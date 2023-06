Roma, gli appuntamenti con la cultura dal 14 al 18 giugno

Riceviamo e pubblichiamo

In occasione delle prossime Giornate Europee dell’Archeologia (16, 17 e 18 giugno), manifestazione indetta dall’ Institut national des recherches archéologiques préventives (INRAP) con il patrocinio del Ministero della Cultura francese, anche la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali aderisce all’iniziativa. Per diffondere la conoscenza del patrimonio archeologico della città di Roma, verranno proposte visite condotte dagli archeologi della Sovrintendenza, in luoghi più e meno noti, dal territorio al museo, anche con interpretariato LIS. Si spazierà dalla storia di siti e monumenti quali il Teatro di Marcello e Monte Testaccio, alle collezioni di archeologia classica e orientale del Museo Giovanni Barracco, e ai materiali provenienti dalle ville di Centocelle, conservati presso l’Ufficio Scavi SDO. Un appuntamento pensato per famiglie e bambini conduce inoltre alla scoperta dell’Ara Pacis, mentre le visite guidate al Museo di Casal de’ Pazzi illustreranno l’ambiente pleistocenico preservato al suo interno. (Alcuni appuntamenti sono gratuiti per tutti, altri con pagamento d’ingresso secondo tariffazione vigente. Gratuito per i possessori della MIC card. Info e programma dettagliato su https://www.sovraintendenzaroma.it/content/giornate-europee-dellarcheologia-2023 – https://www.museiincomuneroma.it/it/didattica/giornate-europee-dellarcheologia-2023)

Il calendario della settimana propone inoltre, come di consueto, tanti altri appuntamenti.

Per il ciclo di visite e conferenze Le Ville raccontano, finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione delle ville e dei parchi storici di Roma, mercoledì 14 giugno alle 16.30, presso il Casino dell’Orologio in Piazza di Siena a Villa Borghese, Sandro Santolini terrà l’incontro Studi d’artista a Villa Borghese tra il XIX e il XX secolo. Accanto a nomi come Alessandro Poma e Pietro Canonica, già noti al grande pubblico, la conferenza presenterà episodi della vicenda artistica di numerosi altri personaggi che si alternarono nei diversi atelier della villa, accomunati da percorsi formativi o semplici rapporti di collaborazione. (Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti)

Per il ciclo Passeggiate Romane, alla scoperta luoghi e spazi della Città eterna, noti e meno noti, dal medioevo alla contemporaneità, giovedì 15 giugno alle 10, appuntamento con Un percorso nella Street art a Garbatella, un itinerario tra i principali interventi di arte urbana nello storico quartiere, a partire da lavori ormai emblematici fino alle opere più recenti. A cura di Salvatore Vacanti con i volontari del progetto di Servizio civile. (Appuntamento: all’uscita della Stazione Metro B Garbatella).

Per il ciclo di incontri Dalle carte alle storie. Storia e storie d’Archivio, giovedì 15 giugno alle 17 presso l’Archivio Storico Capitolino in Piazza dell’Orologio 4, Maria Teresa Surianello e Raimondo Guarino condurranno l’incontro Uno strappo nella rete. Gli articoli di Renato Nicolini in Tuttoteatro.com (2000-2004), un’importante occasione per percorrere un significativo pezzo di storia culturale, sociale e artistica della città. (Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Per il ciclo aMICi giovedì 15 giugno alle 17 in programma un doppio appuntamento: alla Centrale Montemartini la visita guidata, a cura di Serena Guglielmi, alla mostra in corso Colori dei Romani. Mosaici dalle Collezioni Capitoline. Un viaggio tra le sezioni della mostra, con un focus particolare sui nuovi mosaici recentemente esposti; ai Mercati di Traiano la visita, a cura di Maria Paola del Moro, alla scoperta di ciò che raccontano le iscrizioni presenti sui laterizi del Museo dei Fori Imperiali e della collezione Dressel, “voci” narranti delle attività produttive e commerciali dell’antica Roma.

Per il ciclo Archeologia in Comune venerdì 16 giugno alle 15.15 Simonetta Serra condurrà una visita guidata al Sepolcreto Ostiense, unica parte oggi visitabile di una vasta necropoli romana rinvenuta nel 1917 durante lavori stradali presso la Basilica di S. Paolo. Le tombe, prevalentemente della tipologia a colombario e dotate di stucchi, affreschi dipinti e pavimenti a mosaico, mostrano una continuità di uso dal I secolo a.C. al IV secolo d.C., documentando il passaggio tra il rito funerario dell’incinerazione e quello dell’inumazione. (Appuntamento: Via Ostiense, ingresso da Parco Schuster, presso la Basilica di San Paolo fuori le mura).

Si segnala inoltre che a Villa Torlonia, sabato 17 giugno dalle 10.00 alle 19.00, torna l’apertura straordinaria della Torre Moresca. Singoli visitatori e gruppi potranno visitare i due piani dell’imponente costruzione, scoprire le suggestive vetrate colorate e gli stucchi policromi del suo interno e rivivere in parte quello stupore che doveva impressionare i pochi e privilegiati ospiti del Principe Torlonia (max 20 visitatori per turno, con il biglietto d’ingresso alla Serra Moresca e su prenotazione obbligatoria al call center 060608). www.museivillatorlonia.it

Nella sala Multimediale del Museo di Roma in Trastevere sabato 17 e domenica 18 giugno, alle 11.00 e alle 17.00, tornano invece gli appuntamenti con Weekend stellari, le conferenze e gli incontri per tutti, pensati e realizzati appositamente per lo spazio museale dagli astronomi del Planetario di Roma. Un’occasione da non perdere per approfondire tematiche astronomiche e avventurarsi alla scoperta dell’universo e del sistema solare tra spiegazioni scientifiche, storia, arte e narrazioni mitologiche. Ingresso con biglietto del Museo, fino ad esaurimento posti. Gratuito con la Mic card. https://www.museodiromaintrastevere.it

Si ricorda infine che domenica 18 giugno è l’ultimo giorno per poter ancora visitare le due mostre fotografiche dal titolo IL GIRO. Una storia d’Italia ospitata al Museo di Roma in Trastevere e Bōchōtei. Vite all’ombra del muro. Enrico Graziani allestita al Museo delle Mura.

Per tutti gli eventi, incontri e visite guidate, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it