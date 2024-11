Rinnovabili, il sindaco Socciarelli: “Approvato un documento per bloccare nuovi impianti a Montalto e Pescia”

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Nel pomeriggio di ieri è stato approvata all’unanimità dal Consiglio comunale una delibera di indirizzo per bloccare la proliferazione di impianti FER nel territorio di Montalto di Castro. «Questi documenti – dichiara il sindaco Emanuela Socciarelli – vedono la loro nascita dal tavolo congiunto che si è svolto tra i componenti del consiglio comunale, le forze politiche del territorio e il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli».

«Con questa delibera – spiega la prima cittadina – chiediamo al Mase e alla Regione Lazio, per le opportune competenze, oltre ad una moratoria per le autorizzazioni dei grandi impianti FER, di escludere Montalto di Castro dalle aree idonee per la realizzazione di nuove installazioni fotovoltaiche ed eoliche. Come noto a tutti i cittadini della Tuscia, in particolare a quelli di Montalto, il nostro territorio ha già dato anche in termini di rinnovabili sin dal 2008 ed è ormai più che saturo, visti i 57 impianti solari già realizzati ed in via di realizzazione, di cui ben 40 di grandi dimensioni».

Il documento ratificato dal Consiglio è pubblicato e può essere consultato integralmente da tutti i cittadini sul sito web del Comune. «Invito tutti a leggerlo perché oggi – prosegue Socciarelli – abbiamo dato un segnale ben preciso: Montalto e Pescia dicono basta allo sfruttamento del territorio. Pur rimanendo favorevoli all’energia da fonti rinnovabili, crediamo che vada posto un limite e che vadano messi dei paletti per la tutela dell’ambiente, della storia e della cultura del nostro paese, la cui vocazione agricola e turistica non può certamente vedersi sottomessa al business energetico e industriale».

Questa tematica verrà affrontata nell’assemblea dei sindaci della Provincia di Viterbo il prossimo venerdì 29 novembre alle ore 11:00. «Ringrazio tutti i consiglieri del Comune di Montalto di Castro in rappresentanza anche dei loro partiti di appartenenza, le forze politiche esterne al Consiglio nelle persone di Daniela Scatolini-(UDC), Giovanni Corona (Forza Italia), Gabriele Rossi (Italia Viva), William Ferrati (Democrazia Cristiana), Sergio Caci (Noi Moderati) e Franco Persichini (Lega). Redigere insieme ben due documenti per la tutela della comunità – conclude il sindaco – rappresenta per Montalto e Pescia un grande traguardo».