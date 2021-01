Riglietti (FdI): “Soddisfatto del no del consiglio alle scorie nucleari: volentieri ho aderito all’idea di un documento comune”

“Esco con grande soddisfazione e speranza per la difesa del territorio dal consiglio comunale appena concluso e dalla discussione sulla minaccia di un deposito di scorie nucleari sul territorio di Tarquinia”: così si esprime, al termine dell’assise comunale della città tirrenica, il consigliere di Fratelli d’Italia Alberto Sabino Riglietti.

“Sulla falsariga dell’ordine del giorno in materia che avevo presentato a nome di Fratelli d’Italia – spiega Riglietti – il consiglio, recependone le indicazioni, ha elaborato un documento comune. Molto volentieri, avendo come interesse primario quello del bene della Città, ho accettato, e sono felice e rinfrancato che lo stesso atto sia stato approvato quasi all’unanimità, con una sola astensione (Moscherini). Come cittadino, come medico, come consigliere comunale e come rappresentante di partito continuerò nell’impegno deciso per scongiurare una minaccia come quella di un possibile deposito di rifiuti nucleari”.