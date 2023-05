Riaprono i musei civici archeologici di Pitigliano per la stagione estiva

Riceviamo dal Comune di Pitigliano e pubblichiamo

Dallo scorso fine settimana hanno riaperto le porte ai visitatori i Musei civici archeologici di Pitigliano: il Museo archeologico Enrico Pellegrini e il Museo all’aperto Alberto Manzi, dopo i consueti mesi di chiusura invernale, che quest’anno sono stati impiegati dall’amministrazione comunale per espletare la gara, che ha portato ad individuare il nuovo gestore: la società Multiservice.

“Riapriamo le nostre strutture museali con un nuovo gestore -afferma Irene Lauretti, assessore comunale alla Cultura – pronti ad accogliere al meglio, anche attraverso l’organizzazione di eventi di promozione di qualità, turisti e residenti interessati alla scoperta delle origini etrusche del nostro territorio. La pausa invernale ci ha visto impegnati nelle attività di promozione dei nostri musei nei principali circuiti dedicati all’archeologia, in particolare, siamo stati anche quest’anno al tourismA, il salone internazionale dell’archeologia e del turismo culturale, che è una vetrina importantissima per la promozione della Pitigliano etrusca. Inoltre, in collaborazione con il sistema Musei di Maremma è stata inaugurata la mostra virtuale “Arti e Mestieri” che include i nostri musei archeologici, consentendoci di affiancare alla visita tradizionale un’affascinante narrazione virtuale delle strutture museali”.

“I tempi di espletamento della gara – prosegue l’assessore Irene Lauretti – compresi gli ultimi interventi che si sono resi necessari prima dell’insediamento del nuovo gestore, hanno fatto slittare più avanti – relativamente a quanto inizialmente auspicato – la data di riapertura, rispetto agli anni precedenti, ma siamo felici di partire adesso, per affrontare nel migliore dei modi i prossimi mesi, che sono quelli di massima affluenza turistica per il nostro comune. Prevista come sempre la chiusura invernale a partire da novembre, ma tra le richieste che abbiamo avanzato al nuovo gestore c’è quella di riservare un residuo di ore ad una serie di aperture straordinarie in inverno, o in occasione di eventi importanti, in modo da poter aderire con le nostre strutture museali alle iniziative nazionali, o a particolari eventi, che possano richiamare turisti anche in inverno.”

I giorni e i nuovi orari di apertura del Museo archeologico etrusco “Enrico Pellegrini” e del Museo all’aperto “Alberto Manzi” sono i seguenti: fino al 31 maggio saranno aperti venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18. Dal primo giugno al 16 luglio dal giovedì alla domenica con orario 10-13 e 15-20. Dal 17 luglio al 30 settembre dal mercoledì alla domenica con orario 10-13 e 15-20. Infine dal primo ottobre al primo novembre dal venerdì alla domenica con orario 10 -18.