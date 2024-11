Roma Capitale celebra la Giornata contro la Violenza sulle Donne con eventi gratuiti e la campagna #NessunaScusa

Riceviamo e pubblichiamo

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, che ricorre il 25 novembre, Roma Capitale lancia #NessunaScusa, una campagna di comunicazione e un mese di eventi diffusi su tutto il territorio per riaffermare con forza il suo impegno contro la violenza di genere.

Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali partecipa proponendo tante attività gratuite per tutti tra visite, dibattiti e performance di danza, per approfondire la figura e il ruolo della donna attraverso il patrimonio storico, artistico e archeologico della città. Al Museo di Roma, a Palazzo Braschi, si raccontano successi e discriminazioni delle donne artiste presenti alla mostra in corso Roma pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo; al Museo di Casal de’ Pazzi il dibattito sulla figura della donna nella preistoria si arricchisce di nuovi punti di vista; alla Galleria d’Arte Moderna le opere esposte sono stimolo di riflessione sugli stereotipi di genere; al Museo del Teatro Argentina una visita a tema verte sul ruolo della figura femminile nella storia del teatro; al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina viene raccontata la figura di Colomba Antonietti, giovanissima eroina della Repubblica Romana del 1849; ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali le Cariatidi diventano spunto di riflessione di immagini di violenza sulla donna nell’antichità e, al Teatro di Marcello, narrazioni e letture raccontano le storie drammatiche di alcune delle donne della famiglia imperiale Giulio Claudia; alla Villa di Massenzio varie performance di danza, seguite da momenti di confronto con il pubblico, sono pensate per valorizzare i diritti della persona oltre ogni etichetta di genere. Molte delle attività saranno accompagnate da un interprete in Lingua dei segni italiana.

PROGRAMMA

Sabato 23 novembre

Museo di Roma, Palazzo Braschi, piazza S. Pantaleo 10

Ore 11.00 | Roma pittrice: Artemisia e le altre

Un excursus sulla mostra Roma pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo attraverso le opere e lo storytelling: una selezione di donne artiste che raccontano virtualmente successi, insuccessi, gioie, fatiche, discriminazioni e, purtroppo, abusi professionali e personali.

A cura di Laura Panarese

Con interprete in Lingua dei segni italiana

Museo di Casal de’ Pazzi, via Egidio Galbani 6

Ore 17.30 | Donne e preistoria: immaginario e realtà

Il dibattito sulla figura della donna nella preistoria si arricchisce di nuovi punti di vista, offrendo una lettura multidisciplinare che si basa su evidenze archeologiche e sfida i costrutti moderni legati al ruolo femminile nella storia recente.

A cura di Paola Bellagamba, Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi e dei volontari del Servizio Civile Universale, con la partecipazione speciale dell’archeologa preistorica e museologa Patrizia Gioia, già responsabile del Musei di Casal de’ Pazzi

Con interprete in Lingua dei segni italiana

Domenica 24 novembre

Galleria d’Arte Moderna, via Francesco Crispi 24

Ore 10.30 | Quel che fan tutte. Stereotipi di genere

Una visita guidata alla mostra La poesia ti guarda. Omaggio al Gruppo 70 (1963-2023). Le opere stimoleranno una riflessione sugli stereotipi di genere e la loro influenza sulla società di ieri e di oggi.

A cura delle volontarie del Servizio Civile Universale

Con interprete in Lingua dei segni italiana

Villa di Massenzio, via Appia Antica 153

Dalle ore 10.30 alle 16.00 | Luce per Annia

Un racconto su un’antica nobildonna romana seguito da varie performance di danza pensate per valorizzare i diritti della persona oltre ogni etichetta di genere.

A cura di Francesca Romana Cappa, Ersilia Maria Loreti, Carla Termini. Con il Collettivo ParoleCheDanzano, IC Caravaggio Roma, Uscite di Emergenza Dance Company, Associazione Corpi Mobili, Corpo Mobile Festival, CDQ Torre Maura

Con interprete in Lingua dei segni italiana (dalle 10.30 alle 13.30)

Museo del Teatro Argentina, appuntamento alla biglietteria del teatro

Ore 16.15 | Le donne tra mito e realtà

Una visita a tema sul ruolo della figura femminile nella storia del teatro Argentina, un’occasione per conoscere Egeria, Fanny, Giuditta, Elisa, Angelica e molte altre donne che hanno contribuito a fare la storia del teatro di Roma.

A cura di Vanessa Ascenzi

Con interprete in Lingua dei segni italiana

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Largo di Porta S. Pancrazio

Ore 11.00 | Colomba Antonietti, un amore rivoluzionario

L’affresco denso di una memorabile pioniera della modernità: Colomba Antonietti, giovanissima eroina della Repubblica Romana del 1849 che rivendicò il diritto di scegliere la propria vita, i propri ideali ma anche l’amore giusto per sé.

A cura di Mara Minasi con le volontarie del Servizio Civile Universale

Con interprete in Lingua dei segni italiana

Lunedì 25 novembre

Mercati Traiano Museo dei Fori Imperiali, via Quattro Novembre 94

ore 10.30 | Le donne di Carie, immagine di violenza

Partendo da un passo di Vitruvio, si racconta la storia delle Cariatidi scolpite nei portici del Foro di Augusto a Roma, che rappresenterebbero, attraverso lo stato di servitù, l’eterno esempio di punizione inferto dai Greci alla città greca di Carie, alleatasi con i Persiani. Perché loro, e non gli uomini di Carie?

A cura di Maria Paola Del Moro

Con interprete in Lingua dei segni italiana

Area archeologica del Teatro di Marcello, via del Teatro di Marcello, ingresso area archeologica

Ore 11.30 | Donne e ragion di stato

Narrazioni e letture con sottofondo musicale per raccontare le drammatiche storie delle donne della famiglia imperiale Giulio Claudia.

A cura di Stefania Pergola

Alcuni incontri prevedono la traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS, grazie alla collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direzione Servizi alla Persona) e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio.

Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale collegandosi al sito https://cgs.veasyt.com/ dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Tutte le attività sono gratuite. Al Museo di Roma per la mostra Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo, alla Galleria d’Arte Moderna, al Museo del Teatro Argentina e ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, l’ingresso è gratuito esclusivamente in occasione delle visite che rientrano nel presente programma.

Prenotazione obbligatoria allo 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00)