passeggiata a Hogsmeade: tanti applausi per le comparse, Elena Natali, Leonardo Moncelsi, Giovanni Ciurluini e Gianni Legni e per i costumi di Fabiola e de Lo Stregatto.

Ph: Daniele Sabbatini

Vera perla del pomeriggio, in una suggestione magica nel cuore del centro storico, l’esibizione con il fuoco di Federica Fattori, che meglio di tutti ha fatto immergere i presenti nel mondo Potter, grazie alle sue magie con il fuoco: tutto immortalato negli scatti di Roberto Romano.

Ph: Federica Moretti

Con un grande entusiasmo e tanti bei ricordi, la testa è già per l’edizione 2023: a costruirla, idea su idea, saranno non solo i protagonisti già citati, ma anche il super staff de La Vita Nova, in particolare Francesca Quondam e Francesca Conti, e i tanti che hanno voluto supportare l’evento, a partire dalle magiche collaboratrici Cristina Piccioni e Francesca Bordi per proseguire con i ristoranti (Bacco Perbacco e Namo), i pub e pizzerie (Dilas Grau e Mao), pasticcerie e bar (Belle Hélène, Il locale, Capolinea Caffè e Latitudine 42) e negozi (Mirtilli e Merletti) che hanno pensato piatti, bevande o sorprese a tema per la giornata.