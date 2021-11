Roma, alla Casa del Cinema “Senza malizia – Omaggio a Laura Antonelli” da lunedì 29 novembre

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 28 novembre avrebbe compiuto 80 anni l’indimenticata attrice Laura Antonelli e, per renderle il giusto omaggio, la Casa del Cinema di Roma si prepara a festeggiare la “Divina creatura” con una serie di iniziative in programma dal 29 novembre. Si parte con una mostra fotografica comprensiva di 17 scatti inediti dell’attrice, visitabile nelle Sale Age e Scarpelli da lunedì 29 fino al 12 dicembre. Sempre il 29 novembre prenderà avvio anche la rassegna cinematografica a lei dedicata che, proporrà fino al 1° dicembre, alcune delle pellicole più famose della Antonelli come Il Merlo Maschio di Pasquale Festa Campanile, Malizia di Salvatore Samperi e L’Innocente di Luchino Visconti. Nella stessa giornata inaugurale, a margine di un incontro, verrà inoltre presentato al pubblico un video, a cura di Bernard Bédarida e Nello Correale, tratto dal documentario in lavorazione Senza malizia.

Prima di diventare la “Divina creatura” che tutti conosciamo, Laura Antonelli aveva avuto “un’infanzia disperata ed infelice”, come lei stessa ammetteva. Era nata in Istria, ma la sua famiglia dopo l’annessione della regione alla Jugoslavia comunista di Tito fu travolta dall’esodo: nell’immediato dopoguerra abbandonò Pola e visse l’esperienza del Campo Profughi a Napoli. Ambiziosa e intraprendente, grazie anche a una bellezza indiscutibile, approda a Roma all’inizio degli anni Sessanta e insegna educazione fisica, una professione piuttosto inusuale per una ragazza dell’epoca. Grazie al suo aspetto estremamente fotogenico arrivano le pubblicità televisive, i primi fotoromanzi e quindi i grandi ruoli cinematografici.

Luchino Visconti la definiva “la donna più bella dell’Universo”, i maggiori registi italiani Risi, Comencini, Bolognini e Scola se la contendevano. La bellezza e il talento la imposero come una delle attrici più desiderate e più pagate del cinema italiano. Ma il vertiginoso successo che ne aveva fatto l’icona sexy, la porterà ad una scelta infelice ed in breve tempo verso l’oblio ed una fine triste che ha lasciato una traccia di mistero. Quando smette di recitare ha solo 50 anni. Dei seguenti 24 anni della sua vita – un terzo della sua esistenza – si sa poco o nulla.

L’evento della Casa del Cinema di Roma, che intende ricordare l’attrice istriana troppo spesso dimenticata viene realizzato anche grazie alla collaborazione della Cineteca Nazionale e dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Sede nazionale e Comitato provinciale di Roma, nell’ambito dei progetti rivolti a promuovere la conoscenza del mondo culturale ed artistico giuliano-dalmata che annovera molti protagonisti che sono emersi in tutte le arti, cinema e teatro compresi.

Ingresso libero nelle sale della mostra e in sala Deluxe (fino ad esaurimento dei posti disponibili), previa presentazione del Green Pass. L’evento è promosso da Roma Culture.

PROGRAMMA

Mostra fotografica

29 novembre / 12 dicembre

Salotto Age e Scarpelli

Esposizione di 17 scatti inediti dell’attrice

Rassegna

29 novembre / 1 dicembre

LUNEDI 29 NOVEMBRE

Sala Deluxe ore 16:00

Il Merlo Maschio Pasquale Festa Campanile

Italia, 1971, 113’

Sala Deluxe ore 18:30

Malizia Salvatore Samperi

Italia, 1972, 93’, VM18

a seguire

Incontro su Laura Antonelli e proiezione, in anteprima, del video di Bernard Bédarida e Nello Correale, tratto dal film documentario “Senza Malizia”, in fase di realizzazione.

Introducono Donatella Schürzel e Giorgio Gosetti.

Sala Deluxe ore 21:00

Venere in pelliccia Massimo Dallamano

Italia, 1969, 83’, VM18

MARTEDI 30 NOVEMBRE

Sala Deluxe ore 16:00

Sans mobile apparent Philippe Labro

Francia, Italia, 1971, 93’, v.o.

Sala Deluxe ore 18:00

Mio Dio come sono caduta in basso Luigi Comencini Luigi Comencini

Italia, 1974, 105’

Sala Deluxe ore 20:00

L’Innocente Luchino Visconti

Italia, Francia, 1976,124’

MERCOLEDI 1 DICEMBRE

Sala Deluxe ore 16:00

Peccato veniale Salvatore Samperi

Italia, 1974, 100’

Sala Deluxe ore 18:00

Divina Creatura Giuseppe Patroni Griffi

Italia, 1975, 110’

Sala Deluxe ore 20:30

Passione d’amore Ettore Scola

Italia, Francia, 1981, 113’

Si ringraziano: Sarah Panetta, Francesco Spagnoletti, Alberto Anile, Anne Boy, Renzo Codarin, Valerio Ialongo, Fulvio Maldi Colombo, Massimiliano Mauriello, Frédéric Mitterrand, Rino Sciarretta, Rai Documentari.