Riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti alla 167 di Porto Ercole

L’Amministrazione comunale di Monte Argentario, in collaborazione con il gestore Sei Toscana, avvierà una riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nella Zona 167 di Porto Ercole.

A partire da lunedì 3 febbraio sarà definitivamente sospesa la raccolta domiciliare “porta a porta” e saranno installate 11 postazioni di raccolta stradale di prossimità che dovranno essere utilizzate per il conferimento dei rifiuti.

Ogni postazione sarà composta da un cassonetto con coperchio di colore nero per la raccolta dell’indifferenziato; un cassonetto con coperchio di colore blu per la raccolta di carta e cartone; un cassonetto con coperchio di colore verde per la raccolta del multimateriale (imballaggi in alluminio, plastica, tetrapak e vetro); un bidone con coperchio di colore marrone per la raccolta dell’organico.

I sacchi e i mastelli finora utilizzati per conferire i rifiuti con il porta a porta resteranno in possesso alle famiglie e potranno essere utilizzati per agevolare la differenziazione dei rifiuti ed il loro successivo conferimento nelle nuove postazioni di raccolta.

L’obiettivo della riorganizzazione è quello di rendere omogenea la tipologia di raccolta adottata e di aumentare la percentuale di raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche, assicurando così una migliore gestione dei rifiuti finalizzata al recupero di materia, secondo quanto previsto dalle normative sull’Economia Circolare europee, nazionali nonché dalla programmazione regionale.