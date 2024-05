Tarquinia, il 10 e 11 maggio la rievocazione delle Contrade: si inizia con la sfilata in costumi medievali

Domani 10 maggio prenderà il via la due giorni dedicata alla Rievocazione Storica delle Contrade e al Palio dell’Anello, un evento organizzato congiuntamente dal Comune di Tarquinia, dalla Pro loco Tarquinia e dall’Associazione Tarkna.

Corteo dei figuranti in costumi medievali

La manifestazione prenderà avvio con il suggestivo corteo dei figuranti in costumi medievali. La sfilata, che avrà inizio alle 21 dalla piazza del borgo della chiesa di Santa Maria in Castello, seguirà un percorso attraverso le vie principali della città.

Il corteo, attraverso via di Porta Castello, via Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, via Giuseppe Garibaldi, via XX Settembre, piazza Sant’Antonio e via Umberto I, giungerà infine a piazza Cavour. Qui si terrà la spettacolare esibizione degli sbandieratori e dei musici Santa Rosa da Viterbo.

Il Gonfalone e l’Ambito Palio

Durante il corteo sarà portato il gonfalone con l’ambito palio, raffigurante lo stemma di Cornetum Civitas Fidelis, vinto nella 18esima edizione della manifestazione dalla contrada di San Martino.

Gli organizzatori dell’evento rivolgono un ringraziamento speciale a tutte le persone che si sono impegnate nelle settimane precedenti per la preparazione dell’evento. Questa manifestazione rappresenta il ritorno di una tradizione interrotta per qualche anno e promette di offrire uno spettacolo imperdibile nel cuore antico della città di Tarquinia.