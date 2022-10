Roma Culture, gli appuntamenti dal 26 ottobre al 2 novembre 2022

Riceviamo e pubblichiamo

In partenza una nuova settimana di eventi di Roma Culture. Proseguono le manifestazioni della nuova edizione di Contemporaneamente Roma 2022, la stagione dedicata ai linguaggi più innovativi della cultura contemporanea proposti dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico triennale di Contemporaneamente Roma 2022 e le iniziative proposte dalle istituzioni culturali cittadine. Inoltre è molto ricca la programmazione di PPP 100 – Roma racconta Pasolini, dedicata alla celebrazione del centenario pasoliniano, con diverse iniziative anche nella giornata del 2 novembre, anniversario della morte del poeta. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sugli eventi sono disponibili sul sito culture.roma.it e culture.roma.it/pasolini100roma e sui canali social di @cultureroma. Ecco alcuni degli appuntamenti della settimana.

PPP100 – ROMA RACCONTA PASOLINI

Tra le iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali per i cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini (1922-2022), da non perdere il progetto espositivo Pasolini Pittore, dal 29 ottobre alla Galleria d’Arte Moderna. La mostra, a cura di Silvana Cirillo, Claudio Crescentini e Federica Pirani, riporta l’attenzione su un aspetto artistico rilevante, spesso trascurato dalla critica nel contesto creativo complessivo dello scrittore e regista, a oltre quaranta anni dall’ultima pubblicazione completa (1978) su Pasolini pittore. Oltre 150 opere che ripercorrono gli inizi pittorici di Pasolini che vanno di pari passo con le prime prove poetiche in friulano. Ritratti e raffigurazioni di corpi, maschili e femminili, che ricreano una sorta di mappatura visiva della famiglia e delle amicizie di Pasolini. Presenti anche nature morte e paesaggi rurali friulani dal sapore fortemente intimista che, da un altro punto di vista, quello tecnico, documentano l’eccezionale abilità artistica e la sperimentazione del pigmento messa in atto da parte del giovane Pasolini. La mostra è visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18.30. Info su www.galleriaartemodernaroma.it.

Il 30 ottobre alle 17.30, il primo degli appuntamenti ospitati al Teatro del Lido di Ostia, nell’ambito di PPP100 – Roma Racconta Pasolini: Teatro Valmisa, MediArteCultura e Fattore K presentano Who is me, da Il Poeta delle Ceneri di Pier Paolo Pasolini con Lucia Bendia accompagnata in scena dal violoncello di Simone Sitta, per la regia di Alessandro Guerra. In uno studio cinematografico ormai in disuso, una telecamera riprende il poeta intento a raccontare gli snodi della sua vita. Un attacco aspro contro gli intellettuali del suo tempo, colpevoli di non aver fatto abbastanza per mettere in evidenza la crisi d’identità profonda del paese. Biglietti su https://www.vivaticket.com/it.

In occasione dell’anniversario della morte del poeta, inoltre, da non perdere il 2 novembre lo spettacolo Museo Pasolini. Nel centenario dalla nascita di uno dei più influenti e controversi intellettuali del Novecento, Ascanio Celestini, con le voci di Grazia Napoletano e Luigi Celidonio e le musiche di Gianluca Casadei, guida gli spettatori in un luogo della memoria virtuale: un ipotetico Museo Pasolini; un viaggio commovente nel lascito del grande scrittore. L’evento, in programma alle ore 21, è a cura del Teatro di Roma – Teatro Nazionale e prodotto da Fabbrica Srl e Teatro Carcano. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it. Lo spettacolo al momento è sold out: in caso di rinuncia, i biglietti torneranno disponibili sulla piattaforma eventbrite. È possibile anche accedere alla lista d’attesa inviando una mail a promozione@teatrodellido.it (massimo 50 persone).

Dal 1° al 27 novembre, infine, il foyer del teatro ospita la mostra a ingresso gratuito Pasolini 100 a cura di Nestor Saied (Associazione Enecedete): un’opportunità per riscoprire le locandine e i manifesti della filmografia di Pasolini conservati nell’Archivio Grafico della Cineteca di Bologna. L’esposizione è visitabile negli orari di apertura della biglietteria, dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 20.

Nell’ambito del progetto espositivo Pier Paolo Pasolini. TUTTO È SANTO coordinato e condiviso da Azienda Speciale Palaexpo di Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica e MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo per celebrare nelle rispettive sedi museali la figura del regista, scrittore e artista, dal 28 ottobre (e fino al 12 febbraio 2023) a Palazzo Barberini inaugura la seconda delle tre mostre in programma: Pier Paolo Pasolini. TUTTO È SANTO. Il corpo veggente, a cura di Michele Di Monte. L’esposizione esplora il ruolo determinante dell’ispirazione della tradizione artistica nel cinema e nell’immaginario figurativo pasoliniano, dai Primitivi al Barocco, dall’arcaismo ieratico dei pittori giotteschi al realismo sovversivo di Caravaggio. Il percorso della mostra, concepito come un “montaggio”, illustra il potere di sopravvivenza delle immagini, la loro carica espressiva ed emotiva: tracce di una memoria che ritorna, di radici antropologiche profonde. Trasfigurate dall’obiettivo poetico di Pasolini, le immagini antiche resistono come testimoni del mistero sacro e insieme mondano del nostro rapporto con la realtà e con la storia. Visitabile dal martedì alla domenica 10-19 (ultimo ingresso ore 18). Biglietti su https://www.ticketone.it

A Palazzo delle Esposizioni prosegue fino al 26 febbraio 2023 la mostra dal titolo Pier Paolo Pasolini. TUTTO È SANTO. Il corpo poetico, a cura di Giuseppe Garrera, Cesare Pietroiusti, Clara Tosi Pamphili e Olivier Saillard (co-curatore per la sezione dedicata ai costumi). Le 7 sezioni in cui si articola presentano esclusivamente materiali originali: un’accurata selezione di oltre 700 pezzi che vanno a comporre un ritratto “corporeo” e inedito del grande intellettuale italiano: fotografie vintage, giornali dell’epoca, prime edizioni di libri, riviste sulle quali per la prima volta comparvero interviste, articoli, interventi, e poi dattiloscritti, ciclostilati, filmati, dischi, nastri, e oltre 250 costumi e abiti di scena. Un’esposizione che, in ogni sua parte, parla di amore per le cose e i corpi, nel nome della santità del reale. Al centro del percorso espositivo lo spazio circolare della Rotonda di Palazzo delle Esposizioni è trasformato in una grande sala-lettura in cui sono presenti numerose edizioni di libri su e di Pier Paolo Pasolini liberamente fruibili dal pubblico. Visitabile dal martedì alla domenica ore 10-20 (ultimo ingresso un’ora prima). Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Nell’ambito della mostra, il 30 ottobre alle 10 si terrà Dance Well | Performance inclusiva di danza, una lezione aperta per vivere l’esperienza unica di danzare tra le opere della mostra in collaborazione con l’associazione Parkinzone onlus. Partecipazione inclusa nel biglietto di ingresso alla mostra. Per info scrivere a laboratoriodarte@palaexpo.it.

Sempre nell’ambito della stessa mostra, nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni, prosegue la rassegna cinematografica Pasolini prossimo nostro a cura dell’Azienda Speciale Palaexpo e del Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale che fino all’ 8 dicembre propone film (in pellicola 35mm) di Pasolini e di altri registi che hanno trattato tematiche simili alle sue o che a lui si sono ispirati. In programma il 26 ottobre la proiezione di Twisted realism di Maria Iorio e Raphaël Cuomo (2012); il 27 ottobre Libera di Pappi Corsicato (1993) che verrà introdotto dallo stesso regista insieme a Iaia Forte. Il 28 ottobre appuntamento con alcune delle pellicole più celebri di Pasolini: Uccellacci e Uccellini (1966) introdotto da Alberto Anile; a seguire Totò al circo (8’), scena non inserita nel montaggio finale del film. Il 29 ottobre Il Vangelo secondo Matteo (1964); il 30 ottobre Sopralluoghi in Palestina per il Vangelo secondo Matteo (1964) e a seguire Appunti per un film sull’India (1968). Il 1° novembre Totò che visse due volte di Ciprì e Maresco (1998) e il 2 novembre Ostia di Sergio Citti (1970). Inizio proiezioni alle 20. Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria sul sito www.palazzoesposizioni.it dalle ore 9 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima.

Per Alfabeto Pasolini, il ciclo di incontri affidato a scrittori ed esperti che, attraverso una serie di parole chiave, vogliono raccontare l’attività letteraria, teatrale e cinematografica dell’intellettuale, abbracciando i molteplici aspetti della sua opera e della sua biografia, doppio appuntamento: la Biblioteca Casa delle Letterature (piazza dell’Orologio 3) il 27 ottobre alle 11 ospita un nuovo incontro dal titolo Roma, in cui la giornalista e scrittrice Sandra Petrignani racconterà il legame tra Pasolini e la Capitale; il 2 novembre alle 11 alla Biblioteca Europea Walter Veltroni racconterà, invece, Pasolini e la Politica. L’iniziativa è a cura dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali in collaborazione con l’Associazione Culturale Doppiozero. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Biblioteche di Roma e della biblioteca ospitante.

Dal 30 ottobre al 2 novembre la Piazzetta delle Arti e dell’Artigianato del quartiere Corviale ospita Videomapping – Pasolini – Corviale a cura di Flyer srl. Il progetto intende celebrare Pasolini con 4 monumentali videomapping su un famoso palazzo del complesso popolare i cui contenuti sono affidati alla creatività di 3 artiste di fama internazionale (Kateryna Pits, Emiko e Liz) e a un collettivo che, grazie a un laboratorio ad hoc a cura di Liz, realizzerà il quarto dei lavori presentati in forma partecipata. Il laboratorio Videomapping per Pasolini si svolgerà il 30 e 31 ottobre dalle 16 alle 20 ed è rivolto a tutti, dai 5 ai 90 anni. I partecipanti saranno invitati a realizzare un vero e proprio videomapping utilizzando il videoproiettore con matite colorate e pennarelli, oltre a computer e software, per poter reinterpretare la struttura a disposizione. Grazie alla collaborazione con la Stamperia del Tevere di Corviale, sarà possibile sperimentare anche l’utilizzo del proiettore con tecniche antiche come il monotipo, la xilografia e la calcografia. Le serate del 1° e 2 novembre, dalle 19 alle 23.30, saranno dedicate alla proiezione dei 4 videomapping che racconteranno il personale punto di vista su Pasolini delle tre artiste e mostreranno al pubblico i risultati del lavoro del collettivo. Ingresso libero.

Il 1° novembre torna 6 1 MITO, progetto installativo a cura di Q Academy nato come esperienza in realtà aumentata site specific all’interno del quartiere Eur. Dopo Venere e Diana, protagonista di questa terza annualità sarà Minerva. Fino al 31 dicembre, attraverso un’App in realtà aumentata realizzata ad hoc che trasforma lo smartphone in un “locative media”, ogni partecipante potrà “inseguire” la dea passeggiando nelle aree estere aperte al pubblico intorno all’edificio della Nuvola di Fuksas (marciapiede fra Viale Asia, Viale Shakespeare e Via Cristoforo Colombo). In questo terzo atto si potranno incontrare anche alcuni degli dei/attori delle edizioni precedenti: Minerva, dea della conoscenza e della strategia, accompagnerà il pubblico in una lezione di mitologia che metterà ordine alle stravaganze di Venere e alle intemperanze di Diana. La piattaforma di realtà aumentata impiegata è gratuita (scaricabile al link https://61mito.unitear.com) e consente anche senza registrazione di fruire i contenuti, riducendo il digital divide e permettendo un accesso alla fruizione semplice e immediato per tutti. Per informazioni: www.qacademy.it/61mito e info@qacademy.it.

In chiusura il progetto Pier Paolo Pasolini, il poeta musicista a cura dell’Associazione culturale musicale Fabrica Harmonica che attraverso laboratori e concerti ha approfondito la passione del poeta e regista per il linguaggio musicale e in particolare per il repertorio classico. Il 27 ottobre alle 17.30 la Biblioteca di Villa Leopardi (via Makallè) ospita Ricerca, suono e poesia, concerto di musica antica su strumenti d’epoca. Con Fabio Ceccarelli (traversiere), Alessandra Montani (violoncello), Fabio Ciofini (cembalo) dell’Accademia Hermans, un viaggio alla scoperta del rapporto tra linguaggio musicale e poetico, una riflessione filosofica del poeta musicale attraverso l’esecuzione di arie di Bach e Vivaldi. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite il sito www.fabricaharmonica.it (max 42 persone).

Il 2 novembre alle 17 presso la Biblioteca Aldo Fabrizi (via Treia 14) si conclude la manifestazione L’ultimo intellettuale. Anziani, Giovani e Pasolini. Cosa rimane?, progetto a cura di ODV Amici di Roberto. Durante la serata, gli studenti dell’I.I.S.S. Von Neumann, a conclusione di un percorso di conoscenza e memoria, saranno protagonisti di una riscrittura pasoliniana relativa al territorio del IV Municipio indagato attraverso le parole dell’autore, in un confronto attivo tra passato e presente. La performance di lettura sarà accompagnata da una mostra fotografica sul lavoro svolto nelle settimane precedenti. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Si conclude È un brusio la vita, il progetto di Fondamenta srl che propone iniziative di spettacolo e di riflessione critica sulla figura e l’opera di Pier Paolo Pasolini. Il 2 novembre alle 20 nel Teatro di Villa Lazzaroni (via Appia Nuova 522) appuntamento con Pasolini e ‘Le ceneri di Gramsci’. La poesia incarnata nella dopo storia: conversazione di scena sulla raccolta di 11 poemetti scritti da Pasolini durante la sua permanenza nelle borgate, dove lui visse in compagnia della madre in condizione economiche difficili, mentre scriveva i suoi primi romanzi ambientati nella periferia romana. Questo libro di poesie risultò immediatamente nuovo e sorprendente nel panorama poetico degli Anni ’50, non solo nella forma ma anche nei contenuti che si allontanavano completamente sia dall’ermetismo che dal neorealismo e sintetizzavano la sua condizione personale vissuta nelle borgate di Roma ma rifondata e rinnovata tra cinico realismo e struggente lirismo. L’incontro, a cura di Giancarlo Sammartano, vedrà la partecipazione di Rino Caputo, Maria Beatrice Giovani, Andrea Lami, Matteo Lenoci e Francesco Venerando. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 392.4406597, mail a fondamentateatroeteatri@gmail.com o attraverso i canali social di Fondamenta.

In chiusura il 2 novembre anche Pasolini questo sconosciuto. Cinema… e non solo, il progetto a cura di Seven Cults srl che con diverse espressioni artistiche guida il pubblico attraverso il linguaggio pasoliniano. Da non perdere nella Sala Cinema di via Fernando Conti le proiezioni delle pellicole dirette da Pier Paolo Pasolini, scelte e introdotte da Silvano Agosti: il 26 ottobre La Ricotta, a cui seguirà l’incontro La musica nei film di Pasolini, in cui si approfondirà il tema delle melodie usate dal regista nei suoi lavori e le canzoni da lui composte musicate da Umiliani. Il 27 ottobre appuntamento con la proiezione di Uccellacci e Uccellini e a seguire l’incontro La musica di Morricone nei film di Pasolini (entrambi gli approfondimenti sono a cura di Clama Cults con Marco Abbondanzieri e Roberto Disma). Il 28 ottobre è in programma il film Sopralluoghi in Palestina, il 29 ottobre Il Vangelo secondo Matteo, il 30 ottobre Accattone e il 1° novembre Mamma Roma; i quattro appuntamenti saranno seguiti da altrettanti approfondimenti sui film a cura di Clama Cults e con Graziano Marrazza. Tutte le proiezioni iniziano alle 19 e gli incontri alle 21. Il 2 novembre alle 18 nell’Arena del Teatro Tor Bella Monaca (Via Bruno Cirino 5), inaugurazione dell’opera di street art dedicata a Pasolini realizzata da Gofy in collaborazione con ColorOnda; alle 10.30 e alle 19 si torna nella Sala Cinema di via Fernando Conti per La parola coraggiosa, un atto performativo sulle poesie di Pasolini con musica e video con gli allievi del Laboratorio teatrale del Liceo Amaldi di Roma a cura di Maddalena Emanuela Rizzi e Stefano Lanfiuti Baldi. Il 2 novembre si conclude, inoltre, nel Foyer del Teatro Tor Bella Monaca, la mostra fotografica Pasolini e la periferia, 20 scatti d’autore, viaggio per immagini attraverso la vita del poeta a cura di Gerardo Martorelli e Fabio Pietrosanti (visitabile dal martedì alla domenica ore 10.30-19.30 e nei giorni di spettacolo fino alle 22.30). A eccezione dell’opera di street art, tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione alla mail sevencultsproduzione@gmail.com e al numero 06.2010579 (per proiezioni e spettacoli max 90 spettatori).

Fino al 2 novembre, presso il meeting point della Palestra della Legalità dell’Asp Asilo Savoia di Ostia (via dell’Idroscalo 103), è ospitata la mostra itinerante Fumetti corsari: La vita, i luoghi, le opere di Pasolini a cura della Fondazione Mario Moderni e della Scuola Romana dei Fumetti. L’esposizione presenta i lavori di giovani artisti insieme a quelli di autori affermati tra i quali Massimo Rotundo (Tex), Simone Gabrielli (disegnatore per Glénat) Arianna Rea (Disney U.S.), Emiliano Tanzillo (Dylan Dog), Marco Gervasio (Topolino), chiamati a confrontarsi sui temi sociali affrontati da Pasolini nella sua vasta produzione letteraria e cinematografica. Visitabile a ingresso libero dalle 14 alle 18.

CONTEMPORANEAMENTE ROMA 2022

Fino al 31 dicembre prosegue negli spazi della metro Cavour Art Stop Monti, progetto prodotto da Nufactory che porta al pubblico le opere di cinque artisti con altrettanti talk di approfondimento condotti dalla giornalista Fabrizia Ferrazzoli che animeranno la stazione metro che affaccia su piazza della Suburra. Tema di quest’anno è Futura: gli artisti sono chiamati a interrogarsi sul futuro ripartendo dall’essere umano e dalla sua condizione nel mondo attuale per una rivoluzione quanto mai necessaria. Sui billboards della fermata si alterneranno le opere di Camilla Falsini (fino al 2 novembre), Pax Paloscia (dal 3 al 17 novembre), Elisa Talentino (dal 18 novembre al 2 dicembre), Laurina Paperina (dal 3 al 17 dicembre) e Ciao Discoteca Italiana (dal 18 al 31 dicembre).

Appuntamento fino al 16 dicembre con Fabulamundi Playwriting Europe, il progetto per la promozione e il sostegno della drammaturgia contemporanea in Europa a cura di PAV. Tra gli appuntamenti in programma si segnala il secondo appuntamento di Bibliotalk: un incontro settimanale a cura di PAV e Teatro e Critica per dialogare con drammaturghe e drammaturghi della scena contemporanea, registi e performer, traduttrici e traduttori. Il 27 ottobre alle 17.30 presso la Biblioteca Europea (via Savoia 13) protagonista sarà la compagnia Muta Imago. Il 28 ottobre al via In a New Light – la parola agli autori, ciclo di video-interviste, fruibili in digitale sulla pagina Facebook di PAV e sul sito www.pav-it.eu. In questa nuova serie, Fabulamundi invita cinque drammaturghi del suo network per brevi conversazioni sulle loro storie, in un continuo sradicamento tra dimensione pubblica e privata, incrociando vocazioni e percorsi, opere e identità, esperienze e ambizioni, le sceneggiature che hanno già scritto e quelle che vorrebbero scrivere. Il primo appuntamento alle 16 è con Silvia Gallerano.

Il Teatro Belli di Antonio Salines (piazza Sant’Apollonia 11a) ospita fino al 18 dicembre TREND – Nuove frontiere della scena britannica, l’unica rassegna in Italia interamente dedicata alla drammaturgia contemporanea inglese a cura di Rodolfo Di Giammarco. Prosegue fino al 27 ottobre alle 21 The River di Jez Butterworth con Silvia Aielli, Mariasole Mansutti e Alessandro Federico che ne cura anche la regia (traduzione Massimiliano Farau e Laura Mazzi). Il 29 e 30 ottobre, con due repliche alle 19 e alle 21, va in scena The Oh fuck moment di Chris Thorpe diretto da Nicoletta Robello e interpretato da Maria Alberta Navello e Dario Iubatti (traduzione di Jacopo Gassmann); il 1° e 2 novembre alle 21 è la volta di Psychodrama di Matt Wilkinson con Valentina Virando diretta da Valerio Mieli (traduzione di Monica Capuani). Prenotazioni allo 06.5894875 o scrivendo a botteghino@teatrobelli.it. Proseguono, inoltre, gli appuntamenti on demand: il 28 ottobre alle 21 c’è Stitching di Anthony Neilson, con Valentina Virando e Alessandro Federico che ne cura anche la regia. I biglietti possono essere acquistati sul sito www.teatrobelli.it. Il giorno della rappresentazione sarà fornito via mail un link che darà accesso al portale dove si potrà assistere allo spettacolo.

Prosegue fino al 6 dicembre la 24ᵃ edizione di Flautissimo, il festival diffuso diretto da Stefano Cioffi e a cura dell’Accademia italiana del Flauto. Tra gli appuntamenti, il 26 ottobre alle 21 al Teatro Vascello (via Giacinto Carini 78) Peppe Servillo, con Cristiano Califano alla chitarra, porta in scena Il resto della settimana di Maurizio De Giovanni, un flusso di vita quotidiana che si nasconde dietro la sensuale passione del calcio che Napoli sola possiede (biglietti online su https://www.vivaticket.com/it). La Biblioteca Vaccheria Nardi (via di Grotta di Gregna 37) ospita, inoltre, un ciclo di letture in biblioteca a cura di Serena Sansoni: in partenza il 2 novembre alle ore 11; gli appuntamenti, a ingresso gratuito, vedranno protagonista un grande classico della letteratura, Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas.

Si conclude il 30 ottobre la quarta edizione di De natura sonorum a cura dell’Associazione Teatroinscatola dedicata all’incontro fra culture, con una particolare attenzione ad America Latina ed Europa, e uno sguardo rivolto al Brasile, paese che ha fondato la sua identità sull’idea di “meticciato”. Questi gli ultimi appuntamenti in programma: il 26 ottobre alle 11.45 presso La Stanza della Musica (via dei Greci 36), Iuri Bittar, chitarrista e compositore brasiliano, presenta il suo nuovo album Alma brasileira; alle 18, Omaggio a Lina Bo Bardi, architetto italiano naturalizzato brasiliano, con la presentazione di due volumi a lei dedicati: Lina Bo Bardi e l’eterogenesi della forma di Anna Riciputo per Libria editore, e Lina Bo Bardi. Un’architettura tra Italia e Brasile a cura di Alessandra Criconia per Franco Angeli editore. Con le autrici interverranno Carlo Severati e Antonella Rita Roscilli. Il 27 ottobre alle 21, ci si sposta al Teatro Anfitrione (via di San Saba 24) con Barbara Casini che presenta il suo ultimo progetto discografico Hermanos in compagnia del sassofonista argentino Javier Girotto e del pianista jazz Seby Burgio. Il 28 ottobre alle 20.45, con il concerto Canto estrangeiro, viene presentato il nuovo progetto discografico della cantante brasiliana Tatiana Valle che interpreta i testi del poeta brasiliano residente in Italia Luís Elói Stein, musicati dal compositore romano Giovanni Guaccero. Un incontro originale fra cultura latinoamericana ed Europa che coinvolge anche Bruno Marcozzi alle percussioni, Barbara Piperno al flauto, Marco Ruviaro alla chitarra e lo stesso Guaccero al pianoforte. Il concerto sarà preceduto dall’incontro con Stein a cura di Fabio Spadavecchia. Il 29 ottobre alle 18 la libreria SpazioSette (via dei Barbieri, all’interno del palazzo rinascimentale Cavallerini Lazzaroni), ospita la presentazione di Tropicália. La rivoluzione musicale nel Brasile degli anni Sessanta (Minimum Fax, 2021) di Pietro Scaramuzzo il quale indaga quel fenomeno di incontro tra culture per eccellenza che è il “tropicalismo” di Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé che rivoluzionò la musica brasiliana e non solo. A dialogare con l’autore sarà Max De Tomassi. Si torna al Teatro Anfitrione alle 20.45 per il concerto della pianista Miriam Baumann, introdotto dal musicologo Giorgio Monari: un omaggio alla musica colta brasiliana di Heitor Villa-Lobos, che la musicista milanese ha inciso anche nel suo ultimo CD Heitor Villa-Lobos Piano Works. L’ultima giornata, il 30 ottobre, è dedicata al tango Yiddish; protagonista il clarinettista e sassofonista Gabriele Coen che ricrea in chiave jazz una musica “migrante” e meticcia in cui la cultura della diaspora ebraica, l’Argentina e l’Italia si incontrano, alternando composizioni originali a brani di repertorio. Nel concerto al Teatro Anfitrione (ore 21) si presenta in formazione di quartetto, con Silvia Hernandez Huerta (voce), Marco Loddo (basso) e Natalino Marchetti (fisarmonica). Ad arricchire ulteriormente la programmazione, tre seminari aperti al pubblico con alcuni musicisti ospiti della rassegna: il 27 ottobre alle 19.30 presso l’Instituto Guimarães Rosa – Ambasciata del Brasile (piazza Navona 18), Il linguaggio dello choro con Iuri Bittar; il 28 e 29 ottobre alle 14 alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio (piazza Orazio Giustiniani 4) due incontri su Il canto nella musica brasiliana rispettivamente con Barbara Casini e Tatiana Valle. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per i seminari obbligatoria la prenotazione al 347.6808868.

Continua fino al 14 dicembre Inside Out Contemporary Dance, la manifestazione gratuita a cura del Balletto di Roma dedicata alla promozione della danza contemporanea attraverso inedite modalità di visione e partecipazione. Il 29 ottobre alle 16, presso la sede di via della Pineta Sacchetti 199, c’è Geometrie, azione coreografica a cura di Marco Valerio Amico che mette alla prova i danzatori con le aree geometriche disfacendole, trasformando il tempo in spazio in un continuo riscrivere di sbilanciamenti. L’appuntamento, gratuito con prenotazione obbligatoria allo 06.64463194 e alla mail promozione@ballettodiroma.com, è rivolto a studenti e docenti di danza, coreografi e operatori culturali.

Fino al 13 novembre prosegue Ai confini dell’arte, la manifestazione crossmediale a cura di Margine operativo che intende rafforzare la conoscenza dell’arte contemporanea e dei suoi innumerevoli linguaggi attraverso processi partecipativi legati da un unico comun denominatore: la tematica confini/sconfinamenti. Il 26 ottobre e il 2 novembre alle 16.30 terzo e quarto appuntamento al centro giovanile “Batti il tuo tempo Evolution” (via Marco Dino Rossi 9) con il workshop di Web Tv a cura di Stefano Cormino; il 27 ottobre sempre alle 16.30 la Biblioteca interculturale “Cittadini del mondo” in viale Opita Oppio 41 ospita il terzo incontro del workshop di Storytelling a cura di Luca Lòtano e Matteo Portelli. Alla stessa ora al centro giovanile “Batti il tuo tempo Evolution” il quarto appuntamento del workshop di Video Mapping con Gianluca Del Gobbo di FLxER mentre al “Sottosopra” pub di largo Spartaco 26/28 c’è la terza tappa del workshop di Fumetti con Alessio Spataro. Il 28 ottobre alle 16 sempre al “Sottosopra” pub quarto incontro del laboratorio di Street Photography con Carolina Farina. La settimana si conclude con gli appuntamenti del 31 ottobre e 2 novembre alle 16 del workshop di canto corale Polifonie urbane tenuto da Francesco Leineri alla Biblioteca interculturale “Cittadini del mondo”. Tutte le attività sono rivolte a massimo 10 iscritti dai 14 ai 30 anni. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria all’indirizzo e-mail lab@margineoperativo.net.

Fino al 18 dicembre l’Associazione Culturale I-Drama Aps propone il progetto I-Drama: Innovazione e Creatività. Una piattaforma digitale attraverso la quale il pubblico potrà assistere a 10 spettacoli messi in scena sul palco del Teatro Fara Nume di via Domenico Baffigo 16 a Ostia (trasmessi in streaming, registrati e successivamente disponibili sulla piattaforma in maniera permanente) e 6 laboratori di video-making, fotografia, con contest creativi e di comunicazione digitale. Il progetto intende incentivare la fruizione teatrale e si propone come strumento a disposizione delle produzioni di spettacolo dal vivo. Questa settimana, collegandosi al sito www.idrama.it il 29 ottobre alle ore 21 si potrà assistere gratuitamente allo spettacolo Danni e vantaggi della pandemia: una farsa su tutti luoghi comuni del nostro vivere durante la crisi pandemica. Il testo e la regia sono di Annibale Izzo.

Di seguito i programmi delle istituzioni culturali cittadine e le attività dedicate a bambini e ragazzi

TEATRO E DANZA

Al Teatro Costanzi, per la stagione del Balletto del Teatro dell’Opera di Roma, il 26 e il 27 ottobre alle 20 ultime due repliche di Giselle, balletto in due atti su soggetto di Théophile Gautier e Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges, con musica di Adolphe-Charles Adam. Dirige il M° Kevin Rhodes, coreografia di Carla Fracci, scene e costumi di Anna Anni, luci di Jean-Michel Désiré. Allestimento del Teatro dell’Opera di Roma. Con Orchestra, étoiles, primi ballerini, solisti e corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. I principali interpreti per Giselle sono Susanna Salvi, Rebecca Bianchi, Natalia Osipova. Per Albrecht invece Michele Satriano, Alessio Rezza, Claudio Cocino, Jacopo Tissi. Dal 2 al 5 novembre torna la Tosca, il capolavoro di Giacomo Puccini, nell’allestimento originale della prima edizione assoluta che il compositore vide rappresentata al Costanzi il 14 gennaio 1900. Diretto dal M° Paolo Arrivabeni con la regia di Alessandro Talevi e Anna Pirozzi nei panni di Tosca con la partecipazione della Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera di Roma. Spettacoli alle 20, domenica alle 18. Biglietti su https://www.ticketone.it.

Proprio per il ritorno sulle scene della Tosca, il 30 ottobre arriva la “seconda fermata” di Linea Opera: da otto diversi Municipi, partiranno altrettanti autobus dedicati con capolinea al Teatro Costanzi, dove alle ore 16.30 i partecipanti potranno assistere in anteprima alla prova generale dello spettacolo che chiude la stagione 2021-22. Lo stesso viaggio in autobus sarà un’occasione di avvicinamento all’opera: un animatore per ogni vettura coinvolgerà il pubblico raccontando la trama, illustrando lo spettacolo e proponendo anche alcuni ascolti musicali. Gli autobus ATAC partiranno da: Fermata Ponte Mammolo (Capolinea di Superficie, ore 15), Piazza Roberto Malatesta (Fermata Metro C, ore 15.15), Arco di Travertino (Capolinea della Metro, ore 15), Piazzale Antonio Tosti 4 (Centro Anziani San Michele, ore 14.45), Largo Peter Benenson (corrispondenza Fermata palina 72915, ore 14.30), Stazione FL1 Villa Bonelli (ore 14.30), Piazza dei Giureconsulti (ore 14.30), Stazione FL3 La Giustiniana (ore 14.30). A fine spettacolo è previsto il rientro al Municipio di partenza. Per partecipare all’anteprima di Tosca è necessario acquistare il biglietto su ticketone.it. All’atto dell’acquisto sarà necessario selezionare il Municipio e inserire il codice promo a esso abbinato. Tutte le info su https://www.operaroma.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca va in scena il 29 ottobre alle 21 e il 30 ottobre alle 17.30 in Sala Grande la commedia Una compagnia di pazzi scritto e diretto da Antonio Grosso anche sul palco con Antonello Pascale, Gioele Rotini, Gaspare Di Stefano, Francesco Nannarelli e Natale Russo. Un manicomio quasi dismesso dove l’amicizia fra gli infermieri e i loro pazienti regna sovrana, mentre il tempo passa fra giochi, sfottò e vari momenti di ilarità. In Sala Piccola dal 26 al 29 ottobre alle 21 c’è Smascherada diretto e interpretato da Luca Comastri con Tania Passarini, Alessandra Cortesi e Luca Mazzamurro, le musiche originali eseguite dal vivo da Umberto Cavalli, scenografia e maschere realizzate dal Maestro Stefano Perocco di Meduna con Tullia Dalle Carbonare e Luca Comastri: una serie di canovacci classici e originali che attingono all’antica tradizione della Commedia dell’Arte, attraversando testi e autori come Shakespeare e Molière, fino ad arrivare a rivisitazioni più recenti come quelle di Bertolt Brecht e Dario Fo. Dal 1° al 3 novembre alle 21 si alza il sipario della Sala Grande su Agamennone di Ghiannis Ritsos, per scoprire la storia di un uomo sensibile, fragilissimo, trasformato dalla guerra in cui ha visto e ha fatto tutto. Lo spettacolo è prodotto e diretto da Alessandro Machìa e vede sul palco Andrea Tidona con Carolina Vecchia. Biglietti su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro del Lido di Ostia il 28 e 29 ottobre alle 21, Argot Produzioni in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro presentano Il Bambolo di Irene Petra Zani, con Linda Caridi e la regia di Giampiero Judica: un monologo sulla comica tragedia della relazione tra una donna e un bambolo gonfiabile per affrontare il tema dell’anoressia. Biglietti su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro Villa Pamphilj il 30 ottobre alle 11.30, nell’ambito della rassegna Nuove Varianti, in scena lo spettacolo Pulp-Ami scritto e diretto da Dario Aggioli. Un’attrice si lamenta perché il testo è difficile e non è completo. Il personaggio da lei interpretato a sua volta si lamenta del carattere dell’attrice e del fatto che l’autore lo ha lasciato volutamente incompleto a causa dell’amore non totalmente corrisposto dall’attrice stessa. Il personaggio e l’attrice cercheranno di finire il testo, ricordando e scavando nella memoria. cercando qualcosa di falso che le rappresenti come loro vorrebbero sembrare. Info e prenotazioni: scuderieteatrali@gmail.com – 06.5814176.

Per il Teatro di Roma – Teatro Nazionale, va in scena fino al 30 ottobre al Teatro Argentina Pupo di zucchero, la pièce scritta e diretta da Emma Dante liberamente ispirata a Lo cunto de li cunti di Gianbattista Basile che narra la storia di un vecchio che per sconfiggere la solitudine della sua vita, invita a cena, nella notte fra l’1 e il 2 novembre tutti i defunti della famiglia (martedì, giovedì e venerdì ore 20, mercoledì e sabato ore 19, domenica e il 27 ottobre ore 17). Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it. Il 28 ottobre alle 17 nella Sala Squarzina del teatro, da non perdere Aspettando Amleto – il Talk: incontro con il regista Giorgio Barberio Corsetti e l’autore delle musiche Massimo Sigillò Massara. Un confronto dal vivo con contributi video, per ripercorrere con il pubblico i tre movimenti del percorso creativo che ha coinvolto cittadini e periferie di Roma nell’indagine su Amleto che andrà in scena dal 15 novembre al 4 dicembre. Talk a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it.

Al Romaeuropa festival arriva dal 26 ottobre al Mattatoio (piazza Orazio Giustiniani 4) Dancing days, la rassegna che raccoglie alcune delle più sorprendenti creazioni della scena coreografica europea. Ne sono protagoniste e protagonisti il 26 ottobre la danzatrice e coreografa franco-malgascia Soa Ratsifandrihana con Gr oo ve (ore 21), un assolo quasi spirituale che recupera i ricordi dell’infanzia, e la francese Leïla Ka con la trilogia Pode Ser, C’est toi qu’on adore, Se Faire la belle (ore 19.30). Con Open Drift il tedesco Philippe Kratz mette al centro del suo lavoro il caleidoscopio di emozioni generate da ogni nuovo incontro, mentre l’olandese Andrea Hannes è impegnato con Warping Soul (28 ottobre entrambi ore 19.30, ingresso unico), alle 21 in scena la pièce My Body Trio della coreografa Stefania Tansini; è un passo a tre che attinge al vocabolario della house dance Soirée d’etudes del belga Cassiel Gaube (29 ottobre ore 21). Si rinnova l’appuntamento con DNAppunti Coreografici, il progetto a sostegno delle coreografe e dei coreografi under35: in programma il 30 ottobre la serata finale di premiazione e in prima nazionale il lavoro vincitore della scorsa edizione: Pas de deux di Jari Boldrini e Giulio Petrucci (ore 17). Il 2 novembre alle 20 prima nazionale di Riding on a Cloud (presentato in corealizzazione con il MAXXI – Museo Nazionale del XXI secolo): spettacolo-performance del regista Rabih Mroué che dà vita a una ricostruzione della guerra civile libanese e degli attuali sviluppi sociali e politici in Libano. Biglietti acquistabili su https://romaeuropa.vivaticket.it.

MUSICA

Per la Stagione da Camera 2022-2023 dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia appuntamento il 27 ottobre alle 20.30, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con il concerto Stravinskij: Les Noces /Sinfonia di Salmi. Sul podio il M° Piero Monti che dirige il Coro di Santa Cecilia, l’Ensemble di Percussioni e sei giovani promesse del pianoforte che frequentano i Corsi di perfezionamento dell’Accademia. Il programma della serata vede l’esecuzione della Sinfonia di de Psaumes e Les noces di Stravinskij, oltre a Ionisation di Varèse. L’essenzialità della scrittura, l’originalità dell’orchestrazione con le percussioni che assumono funzione tematica, il ritmo che costituisce il vero fondamento strutturale, fanno delle Nozze un punto nodale nella produzione di Stravinskij. Le parti solistiche sono affidate ad Anna Samuil (soprano), Anna Goryachova (mezzosoprano), John Irvin (tenore) e Nicolas Legoux (basso). Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Sempre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dopo la Festa del Cinema, riprende anche la programmazione della Fondazione Musica per Roma. Dal 28 al 30 ottobre riparte la musica con il nuovo festival Fauves! in collaborazione con Radio3: tre serate di musica oltre i generi e i confini, in cui il Teatro Studio diventa uno spazio acustico concepito per sperimentare e scoprire nuove vibrazioni e sonorità. In programma le esibizioni di Infernal Mosquitoes, Lamin Fofana, Binker & Moses (28 ottobre), Gabriele Mitelli, Wu-Lu, Heliocentrics (29 ottobre), Antonio Raia – Renato Fiorito, Eric Chenaux, Ben Lamar Gay Ensemble (30 ottobre) più dj set. Inizio concerti ore 19.30.

Ritornano anche i protagonisti della musica italiana e internazionale: James Taylor And His All-Star Band (30 ottobre, Sala Santa Cecilia) e Gigi D’Alessio (31 ottobre, Sala Santa Cecilia), Jacob Collier (1° novembre, Sala Sinopoli), Antonello Venditti & Francesco De Gregori (1° novembre, Sala Santa Cecilia) e i concerti del PMCE – Parco della Musica Ensemble con il duo pianistico Giulia Tagliavia e Lucio Perotti con musiche di Adams, Zappa, Reich (2 novembre, Teatro Studio Borgna). Inizio concerti ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Sul palco della Casa del Jazz questa settimana si esibiranno in concerto: European Jazz Ensembles special guest Javier Girotto & Anais Drago (26 ottobre); Matthias Van den Brande Trio (27 ottobre), Veronica Marini feat Dario Piccioni Trio (28 ottobre), Vittorio Esposito Quartet featuring Gabriel Marciano (29 ottobre) e MixMonk (1° novembre). Inizio concerti ore 21. Il 30 ottobre alle 11 torna anche l’appuntamento con il critico e divulgatore musicale Luca Bragalini e le sue Quattro domeniche in compagnia di Louis Armstrong, un viaggio musicale attraverso documenti originali, video rari e ascolti, alla scoperta del grande trombettista. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Per il Romaeuropa festival, appuntamento il 28 e il 29 ottobre alle 21 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con O Sentimental Machine, un incontro tra le immagini di William Kentridge e la musica di François Sarhan eseguita dall’ensemble ICTUS incentrato sul rapporto dell’uomo con il progresso tecnico a partire dall’eredità del costruttivismo e del futurismo. Torna il 30 ottobre alle 17, sempre all’Auditorium, Ryoji Ikeda con music for percussion 2, tra i maggiori esponenti della computer music contemporanea e tra i pionieri della musica astratta. Doppio appuntamento il 1° novembre al Mattatoio: alle ore 19 Pianohooligan presenta Missa Sine Verbis in cui riunisce e riarrangia le musiche sacre dei più celebri compositori polacchi tra cui Henryk Górecki e Krzysztof Penderecki, mentre alle 21 Alex Braga porta per la prima volta in assoluto dal vivo Spleen Machine Live, uno show audiovisivo di avanguardia sperimentale basato sull’intelligenza artificiale A-MINT. Biglietti acquistabili su https://romaeuropa.vivaticket.it.

CINEMA

Il 27 ottobre la Casa del Cinema di Roma celebra il 70° compleanno di Roberto Benigni con la proiezione speciale del film La tigre e la neve, gentilmente concesso da Melampo Cinematografica per completare un omaggio iniziato lo scorso 12 ottobre con l’inaugurazione della mostra 70volteRober70, personale del fotografo Mimmo Cattarinich con gli scatti realizzati su alcuni dei set dei film di Benigni e, in studio, in occasione di alcuni servizi fotografici destinati alle uscite editoriali. La proiezione si terrà alle ore 16 mentre ci sarà tempo fino al 13 novembre per visitare la mostra fotografica.

A partire sempre dal 27, e in programma fino al 30 ottobre, si terrà la decima edizione del CiakPolska Film Festival, l’appuntamento con la migliore produzione del cinema polacco di oggi e uno sguardo sempre vivo sui grandi autori classici del passato. Molti gli appuntamenti da non perdere: dall’anteprima italiana di Silent Land di Aga Woszczyńska (28 ottobre ore 20), alla proiezione, in occasione dei 90 anni della Mostra del Cinema di Venezia, del restauro del film muto The White Trail di Adam Krzeptowski (27 ottobre ore 19.30). Una sezione speciale sarà dedicata a Teatroteka, progetto tra cinema e teatro, mentre a impreziosire questa edizione ci sarà, tra gli ospiti, il pluripremiato regista Paweł Loziński (al termine della proiezione del suo film The Balcony Movie, il 29 ottobre ore 18).

Terminerà il 27 ottobre la nuova edizione di Fuorinorma, l’ormai celebre rassegna creata da Adriano Aprà che propone annualmente una selezione di film recenti di autori italiani, di lungo, medio e cortometraggio, di finzione, documentari, sperimentali, di animazione: tutti caratterizzati da una ricerca originale di nuovi modi espressivi e di temi inconsueti. In programma: il 26 ottobre i film Brotherhood di Francesco Montagner (ore 17), Delle porte e dei deserti di Loredana Bianconi (ore 19) e Veleno biondo di Fabio Giovinazzo (ore 21). il 27 ottobre, invece, le proiezioni di Isole di Karine de Villers e Mario Brenta (ore 17), Malacarne di Lucia Zanettin (ore 19) e The Walk di Giovanni Maderna (ore 21).

Anche questa settimana, infine, si confermano gli appuntamenti con la rassegna Heimat l’integrale con i nuovi episodi della seconda stagione Heimat 2 Una cronaca di giovinezza. In programma il 29 ottobre alle 20 l’episodio Il gioco con la libertà mentre il 30 ottobre, sempre alle 20, in programma Noi figli di Kennedy. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

ARTE

Queste le iniziative della settimana proposte dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Tra i numerosi appuntamenti di aMICi, il 26 ottobre alle 11, eccezionalmente aperto al pubblico Il Casino del Graziano a Villa Borghese. Il tema è Storia e decorazione dell’edificio, acquistato da Scipione Borghese nel 1616 dalla famiglia Graziani, rimasto pressoché immutato nel tempo, compreso il ricchissimo apparato decorativo. A cura di Sandro Santolini. Appuntamento in piazzale del Giardino Zoologico. Altri appuntamenti sono in programma il 27 ottobre: alle 16.30, Volti e storie al femminile alla Centrale Montemartini. L’iniziativa, a cura di Barbara Nobiloni, racconta le sculture, i ritratti e i monumenti funerari legati a figure femminili del passato, alcune note, altre sconosciute e senza nome. Inoltre, Il Campidoglio nascosto, alle 17 ai Musei Capitolini, è un’occasione per ripercorrere a ritroso 2000 anni della nostra città; un percorso poco noto al grande pubblico, che dall’antico Tabularium si snoda attraverso i resti del Tempio repubblicano di Veiove. A cura di Pamela Manzo e Roberta Tanganelli. Il 2 novembre alle 14.15 è in programma l’appuntamento Non solo lapidi e stele. La scrittura sulla scultura, al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco a cura di Alessandro Di Ludovico e Anna Maria Rossetti; si prosegue alle 16 con la visita guidata alla mostra GirovagArte, al Museo di Roma in Trastevere, a cura di Roberta Perfetti e Silvia Telmon, con Samanta Sollima e Riccardo Pietrarelli.

Archeologia in Comune prevede per il 30 ottobre alle 11 la visita a tema Il Torraccio della Cecchina, a cura di Fiora Giovino. Il sepolcro rientra nella tipologia degli edifici funebri a tempio diffusi nell’area urbana e suburbana di Roma verso la metà del II secolo. In epoca medievale fu trasformato in una torre di guardia. Info e prenotazioni allo 060608 (tutti i giorni 9.00-19.00).

Spazio, inoltre, alle mostre: alla Villa di Massenzio fino al 5 novembre Sotto i raggi del sole. Riflessioni sul rapporto tra uomo e ambiente, un progetto dedicato al tema del futuro del pianeta e alla necessità di costruire nuovo rapporto Uomo/Natura. Dal 28 ottobre al Museo di Roma in Trastevere Riccardo Venturi. Stati d’infanzia – Viaggio nel paese che cresce, con oltre 80 fotografie sul tema delle disuguaglianze e delle marginalità, dell’esclusione sociale e della dispersione scolastica. www.villadimassenzio.it; www.museodiromaintrastevere.it.

Inaugura il 28 ottobre la mostra fotografica Vicino/lontano. Fino al 27 novembre, in occasione del 50° Anniversario della Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, al Palazzo delle Esposizioni e in alcune sedi delle Biblioteche di Roma (Biblioteca Europea a Piazza Fiume, Ennio Flaiano al Tufello, Pier Paolo Pasolini a Spinaceto, Enzo Tortora a Testaccio), un viaggio alla scoperta del patrimonio culturale e naturale dell’immigrazione in Italia. Nelle diverse sedi, saranno esposti complessivamente oltre quattrocento scatti realizzati da fotografi provenienti dai Paesi con il maggior flusso migratorio verso l’Italia. Gli autori hanno raccontato attraverso le immagini, il patrimonio culturale e naturale dei loro paesi d’origine, costruendo un dialogo con le fotografie istituzionali dei siti del Patrimonio Mondiale e del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. Tutte le fotografie sono state selezionate secondo cinque tematiche: 1) Insediamenti umani e movimenti dei popoli; 2) Spiritualità; 3) Feste, celebrazioni, artigianato, cibo ed espressioni artistiche; 4) Ambiente naturale, geo e bio diversità; 5) Ritratti. Lo scopo è quello di favorire il confronto e la reciproca conoscenza tra migranti e cittadini italiani ricordando che la Dichiarazione sulla Diversità Culturale dell’UNESCO afferma che “nelle nostre società sempre più diverse è essenziale assicurare un’armoniosa interazione tra persone e gruppi con identità culturali plurali, varie e dinamiche, così come la loro volontà di vivere insieme”. Le mostre sono a ingresso gratuito. Per il Palazzo delle Esposizioni gli orari sono: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20 (ingresso fino a un’ora prima della chiusura). Per le Biblioteche, consultare il sito https://www.bibliotechediroma.it.

Al MACRO il 28 ottobre dalle 18 alle 21, in partenza quattro nuove mostre del programma autunnale. Il museo continua a esplorare il mondo editoriale con la mostra Hanuman Books 1986-1993, dedicata alla casa editrice fondata nel 1986 dall’artista Francesco Clemente e dall’editor e curatore Raymond Foye, che presenta l’intero catalogo delle pubblicazioni insieme al racconto della vita della casa editrice, tramite un’intervista con i due fondatori realizzata da Luca Lo Pinto e una selezione di materiali di archivio (fino al 12 marzo 2023). Philippe Thomas declines his identity è la prima mostra dedicata da un’istituzione italiana a offrire un ritratto articolato dell’artista francese Philippe Thomas (1951-1995) e della sua ricerca sul concetto di autorialità, confluita nell’agenzia da lui fondata readymades belong to everyone®. La mostra presenta l’eredità e la storia dell’agenzia (1987-1995), a confronto con figure che ne hanno subito l’influenza o che hanno vissuto nello stesso periodo (fino al 5 marzo 2023). Nuove figure si aggiungono al percorso che il museo dedica ad altre discipline, come la musica e il design. La compositrice e artista del Kuwait Fatima Al Qadiri presenta la sua sperimentazione sonora con Isekai: la sala per l’ascolto del museo offre un percorso attraverso la sua produzione, dagli esordi alle collaborazioni con il cinema, tra cui la colonna sonora del premiato lungometraggio Atlantique (2019) di Mati Diop (fino al 19 marzo 2023). Il nuovo invito al mondo del graphic design è rivolto ad Åbäke, collettivo transdisciplinare fondato a Londra nel 2000 da Benjamin Reichen, Kajsa Ståhl, Maki Suzuki e Patrick Lacey. Il titolo della mostra, Deep Publishing fa riferimento a una metodologia editoriale che il collettivo ha sviluppato nel corso di vent’anni di attività lavorando con artisti, editori, scrittori, danzatori e curatori. In occasione dell’opening, alle ore 19, la mostra ospiterà la lecture performance FREEEee dell’artista e scrittore Jesper List Thomsen.

Termina invece il 30 ottobre la mostra Il disegno di una mostra di Lisa Ponti. Proseguono le altre esposizioni in corso: fino al 6 novembre, Sharp Smile dell’artista francese Eva Barto (1987) che si interroga sulle relazioni che governano i codici della proprietà e della produzione e, in particolare, quelle che regolano i rapporti di filantropia e mecenatismo nel sistema dell’arte contemporanea; fino al 19 febbraio 2023 c’è la personale di Diego Perrone Pendio piovoso frusta la lingua che unisce opere degli ultimi vent’anni di produzione dell’artista italiano con cinque nuovi lavori: due opere/display, una distorsione dello spazio, un video e una serie fotografica. Tutte le mostre sono a ingresso gratuito e visitabili martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

INCROCI ARTISTICI

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone tornano protagonisti i grandi fatti della Storia. Nell’ambito del nuovo ciclo di Lezioni di Storia (che partirà a metà novembre), il 26 e il 27 ottobre alle ore 19.30 in Sala Petrassi Emilio Gentile terrà due incontri speciali dal titolo La marcia su Roma. “L’attimo fuggente” (26 ottobre) e La Marcia su Roma. “Fece fessi tutti” (27 ottobre). A cento anni esatti da quell’avvenimento storico − l’insurrezione armata che tra il 27 e il 28 ottobre 1922 a partire da Pisa e poi da molte altre città del Centro e del Nord Italia raggiunse la Capitale − Emilio Gentile ricostruirà gli antefatti, le ragioni e le tappe che portarono con la violenza a una svolta decisiva nella storia del fascismo e dell’intero Paese. (Biglietti online su https://www.ticketone.it).

Sugli stessi temi, il 27 ottobre apre la riflessione anche l’Anteprima Libri Come – Festa del Libro e della Lettura. Nello Spazio Risonanze alle 21 si terrà il dialogo L’anno del fascismo tra Ezio Mauro e Antonio Scurati moderato da Marino Sinibaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili. È possibile scaricare il biglietto registrandosi sul sito www.ticketone.it oppure presso botteghino dell’Auditorium Parco della Musica.

Nell’ambito di Quarticciolo. Cartografia Umana, rassegna multidisciplinare nei luoghi del Municipio V, il 28 ottobre presso l’Anfiteatro Alessandrino nel Parco Tor Tre Teste, a cura di Tête de Bois in collaborazione con Teatro Verde, si svolgerà Retromarcia su Roma, un evento multidisciplinare per ribaltare l’immaginario sulla marcia su Roma nella ricorrenza del centenario. Su un palco alimentato a pedali, si alternerà un cast d’eccezione: Têtes de Bois, Alessandro Mannarino, El Grito Circo contemporaneo all’antica, Andrea Calabretta, Paolo Locci, Ascanio Celestini, Alessandra Vanzi, Valentina Carnelutti, Marino Sinibaldi, Miguel Gotor, Marco Delogu, Giulio Cederna, Mohamed Keitha, Fabio Magnasciutti, gli alunni dell’Istituto Mazzini con il prof. Enrico Castelli Gattinara. Per ribaltare cento anni dopo quella pagina di storia e marciare invece con l’arte, lo stupore, la meraviglia e la fantasia e alla fine guardarsi, sorridere e anche ridere. Per coloro che volessero presentarsi in bicicletta e alimentare il palco a pedali che darà vita allo spettacolo, ci si può iscrivere inviando una mail a palcoapedali@tetesdebois.it. Per lo spettacolo biglietti online su https://www.ciaotickets.com.

Presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo il 29 ottobre alle 21 si terrà la serata conclusiva del Premio La Karl Du Pigné 2022 (IV edizione), un progetto del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. Verranno ripercorse le tappe che hanno portato anche quest’anno all’assegnazione delle menzioni del Premio suddivise nelle categorie Performer, Spettacoli, Cinema, Libri, Musica, Arte, senza dimenticare la storia del Premio, gli impegni del Circolo e le importanti battaglie civili e politiche della Comunità. La giuria del Premio sarà composta da Emiliano Metalli e Claudio Mazzella (curatori del Premio), Maria Mollicone, Orazio Rotolo Schifone, Eros Razzano,Giovanni Palmieri, Andrea Alessio Cavarretta, Marco Aquilanti, Leila Pereira Daianis. Ingresso libero, consigliata la prenotazione inviando una mail a biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Tra le iniziative a cura delle Biblioteche di Roma, alla Casa della Memoria e della Storia (Via San Francesco di Sales 5), il 27 ottobre dalle 10 alle 20, in occasione del Centenario della marcia su Roma, a cura delle associazioni di Casa della Memoria e della Storia, si terrà una maratona di lettura del volume M. Il Figlio del secolo di Antonio Scurati. Inaugura la maratona, con la lettura dell’incipit del romanzo, Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale, al quale faranno seguito, avvicendandosi lungo tutto l’arco della giornata, cittadini, studenti, attori, giornalisti, rappresentanti politici ed esponenti della cultura. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Casa della Memoria e della Storia. Dalle ore 18 alla Biblioteca Casa delle Letterature presentazione del libro Amatissime di Giulia Caminito (Giulio Perrone Editore, 2022). Come si tiene in vita una scrittrice? Cinque scrittrici: Morante, Masino, Ginzburg, Bonanni, De Stefani. Cinque donne, cinque bambine, cinque amanti, cinque sguardi sul mondo. Dall’infanzia di Elsa nella Roma dei rioni agli abiti che Paola indossava per andare a teatro con Massimo Bontempelli; dagli incarichi editoriali di Natalia da Einaudi passando per l’ultimo sconosciuto romanzo di Laudomia, fino all’eredità di Livia, donna bellissima e sicura. Tutte passano per la Città eterna, chi per viverci, chi per soffrire, chi per dimenticare, chi per fallire. Giulia Caminito si racconta dall’infanzia fino al mestiere della scrittura attraverso le vite di eccezionali donne del Novecento italiano, intrecciando il romanzo della propria vita alle sue più amate scrittrici. Interviene l’autrice con Sandra Petrignani. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

KIDS

Proseguono anche gli appuntamenti dedicati da Biblioteche di Roma a bambini e ragazzi nel segno della lettura e delle attività culturali. Tra gli eventi della settimana: il 26 ottobre alle 17 presso lo Spazio Ragazzi della Biblioteca Laurentina Una biblioteca da paura aspettando Halloween, letture e giochi per bambini dai 4 ai 10 anni per trascorrere un pomeriggio da brividi. Tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi mascherati (prenotazione obbligatoria: 06.45460760 – laurentina@bibliotechediroma.it). Alla Biblioteca Villino Corsini il 29 ottobre alle 10 per bambini di 8-10 anni, in programma Caccia al tesoro… da brividi!!, una vera e propria caccia al tesoro tra i luoghi della biblioteca, mentre il 30 ottobre alle 10.30, sempre a tema Halloween, si terrà l’appuntamento Buon appetito, mostri!: dopo la lettura del libro La cena dei mostri di Xavier Salomò, i bambini di 5-7 anni parteciperanno a un laboratorio ispirato al libro (prenotazione obbligatoria alla mail l.nocchi@bibliotechediroma.it). Presso la Biblioteca Borghesiana il 31 ottobre dalle 16.30 alle 18 appuntamento con Fiabe e Controfiabe ad Halloween, letture ad alta voce di fiabe “paurose” con a seguire laboratorio “mostruoso” (per info e prenotazioni: borghesiana@bibliotechediroma.it – 06 45460361).

Al Teatro del Lido di Ostia il 27 ottobre alle 17, nell’ambito del Progetto Miaohaus, il laboratorio gratuito per giovanissimi (dai 6 ai 12 anni), appuntamento con il Moscerine Film Festival Lab a cura di Nina Baratta (Ass. Le Moscerine.) Un’occasione per scoprire come usare il cellulare in maniera creativa e dar vita a cortometraggi autoprodotti. Per iscrizioni: promozione@teatrodellido.it (max 12 partecipanti).

Al Teatro Torlonia, per la programmazione del Teatro di Roma – Teatro Nazionale dedicata al pubblico delle ragazze e dei ragazzi e delle loro famiglie, il 28, 29 e 30 ottobre in scena le ultime tre repliche di Biancaneve con Valerio Malorni e con (animazione ombre) Camila Chiozza e Marco Guarrera. Partendo dalla prima versione dei fratelli Grimm e dalla traduzione non edulcorata di Antonio Gramsci, il regista Fabrizio Pallara vivifica la forza antica della fiaba mostrandone ed esaltandone il senso profondo del conflitto tra generazioni, nel passaggio di testimone di madre in figlia. Spettacoli alle 18. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

“Contro il nulla che avanza” è lo slogan della nuova edizione del festival Libri Monelli che per il terzo anno consecutivo, dal 29 ottobre al 1° novembre Momo edizioni organizza al CSA Brancaleone (via Levanna 11): quattro giorni dedicati ai bambini e alle bambine, alle ragazze e ai ragazzi di tutte le età con incontri, laboratori e spettacoli. Tra gli appuntamenti si segnalano: il 30 ottobre alle 17.30 il workshop di Fumetto con Alessio Spataro (età consigliata: 7-11 anni), fumettista autore di Biliardino e Violeta entrambi per Bao. Lo stesso giorno, alle 19, appuntamento tutto da ridere con Giulio Armeni (aka Storia dalla filosofia coatta) con Letture interrotte. Sono io a lasciare i libri o loro a lasciare me?. Il 1° novembre alla 19 va in scena lo sproloquio teatrale del comico Davide Grillo con Stendhal Comedy, una triste vicenda umana in prima persona singolare. Per i più piccoli, il 30 ottobre alle 11, incontro d’eccezione con Capitan Calamaio e la sua fantastica ciurma amante dei libri e della cultura. Infine, per quanto riguarda gli spettacoli, segnaliamo il 29 ottobre alle 19 il reading di Tiziano Scrocca dal libro di Valentina Perniciaro Ognuno ride a modo suo, dedicata alla storia del bambino Sirio e della fondazione Tetrabondi. Per quanto riguarda i laboratori, si partirà il 29 ottobre alle 17 con un incontro dedicato alla difesa degli ecosistemi marini con i ricercatori e “guerrieri del mare” Ernesto Azzurro ed Emanuela Fanelli: SOS oceano. Nuovo incontro laboratoriale il 30 ottobre alle 16 con Francesca D’Onofrio e Silvio Montanaro dedicato alle meraviglie e alle scoperte del sesso dal titolo: Cos’è il sesso?. Altri laboratori d’eccezione sono quelli di Flavia Fazi il 31 ottobre alle 17.30 che ci farà entrare nel fantastico mondo di Libera dal ciclo (protagonista di due libri di Momo sul Lavoro e sul Ciclo) e quello di Laura Pompa e Claudia Falconi dell’Istituto Sant’Alessio sui libri tattili per ciechi e ipovedenti (1° novembre alle 16.30). Ingresso libero.

Prosegue fino al 26 novembre il viaggio di Urban Ludmobile, la ludoteca itinerante di Ruotalibera Coop. Sociale Onlus, che fa tappa in diverse zone del Municipio IV (Pietralata e Casal de’ Pazzi) e del Municipio V (Tor Tre Teste, La Rustica, Tor Pignattara, Centocelle, Prenestina) proponendo laboratori ludico/artistici per bambini e adolescenti, giochi della tradizione popolare, piccole performance di circo e attività di promozione della lettura. Il terzo appuntamento è in programma il 29 ottobre dalle 10 alle 12.30 presso l’Oratorio della parrocchia S. Barnaba di Tor Pignattara (piazza dei Geografi 15). La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria: 06.27801063 (lun-ven 10-17) e info@ruotalibera.eu.

Tra le iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dedicate ai bambini e alle famiglie, al Planetario di Roma il 29 ottobre (alle 12), il 30 ottobre (alle 12 e alle 18) e il 1° novembre (alle 12), prosegue l’appuntamento con Girotondo tra i Pianeti, uno spettacolo giocoso e interattivo per bambini e per i loro genitori, in cui la sala del Planetario è un’immaginaria rampa di lancio verso i pianeti del sistema solare. Dopo aver imparato a riconoscere i pianeti nel cielo stellato (guidati dagli astronomi del Planetario), i bambini come piccoli astronauti tracceranno poi la rotta della loro missione spaziale partendo su un taxi interstellare verso i loro pianeti preferiti. E a sorpresa, grazie al navigatore cosmico del Planetario, si potrà anche volare tutti insieme in direzione dei sistemi planetari di altre stelle lontane, per scoprire tanti nuovi mondi ancora inesplorati. Biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

Al Museo Civico di Zoologia la sera del 30 ottobre dalle 21 a mezzanotte torna l’appuntamento con ZooHalloween. Bambini e ragazzi dai 9 ai 13 anni divisi in squadre da massimo 12 partecipanti ciascuna, verranno coinvolti in enigmi, prove di abilità e giochi basati sulla zoologia e la scienza, raccontata attraverso le collezioni e le esposizioni museali. Prenotazione obbligatoria: Myosotis tel 06.97840700.

Al Palazzo delle Esposizioni, nell’ambito della mostra in corso Pier Paolo Pasolini. TUTTO È SANTO. Il corpo poetico, il 30 ottobre alle 11 è in programma Modelli in sartoria, letture e laboratorio in Atelier per famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni. Stiliste, costumisti, sarte e aiutanti, tante persone dietro alla realizzazione degli abiti di scena, veri e propri capolavori di artigianato. Il mondo della moda e i suoi segreti attraverso le illustrazioni dei libri dello Scaffale d’arte: abiti, copricapi e accessori protagonisti di un laboratorio per grandi e piccoli per immaginare e realizzare insieme abiti straordinari, in uno spazio allestito come una vera sartoria. Per info scrivere a laboratoriodarte@palaexpo.it. Prenotazione consigliata: https://ecm.coopculture.it.