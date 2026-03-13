Roma, due settimane di cultura tra libri, mostre, cinema e spettacoli

Dal 13 al 26 marzo Roma propone un ricco calendario di appuntamenti culturali tra incontri, mostre, cinema, musica, teatro e danza. Il programma è promosso da Roma Capitale attraverso l’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative legate alla Giornata della Memoria.

Le iniziative intendono offrire occasioni di riflessione sui temi della memoria storica e dell’attualità, ricordando anche eventi tragici della storia cittadina come l’Eccidio delle Fosse Ardeatine.

“Libri Come”, la festa del libro all’Auditorium

Tra gli appuntamenti principali torna dal 20 al 22 marzo all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone la XVII edizione di Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura prodotta dalla Fondazione Musica per Roma.

Il tema di quest’anno è “Democrazia”, affrontato attraverso incontri, dibattiti e letture con ospiti italiani e internazionali. Tra gli autori presenti figurano, tra gli altri, Antonio Scurati, Niccolò Ammaniti, Zerocalcare, Enrico Mentana ed Ezio Mauro.

Mostre e dibattiti nei musei della città

Dal 17 marzo riaprono al pubblico le sale di Palazzo delle Esposizioni con due grandi mostre dedicate agli artisti Mario Schifano e Marco Tirelli, visitabili fino al 12 luglio.

Al MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma il 13 e 14 marzo si terrà il convegno internazionale “The Dream Syndicate”, dedicato alle trasformazioni del lavoro culturale e delle pratiche artistiche contemporanee.

Cinema e memoria

Alla Casa del Cinema prosegue per tutto il mese la rassegna cinematografica “Lei e le altre”, con proiezioni dedicate all’universo femminile. Tra i film in programma The Florida Project di Sean Baker e Her di Spike Jonze.

Il 21 marzo, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, sarà proiettato gratuitamente il film I cento passi di Marco Tullio Giordana, dedicato alla figura di Peppino Impastato.

Musica, teatro e danza

Sul fronte musicale, la stagione sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia propone il 12, 13 e 14 marzo un concerto diretto da Daniel Harding con il pianista Daniil Trifonov.

Per il teatro, dal 11 al 15 marzo al Teatro India va in scena Un dettaglio minore, adattamento del romanzo della scrittrice palestinese Adania Shibli.

Dal 17 al 22 marzo il Teatro dell’Opera di Roma ospiterà invece Trittico Contemporaneo, spettacolo del corpo di ballo diretto da Eleonora Abbagnato.

Una città che vive la cultura

Il programma coinvolge musei, biblioteche, teatri e spazi culturali della Capitale con iniziative rivolte a cittadini, studenti e visitatori. Tutte le informazioni sugli eventi sono disponibili sul portale ufficiale culture.roma.it e sui canali social dedicati alla programmazione culturale della città.