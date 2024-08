Roma, dal 9 agosto al via il biglietto integrato per la visita alle Domus Romane di Palazzo Valentini e al Viaggio nel Foro di Cesare

Riceviamo e pubblichiamo

Da venerdì 9 agosto sarà possibile visitare le Domus Romane di Palazzo Valentini e partecipare allo spettacolo multimediale Viaggio nel Foro di Cesare,con un biglietto integrato oppure acquistando un biglietto ridotto.

Un’occasione unica per visitare due luoghi dell’antica Roma collegati tra loro da una storia millenaria.

Grazie all’accordo tra la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Città Metropolitana di Roma Capitale e le società di servizi Zètema Progetto Cultura S.r.l. e Civita Mostre e Musei S.p.a, dal prossimo 9 agosto e fino al 22 settembre , i fine settimana estivi si arricchiscono di una nuova offerta culturale. Nelle serate di venerdì, sabato e domenica, sarà possibile accedere, con biglietto unico integrato, al percorso di visita delle Domus Romane di Palazzo Valentini e allo spettacolo itinerante multimediale Viaggio nei Fori – Foro di Cesare.

Il biglietto, valido per la stessa serata, comprende sia la visita alle Domus (durata circa 1 ora) sia lo spettacolo multimediale (durata circa 50 minuti).

Orario di visite alle Domus: ore 19.00 – 20.00 – 21.00.

Orari spettacolo Viaggio nel Foro di Cesare: fino al 31 agosto: ore 20.40 – 21.20 – 22.20; dal 1° al 22 settembre alle ore 20.20 – 21.20 – 22.20.

I nuovi biglietti integrati sono acquistabili online, entro le ore 24 del giorno precedente a quello di visita,sui siti www.viaggioneifori.it e https://www.palazzovalentini.it.

“Roma ottimizza e mette in rete il suo patrimonio culturale offrendo per i fine settimana estivi la possibilità di esplorare due siti di eccezionale bellezza a prezzo ridotto. Un’occasione per i tanti turisti e per i romani che vogliono approfondire la storia della propria città. L’accordo raggiunto per un biglietto integrato rappresenta un passo importante verso una maggiore fruibilità del patrimonio culturale e archeologico di Roma e verso il rafforzamento dell’offerta culturale della città”. Così l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.

Per coloro, invece, che sono già in possesso di un biglietto per la visita alle Domus oppure di quello per lo spettacolo Viaggio nei Fori – Foro di Cesare, sarà disponibile il nuovo biglietto ridotto.

Presso la biglietteria delle Domus (via Foro Traiano 84) si potrà entrare con la tariffazione ridotta (€8,00) esibendo il biglietto valido per l’accesso al Viaggio nei Fori – Foro di Cesare; viceversa, presso la biglietteria di Viaggio nei Fori (Piazza della Madonna di Loreto) sarà possibile accedere con un costo ridotto (€10,00) dimostrando di essere già in possesso del biglietto per l’accesso alle Domus.

È possibile effettuare l’acquisto online sui rispettivi siti web (www.viaggioneifori.it e https://www.palazzovalentini.it). Per i possessori di biglietto Domus, la riduzione per Viaggio nei Fori potrà essere richiesta anche presso i Tourist Infopoint dislocati in diversi punti della città. Al momento della visita bisognerà poi mostrare entrambi i biglietti.

INFO

Biglietto Integrato (Domus + Viaggio nei Fori): € 18,00 solo online (+ € 2,00 di prevendita)

Ingresso gratuito: bambini di età inferiore ai 6 anni; persone con disabilità e accompagnatori, guide turistiche dell’Unione Europea

Domus Romane di Palazzo Valentini

Via Foro Traiano 84 – Roma

Orario di visite alle Domus fruibili con Biglietto Integrato

Dal 9 agosto al 22 settembre: venerdì, sabato e domenica ore 19.00 – 20.00 – 21.00.

Viaggio nei Fori – Foro di Cesare

Piazza della Madonna di Loreto, in prossimità della Colonna Traiana.

Orari dello spettacolo itinerante multimediale fruibili con Biglietto Integrato

Fino al 31 agosto: venerdì, sabato e domenica alle ore 20.40 – 21.20 – 22.20.

Dal 1° al 22 settembre: venerdì, sabato e domenica alle ore 20.20 – 21.20 – 22.20.