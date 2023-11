Roma, gli appuntamenti con la cultura dall’8 al 14 novembre

Riceviamo e pubblichiamo

Prende il via una nuova settimana di iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Teatro, danza, musica, cinema, arte, letteratura, incontri e attività per bambini e famiglie: un ricco calendario di eventi per tutte le età proposti delle istituzioni culturali cittadine, dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024″ e da quelle selezionate tramite l’avviso pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro – anno 2023”, attraverso cui Roma Capitale ha destinato circa 2 milioni di euro – fondi concessi dal Ministero della Cultura, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv). Ecco alcuni degli appuntamenti.

TEATRO E DANZA

Dall’8 novembre al 20 dicembre, il Centro Nazionale di produzione della Danza ORBITA Spellbound presenta Corpi in Ascolto, rassegna di danza per le scuole che, attraverso spettacoli, incontri e residenze artistiche, intende incoraggiare lo sviluppo di nuovi sguardi critici sulle pratiche performative contemporanee sin dalla giovane età, in sinergia con i docenti e a supporto della didattica. Il progetto si apre l’8 novembre al Teatro Palladium (piazza Bartolomeo Romano 8) con l’incontro INTORNO. Idee, pratiche e strumenti: dalle 17 alle 19, un’occasione di scambio e condivisione dedicata ai docenti a cura di Laura Squarcia che proporrà materiali utili alla sensibilizzazione di studentesse e studenti per favorire una relazione inclusiva, efficace e consapevole con l’esperienza della visione. Gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail orbitapromozione@gmail.com.

In partenza La performance che non può finire, il progetto curato dall’associazione La Capriola – Abraxa Teatro con la direzione artistica di Emilio Genazzini. Un programma di lavoro volto alla creazione di un gruppo artistico denominato “InterAction” composto da giovani attori interessati allo sviluppo di nuove creatività artistiche. L’obiettivo è la realizzazione di uno spettacolo sperimentale in grado di poter interpretare fermenti e cambiamenti del nostro tempo. Il progetto verrà presentato nel corso di due incontri pubblici dal titolo Ideazione e Nascita di un Percorso Creativo Artistico presso la Biblioteca Laurentina (8 novembre dalle 11.30 alle 13) e la Biblioteca Pier Paolo Pasolini (10 novembre dalle 17 alle 18.30) in cui Emilio Genazzini e i suoi collaboratori di Abraxa Teatro spiegheranno al pubblico come nasce un percorso di creatività e come può essere portato all’estero a partire dalla visione artistica del regista. Accesso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail abraxateatro@abraxa.it.

Dall’8 novembre al 20 dicembre al Teatro Manzoni (via Monte Zebio 14c), l’Associazione Culturale DianAct Platea porta al pubblico la XVII edizione di In Altre Parole, rassegna internazionale di drammaturgia contemporanea ideata da Pino Tierno. Una manifestazione dedicata al teatro e alle sue parole che intende proporre testi contemporanei internazionali inediti in Italia capaci di interpretare il presente ma anche favorire il confronto tra autori, traduttori e pubblico per stimolare l’incrocio di idee, fantasie e visioni. Al fitto cartellone di reading, spettacoli e mise en espace si affiancheranno incontri con gli autori, tavole rotonde, conferenze e dibattiti sulle tematiche affrontate nei testi in scena. Il primo appuntamento è in programma l’8 novembre alle 17.30 e vedrà sul palco, per la prima volta, la lettura scenica a cura di Siddharta Prestinari di Barbie cerca Ken di Viliam Klimacek (che incontrerà il pubblico) con Benedicta Boccoli e Roberto Ciufoli. Il 12 novembre alle 21 è la volta di Vigilia, un testo ricco di tensione dell’autore austriaco Daniel Kelhmann, proposto per la prima volta in Italia, interpretato da Miriam Mesturino e Francesco Montanari a cura di Marcello Cotugno. Ingresso gratuito.

In chiusura il 12 novembre La Città Ideale, la manifestazione multidisciplinare a cura di A.S.A.P.Q.. Tra gli ultimi appuntamenti in programma, il 10 novembre alle 19 nel Bar della Polisportiva di Villa De Sanctis (via dei Gordiani 5), ultima data per Bar Campioni, il format che porta le storie dello sport in formato drammatizzato nei bar di quartiere. Il pubblico potrà assistere a Trops di e con Matteo Cirillo e Simone Giacinti, spettacolo su Agassi e le grandi sconfitte nel mondo del tennis. Accesso gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it.

Al via Corpo_Città, il progetto di Margine Operativo che fino al 26 novembre, attraverso linguaggi artistici differenti, propone un viaggio fra gli orizzonti mobili delle pratiche performative contemporanee e le loro relazioni con il “corpo” della città. In programma laboratori, residenze artistiche, performance, talk, spettacoli per le nuove generazioni ed esplorazioni urbane in diversi spazi dei Municipi V e VII. Il primo evento, il laboratorio Narrandomi condotto dal regista Fabrizio Pallara del Teatro delle Apparizioni, si svolgerà presso la Biblioteca interculturale Cittadini del Mondo (viale Opita Oppio 41) e accompagnerà i partecipanti in un percorso di recupero della memoria personale per imparare a raccontare, grazie alle tecniche di narrazione, le proprie esperienze di vita in relazione ai luoghi del cuore (il 10 novembre dalle 16.30 alle 19.30 e l’11 novembre dalle 10.30 alle 18; max 20 partecipanti). Attività gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail lab@margineoperativo.net.

Diritti delle donne e femminicidio, crisi adolescenziale e bullismo, disabilità e integrazione, migrazioni, ambiente: sono questi i temi centrali di Urgenze – Festival diffuso di immersioni teatrali a cura de IlNaufragarMèDolce. Fino al 21 dicembre, la rassegna mira ad affrontare le urgenze vive presenti nel territorio, portando la propria proposta culturale nei luoghi della comunità cercando sia di analizzarne ed elaborarne le problematiche etiche e politiche, sia di immaginare nuovi percorsi per un miglioramento della qualità della vita del singolo e della comunità. Il 10 novembre appuntamento alle 16 al Parco della Balena con Tracce di Pasolini, performance itinerante con Chiara Casarico, Tiziana Scrocca e Stefania Placidi che punta a valorizzare lo spazio urbano attraverso le parole di uno dei più grandi autori del ‘900 – che questi luoghi ha narrato e da questi luoghi ha tratto ispirazione – intrecciando i racconti con le canzoni di una Roma popolare tutta da riscoprire. Accesso libero.

Fino al 16 dicembre, il Balletto di Roma propone Planetarium Danza, programma di appuntamenti ospitati nelle due sedi dell’associazione tra incursioni laboratoriali pratiche e teoriche di danza contemporanea, urbana, circense, performance e coreografia digitale. Nella sede di via della Pineta Sacchetti 199, l’11 novembre alle 17 è in calendario l’esito performativo del laboratorio condotto da Cristiano Fondelli Circus/Giocoleria dedicato allo studio dell’interazione tra corpi, oggetti e gravità attraverso movimento, giocoleria e manipolazione. Accesso gratuito fino a esaurimento posti riservato a operatori di settore (studenti e docenti di danza, coreografi, operatori culturali) con prenotazione sul sito www.ballettodiroma.com o ai numeri 06.64463194 – 06.90375236.

Teatro Hamlet APS propone fino al 29 novembre Pigneto Teatro Festival, rassegna teatrale ospitata presso il Teatro Sala Vignoli (via Bartolomeo d’Alviano 1) con la direzione artistica di Gina Merulla. In cartellone questa settimana alle 21: Bang!, spettacolo scritto da Angelo Longoni e interpretato da Alessandro Cremona (8 novembre); Gioco in Perdita, pièce sulle dipendenze di e con Gina Merulla (9 novembre); OH!DISS’EA, riscrittura del poema omerico in chiave comica di e con Roberto Ciufoli (10 novembre); Le donne di Malamore, reading di Lucrezia Lante della Rovere in scena per raccontare la forza del femminile in tutte le sue forme (12 novembre ore 18); Una coppia quasi perfetta, spaccato comico dei tempi moderni con Rocco Ciarmoli e Laura De Marchi (12 novembre). Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.teatrohamlet.it e ai numeri 333.4313086 – 06.41734901.

In chiusura il 14 novembre Reinventare, la rassegna teatrale a cura dell’Associazione La Capriola – Abraxa Teatro con la direzione artistica di Emilio Genazzini. Il 9 novembre, presso la Biblioteca Cornelia, alle 17 Francesca Tranfo leggerà alcuni brani tratti dal libro Il Numero Trenta – Una vita, un racconto di Maria Rita Ferrelli; il 13 novembre alle 19 ci si sposta al Museo Venanzo Crocetti (via Cassia 49) per il reading, sempre a cura della Tranfo, di brani tratti da Spostando l’acqua in un tuffo di Ermanno Dodaro e Lastovo, l’isola ubriaca di luce di Tullia Ranieri. Seguiranno dei laboratori di interazione tra l’attrice e gli spettatori sulle letture ascoltate.

Il 14 novembre, per l’ultima giornata, al Teatro Nino Manfredi di Ostia (via del Pallottini 10), sono in programma gli spettacoli: Shanghai proposto da Teatro in Scatola, il racconto di una giovane ragazza romana che decide di intraprendere la carriera di “cam girl” (ore 18); Aedem di Opificio 03 che propone una riscrittura del mito greco di Medea (ore 19.15); Loading a cura di Post-It 33, spettacolo ambientato in un futuro distopico ritenuto progresso, ma sempre più alienante e nemico della comunicazione (ore 21.15). A ogni messa in scena seguirà un laboratorio con le compagnie. Ingresso gratuito.

Si conclude il 12 novembre Teatro Mobile con il performing media, il progetto a cura di Teatro Mobile. Tra gli ultimi eventi in programma, si segnalano: il 9 novembre alle 15 presso l’I.I.S. “Edoardo Amaldi” (via Domenico Parasacchi 21), Umani di Illoco Teatro, uno spettacolo che mescola teatro, cinema e micro-manipolazione, per creare una grammatica scenica ibrida che possa comunicare in maniera efficace con le nuove generazioni. Ispirato a un testo di narrativa per ragazzi, Il bambino senza televisione di Luana Vergari, lo spettacolo è ideato da Annarita Colucci (anche in scena) e diretto da Roberto Andolfi e unisce la manipolazione di oggetti in miniatura alle nuove tecnologie digitali. Sul palco anche Dario Carbone, Valeria D’Angelo, Anton De Guglielmo e Michele Galella. In contemporanea, presso la Scuola di Ingegneria Aerospaziale de La Sapienza (via Salaria 851), Nuvola Project presenta la performance dIAlogos e le installazioni interattive Nuvola 3.0 e Ritratti Performanti, realizzati con Intelligenza Artificiale. Nel corso della performance si innescherà un vero e proprio dialogo per voce e luce fra Intelligenze Umana e Artificiale in un botta e risposta evocativo (con Massimo di Leo e Gaia Riposati).

Il 12 novembre alle 12 a Parco Schuster (valco San Paolo), appuntamento con 20 sigarette a Nassirya: a vent’anni dalla strage, a pochi passi dal Monumento ai Caduti di Nassirya, ascolto in cuffia di un recital a cura di Aureliano Amadei, regista e attore sopravvissuto alla strage e autore del libro e del film omonimi (prima assoluta).

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su https://www.teatromobile.eu.

Fino al 16 dicembre proseguono gli appuntamenti di teatro e musica della XXV edizione di Flautissimo, il festival diffuso a cura dell’Accademia Italiana del Flauto e con la direzione di Stefano Cioffi. Tra gli eventi in programma questa settimana: il 9 novembre alle 11 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi, primo appuntamento con l’attrice Serena Sansoni che leggerà, nel corso di sei incontri, i tre libri che formano la trilogia I nostri antenati di Italo Calvino nel centenario dalla sua nascita (secondo appuntamento il 14 novembre, sempre alle 11; ingresso gratuito). Il 10 novembre alle 19 ci si sposta al Teatro del Lido di Ostia per lo spettacolo Canaglie: una madre e tre figli trentenni che sembrano usciti da un film in bianco e nero; una tavola apparecchiata, e la preghiera della buonanotte ogni sera. Eppure sono tutto fuorché una normale famiglia italiana. In scena, Grazia Capraro, Luca Carbone, Francesco Cotroneo e Giulia Trippetta; regia e drammaturgia Giulia Bartolini. Il 12 novembre alle 18 al Teatro Palladium Dario Vergassola propone Storie sconcertanti: con il linguaggio delle sue celebri interviste satiriche, il comico ligure dialogherà con fiabeschi personaggi marini sul tema del rapporto tra uomo e natura e sul cambiamento climatico. Biglietti presso la biglietteria dei teatri.

Proseguono fino al 26 novembre al Centrale Preneste Teatro (via Alberto da Giussano 58) gli appuntamenti per tutta la famiglia di YOU Three – The YOUng city, rassegna di teatro, danza, musica, circo e nuovi linguaggi del contemporaneo a cura di Ruotalibera Teatro. Tra gli spettacoli in programma, l’11 novembre va in scena Farsi fuori, pièce sulla maternità come scelta scritta, diretta e interpretata da Luisa Merloni, accompagnata in scena da Marco Quaglia e con la voce di Alessandra Di Lernia. Spettacoli alle ore 21. Ingresso libero con prenotazione consigliata on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi oppure con ingresso diretto il giorno dello spettacolo dalle 20.30 fino a esaurimento posti.

Continua fino al 15 novembre nel quartiere Magliana, in piazza Fabrizio De André, Roma Live Arts, la manifestazione di prosa, musica, danza e circo proposta da Xenia con la direzione artistica di Gino Auriuso e Paolo Pasquini. Tra gli appuntamenti di questa settimana, l’11 novembre c’è Il mercatino delle poesie, versi da portare a casa proposti da Agnese Ciaffei, Giacomo De Rose, Paolo Pasquini, Carlo Ricci e Carlotta Sfolgori (due repliche: alle 16.45 e alle 17.45); nella stessa giornata gli artisti della Compagnia Teatraltro mettono in scena Piazza artisti, una galleria variegata di performance di strada, per tutte le età in due repliche: alle 17.15 e alle 18.15). Accesso gratuito.

Fino al 19 novembre appuntamento con Periferico_Ki?, manifestazione proposta da 369gradi a cura di Alessia Esposito, con la direzione artistica di Valeria Orani e realizzata in collaborazione con Fortezza Est e Carrozzerie | n.o.t.. Un innovativo progetto di formazione rivolto agli adolescenti della periferia romana che mira a far emergere la potenza del teatro contemporaneo come racconto della realtà. L’11 novembre alle 19, sul palco del Teatro del Lido di Ostia andrà in scena Alexo di e con Claudio Morici. Ambientato a Torpignattara, lo spettacolo segue le vicende del protagonista che, in un periodo complicato della sua vita, decide di regalarsi un assistente vocale, Alexo. Max 50 spettatori; prenotazione obbligatoria alla mail prenota369@gmail.com (gratuito per i ragazzi che hanno preso parte ai laboratori organizzati nell’ambito del progetto).

Lectio magistralis, spettacoli, reading, residenze, laboratori, film, concerti e incontri di approfondimento. Sono questi gli ingredienti della prima edizione autunnale di Sempre più fuori_ AUTO(RITRATTI), il festival proposto da Cranpi in programma fino al 30 novembre in diversi luoghi del Municipio II. Con la direzione artistica di Antonino Pirillo e Giorgio Andriani, la kermesse intende indagare il rapporto tra “tradizione” e innovazione nel campo della sperimentazione e della ricerca artistica, con l’obiettivo di costruire un habitat per tutti e rafforzare le relazioni di un’unica comunità composta da artisti, cittadini e spettatori di tutte le età, con una particolare attenzione rivolta, questa volta, a studentesse e studenti universitari. Il 13 novembre alle 20 al Goethe-Institut (via Savoia 13) appuntamento con Ritratto 1 di Italo Calvino: in occasione del centenario dalla nascita dello scrittore e intellettuale, prende vita la prima restituzione pubblica in forma di reading/spettacolo, esito di una residenza curata da Gioia Salvatore e Andrea Cosentino. In una conferenza del 1967 dal titolo “Cibernetica e fantasmi”, Calvino profetizzava l’obsolescenza dell’autore letterario sostituito dall’intelligenza artificiale. Era il culmine della stagione strutturalista che lo porterà a opere come “Palomar”, “Le città invisibili” o “Se una notte d’inverno un viaggiatore”. Usando come pretesto la reinvenzione calviniana dell’epica cavalleresca e giocando in diretta con ChatGPT a distorcere e deformare la trama dell’ultimo romanzo della “Trilogia degli antenati”, i due attori in scena proveranno a delineare un ritratto non più tanto futuribile di autore inesistente. Ingresso libero.

Prosegue la programmazione della XXXVIII edizione del Romaeuropa Festival con la direzione generale e artistica di Fabrizio Grifasi. All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 9 novembre alle 21 va in scena lo spettacolo di danza in prima nazionale Yarin, l’incontro culturale tra due differenti tradizioni, linguaggi, zone della Spagna: da un lato la tradizione basca incarnata dal danzatore Jon Maya, dall’altra quella del flamenco rappresentato da Andés Marin. Accompagnati dalla musica live di Julen Achiary, i due performer s’incontrano sulla base di un dialogo onesto, mostrando le loro differenze e il loro desiderio di condividere il proprio cammino verso il domani. L’11 e 12 novembre con Mount Ventoux, il Collettivo Kor’sia, fondato da Antonio de Rosa e Mattia Russo, rivisita “Ascesa al monte ventoso”, l’opera che Francesco Petrarca scrisse nel 1336: una lettera – almeno in apparenza – che racconta l’ascesa su una montagna in un pomeriggio qualsiasi di aprile. Gli italo-spagnoli traghettano il testo nel presente e nelle sue urgenze di cambiamento. L’incertezza del futuro diventa chiave per un risveglio collettivo per recuperare i nostri valori (sabato ore 19, domenica ore 16 e ore 21). Il 14 novembre alle 21 da non perdere Mellowing, prima creazione per Dance On Ensemble – celebre formazione composta da danzatori professionisti over 40 – del coreografo greco Christos Papadopoulos. Incorporando nella scrittura coreografica la loro conoscenza ed esperienza corporea, Papadopoulos sfida i limiti della nostra percezione e trasforma il movimento corale in quello di un unico corpo esteriormente immobile e interiormente vibrante (in replica il 15 novembre).

Dal 10 al 12 novembre, al Teatro Vascello, Fabiana Iacozzilli propone Una cosa enorme, spettacolo sulla capacità di prendersi cura, sul desiderio di essere madre e il suo contrario. In scena, una donna con una pancia enorme si muove nel suo spazio fatto di pochi oggetti tra i quali riesce ancora a essere sé stessa, in costante e paranoico ascolto di una minaccia che incombe dall’alto (venerdì ore 21, sabato ore 19; domenica ore 17).

Biglietti online su https://romaeuropa.vivaticket.it.

Questo il cartellone proposto dalla Fondazione Teatro di Roma. Al Teatro India l’8 novembre alle 20 va in scena la replica di Una storia al contrario, drammatizzazione del libro di Francesca De Sanctis, di e con Elena Arvigo, che cura anche la regia e con il sostegno di Teatro Biblioteca Quarticciolo e Spazio Rossellini/ATCL – Roma. Il racconto della storia personale di una giornalista, della sua famiglia, degli amori, dei figli, con sullo sfondo la complessa vicenda di una testata storica come l’Unità, che nel 2017 ha sospeso le pubblicazioni.

L’11 e 12 novembre alle 20, invece, è di scena la performance Sport di Salvo Lombardo, terzo capitolo della trilogia L’esemplare capovolto, riscrittura di tre opere storiche del repertorio della danza accademica italiana di fine 800: Con Chiara Ameglio, Jaskaran Anand, Daria Greco, Fabritia D’Intino. La performance individua nella condizione fisica della “caduta” una specifica dimensione esistenziale per rimettere in discussione gli ideali di agonismo e di prestazione normalmente fondati su principi di esclusione e di conformità a precise norme anatomiche, sociali, comportamentali, culturali.

Al Teatro Argentina proseguono invece, fino al 19 novembre, le repliche di Un curioso accidente di Carlo Goldoni, con Gabriele Lavia, che firma anche la regia, e la sua compagnia: Federica Di Martino, Simone Toni, Giorgia Salari, Andrea Nicolini, Lorenzo Terenzi, Beatrice Ceccherini, Lorenzo Volpe e Leonardo Nicolini. Una divertente commedia che racconta l’equivoco creato da una giovane fanciulla di buona famiglia per allontanare da sé il sospetto di un amore non accettato dal padre. Spettacoli: martedì e venerdì ore 20, mercoledì e sabato ore 19, giovedì e domenica ore 17, lunedì riposo.

Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, l’8 novembre alle 21, in programma la replica di Mi amerò lo stesso, con la cantautrice Paola Turci che si racconta in un monologo sincero e divertente, il tutto legato da alcune canzoni che hanno fatto da colonna sonora ad ogni fase della sua esistenza. L’ 11 novembre alle 21 e il 12 novembre alle 17.30, arriva Spose | Le Nozze del Secolo, scritto da Fabio Bussotti, la regia di Matteo Tarasco e con Marianella Bargilli e Silvia Siravo. La vera storia d’amore di due donne, Elisa e Marcella, che un secolo fa, a dispetto del giudizio della legge e dell’opinione pubblica dell’epoca furono protagoniste del primo matrimonio legale fra due persone dello stesso sesso. Il 14 novembre alle 21 (in replica il 15 novembre) in scena I.A. Lo strano caso del Dottor Jerome Storm, uno spettacolo ambientato nell’era galattica 3000, che tra filosofia, scienza e fisica quantistica, pone al centro dell’attenzione il delicato rapporto uomo-macchina. Di Rocco Bucciarelli, la regia di Zenone Benedetto e con Eliana De Marinis e Tommaso Bernabeo. In Sala Piccola invece il 10 e 11 novembre alle 21 e il 12 novembre alle 17.30 con I Care | Lettera a una Professoressa, di e con Claudio Ascoli e la partecipazione di Sissi Abbondanza e Monica Fabbri, la storica compagnia del teatro di ricerca italiano Chille de la Balanza rende omaggio a Don Milani e alla sua scuola di Barbiana con questa nuova, coinvolgente e interattiva edizione dello spettacolo, in occasione del centenario della nascita del Priore. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo l’11 novembre alle 21 e il 12 novembre alle 17 Scena Verticale presenta Re Pipuzzu di Dario De Luca, riscoprendo la spiritualità popolare delle fiabe della Calabria, presta corpo e voce a questo racconto in lingua calabra a cui Gianfranco De Franco dà una sonorizzazione, con strumenti a fiato, tradizionali e non, ed elettronici. Un viaggio che ipnotizzerà lo spettatore accompagnandolo, come in un sogno, in una dimensione magica; uno spazio-tempo fantastico e reale al contempo. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

MUSICA

Giunto alla 47ᵃ edizione, torna il Roma Jazz Festival, la kermesse musicale proposta dall’International Music Festival Foundation (IMF) e diretta da Mario Ciampà che fino al 26 novembre animerà la Capitale con 23 appuntamenti fra l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la Casa del Jazz e il Monk Roma. Questi i concerti della settimana in programma all’Auditorium: Nduduzo Makhathini (9 novembre alle 21); Yellowjackets (11 novembre alle 21); Eivind Aarset con il Jan Bang Trio (12 novembre alle 21); la Jazz Campus Orchestra diretta da Massimo Nunzi (12 novembre ore 11). Alla Casa del Jazz: il 10 novembre alle 21 è atteso il live di Alf Carlsson con il Jiří Kotača Trio mentre il 12 novembre alle 18 l’ensemble Conversession. Nella stessa giornata, alle 16, presso la Scuola di Musica John Coltrane (viale della Primavera 4) è in programma una conferenza a ingresso gratuito sulla Storia della Musica nelle Americhe. Per i concerti, biglietti online su https://www.ticketone.it.

Fino al 29 novembre l’Associazione Culturale Trousse Aps propone nel VI Municipio il Forum Popolare della Musica, progetto con la direzione artistica di Giorgio Granito, la consulenza musicale di Claudio Rizzo, la direzione organizzativa di Francesco Tanda, e la collaborazione del Dipartimento di Lettere dell’Università di Roma Tor Vergata. L’8 novembre alle 11, nell’Auditorium “Ennio Morricone” di Tor Vergata (via Columbia 1), Toni Esposito ripercorrerà ritmi e melodie della tradizione musicale popolare napoletana nel corso di una Masterclass sulla canzone etnica partenopea, con un focus sul grande cantautore Pino Daniele. Ingresso libero.

A Corviale, fino al 30 novembre, appuntamento con Le ali della città 2023, festival musicale del “non centro” proposto da MRF5 nel giardino del Punto-ristoro del centro polivalente Nicoletta Campanella (via Marino Mazzacurati 74). Il 9 novembre alle 18 è in programma La periferia va al centro e il jazz alla periferia, incontro sulla storia della musica e degli strumenti musicali a cura di Luigi Cinque e Antonello Salis. Ingresso libero.

Si conclude l’edizione autunnale de La Città Ideale, la manifestazione multidisciplinare a cura di A.S.A.P.Q. che ha proposto performance lirica, teatro, arti visive e molte altre incursioni artistiche in diversi luoghi “altri” della Capitale. Protagonista di questa ultima settimana di eventi sarà la musica con Opera Taxi, performance itinerante di e con Francesco Leineri che, in compagnia di Alexandru Tiba, porta l’opera lirica tra le strade della città all’interno di un mini-van che ospiterà un concerto per sei spettatori alla volta (una replica ogni 30 minuti alle 16 alle 20). Queste le date: il 9 novembre a Centocelle (partenza da piazza delle Gardenie); il 10 novembre nel quartiere Pigneto (partenza da piazza Roberto Malatesta); l’11 novembre al Quadraro (partenza da largo del Quintili); il 12 novembre a Torpignattara (partenza da largo Bartolomeo Perestrello). Gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it.

Prosegue fino al 22 novembre Keep Talking – Jazz Edition 2023, rassegna jazz a cura di Promu – All for Music. Tra gli appuntamenti in programma nel Teatro di Villa Lazzaroni (accesso da via Appia Nuova 522 e da via Tommaso Fortifiocca 71), l’8 novembre alle 21 il pianista Ramin Bahrami propone il concerto L’eredità di Bach e il barocco nel Jazz. Tutti i brani saranno introdotti e raccontati dallo stesso Bahrami che ne spiegherà l’analogia col jazz. Alla fine del concerto si terrà un talk condotto dal giornalista e divulgatore Arturo Stalteri, in cui il musicista approfondirà alcuni aspetti del suo repertorio rispondendo alle domande del pubblico. Ingresso a pagamento; gratuito per under 18, studenti delle scuole di musica del Municipio VII, disabili e accompagnatori, over 65.

Continua fino al 30 novembre la XII edizione di Agorà – Teatro e Musica alle Radici, il festival di teatro, musica, danza, circo e clownerie organizzato da Il NaufragarMèDolce. Tra le proposte della settimana: il 9 novembre alle 11.30 al Teatro del Lido di Ostia, Ilaria Patassini, in arte Pilar, propone il suo concerto In altalena con Faber che la vedrà accanto a Federico Ferrandina e Andrea Colella; l’11 novembre alle 17 al Parco Andrea Campagna (via Filippo Meda) Chiara Casarico, Tiziana Scrocca e Rita Superbi con le allieve della Scuola Taiko propongono lo spettacolo musicale L’energia delle donne (Storie di donne), una riflessione sul percorso di libertà e di autodeterminazione. Alle 21, Chiara Casarico, Tiziana Scrocca e Rita Superbi saranno al Museo di Casal de’ Pazzi con Catia Castagna e Marilena Bisceglia con Era Madre, in sui si indagheranno le diverse cosmogonie che raccontano la nascita del mondo partendo dal suono ancestrale del tamburo, dal ritmo come battito del cuore, per arrivare al logos, alla mente razionale, attraverso la parola e il canto. Ingresso libero.

Fino al 28 novembre Finisterre propone Angeli e Pastori, la II edizione del Festival di Musica Sacra Popolare in programma al Santuario della Madonna del Divino Amore (via del Santuario 10). L’11 novembre alle 20 è in calendario Il suono della luce, spettacolo di musica e poesia diretto e interpretato da Davide Rondoni, uno tra i più importanti poeti italiani e divulgatori della parola, in cui alcuni testi di grandi autori italiani – da Luzi a Montale, da Ungaretti a Leopardi, da Dante a San Francesco – vengono riproposti in LIS, la lingua dei segni, con il racconto musicale dell’Ensemble Resonare. Ingresso libero.

Prosegue fino al 26 novembre La fantasia è un posto dove ci piove dentro: Calvino 100, rassegna di concerti, laboratori, reading, eventi per celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino a cura di Fabrica Harmonica Associazione Culturale-Musicale E.T.S., l’11 novembre alle 18 il Teatro Vignoli (via Bartolomeo d’Alviano 1) ospita lo spettacolo “La Fantasia” letture da Calvino in musica, fiabe e passatempi con musiche di Satie e Poulenc portate in scena da Max Paiella (voce recitante) e il pianista Andrea Rucli. Gratuito con prenotazione obbligatoria su www.fabricaharmonica.it e sulla pagina Facebook della manifestazione.

Per la XXXVIII edizione del Romaeuropa Festival, l’8 novembre alle 20, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, è in programma An Index of Metals, un omaggio a Fausto Romitelli a quasi vent’anni dalla sua scomparsa, con il PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretto da Tonino Battista. Una video-opera – con la parte visuale realizzata da Paolo Pachini – per soprano, ensemble, strumenti elettronici e videoproiezione. L’11 novembre alle 21 Tovel (Matteo Franceschini), classe 1979, tra i compositori più interessanti della sua generazione, sarà sul palco per presentare il suo album Gravity, in cui mescola suoni acustici di pianoforte, sassofono e archi, intrecciandoli alle esplosioni di sintetizzatori modulari, dando vita a una performance live inedita e intensa, un racconto musicale ipnotico, trasfigurato e abbagliante. Biglietti online su https://romaeuropa.vivaticket.it.

Sono diversi i concerti proposti dalla Fondazione Musica per Roma alle 21 alla Casa del Jazz. Il 9 novembre si riunisce il quartetto Lunaria del trombettista Luca Aquino che, sul palco con Giovanni Francesca alla chitarra, Marco Bardoscia al contrabbasso e Gianluca Brugnano alla batteria, proporrà rivisitazioni di canti tradizionali giordani e due cover di grande impatto. L’11 novembre appuntamento con il Sestetto scorretto del trombettista Giacomo Serino: una formazione insolita composta da 5 fiati e batteria che vuole tradurre in musica il mondo interiore ed emotivo del compositore, avendo come tema ricorrente la ricerca del grottesco, dell’autoironia e del tragicomico (con Iacopo Teolis, tromba e flicorno; Lorenzo Simoni, sax contralto; Federico Pascucci; sax tenore, clarinetto, zurna; Federico D’Angelo, tuba, sax baritono, clarinetto basso; Riccardo Gambatesa, batteria). Il 14 novembre con The Rivers are our Brothers arrivano l’interprete e compositore Majel Connery e Felix Fan (violoncello elettronico) che portano al pubblico un ciclo di canzoni elettroniche sulla responsabilità ecologica raccontata dal punto di vista della terra.

Prosegue, inoltre, Otto passi avanti, il ciclo di Lezioni di Jazz a cura di Marcello Piras che tratterà in ogni incontro di un maestro della musica afroamericana (jazz e dintorni) introducendo nuove idee e nuove scoperte per intendere in modo più profondo la poetica di ciascun musicista. Il 12 novembre alle 11 si parlerà di Heitor Villa-Lobos — Breve guida al cosmo, una lezione su uno dei giganti della musica latino-americana del Novecento.

Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Prosegue il cartellone dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, appuntamento da non perdere il 13 novembre alle 20.30 con il pianista Víkingur Ólafsson che, dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno nella stagione sinfonica, torna ospite dell’Accademia. Nel concerto, in programma in Sala Sinopoli, affronterà un vero e proprio monumento della letteratura musicale per tastiera, le Variazioni Goldberg BWV 988 di Johann Sebastian Bach. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

CINEMA

Presso la Casa del Cinema di Villa Borghese al via una nuova settimana di appuntamenti proposti dalla Fondazione Cinema per Roma. Prosegue la terza parte di Carta Bianca a Martin Scorsese, una selezione di opere scelte direttamente dal grande regista in programma fino al 29 novembre. Queste le pellicole in proiezione alle ore 21 tutte in versione originale sottotitolata: Life Lessos. New York Stories di Martin Scorsese (9 novembre); The Inside Story di Allan Dwan (10 novembre); After Hours di Martin Scorsese (13 novembre).

Dal 14 al 30 novembre, invece, si terrà l’Omaggio a Tonino Delli Colli, un programma di cinque film dedicato a uno dei più grandi e innovativi direttori della fotografia della storia della Settima Arte, a 100 anni dalla sua nascita. Nella giornata inaugurale, alle 21, verrà proiettato Once Upon a Time… Tonino Delli Colli Cinematographer di Paolo Mancini che racconta, attraverso la suggestione delle immagini, il cammino esistenziale e professionale, privato e pubblico, del grande artista.

Biglietti online su www.casadelcinema.it e www.boxol.it/casadelcinema.

Al Nuovo Cinema Aquila, l’8 novembre, al termine della proiezione del film Tramonto a Nord Ovest, la regista Luisa Porrino insieme agli interpreti Giuseppe Gios Saccotelli, Margherita Fantini, Stefano Dell’Accio, Marianella Bargilli, il co-sceneggiatore Marco Panichella e il produttore esecutivo Alessandro Verdecchi risponderanno alle domande del pubblico presente. Modera Fabio Meloni, coordinatore del Nuovo Cinema Aquila.

Dal 9 al 12 novembre, nella Sala del Pigneto, appuntamento con la VI edizione del Balkan Film Festival. La manifestazione, su iniziativa dell’Associazione italo-balcanica Occhio Blu, ha l’obiettivo di promuovere la “Via del Cinema”, dialogo cinematografico tra Italia e Balcani mirato anche a favorire la collaborazione tra giovani generazioni di cineasti delle due aree e rinforzare i servizi per la realizzazione di progetti comuni.

L’11 novembre alle 18 la Cinema Mundi Coop. Onlus, ente gestore del Nuovo Cinema Aquila, presenta Open Cinema Aquila, una giornata di eventi gratuiti dedicati alla “famiglia cinematografica” che frequenta la sala del quartiere.

Il 14 novembre, al termine della proiezione delle 20.30 della pellicola Bellezza, addio, ritratto di Dario Bellezza, uno dei più originali poeti italiani del Novecento, Carmen Giardina e Massimiliano Palmese, autori e registi del film, Pivio, creatore con Aldo De Scalzi della colonna sonora, e il produttore Rino Sciarretta di Zivago Film incontreranno il pubblico. Presenta e modera l’incontro Pedro Armocida.

I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del cinema. Il calendario completo di tutti gli eventi è disponibile sul sito https://www.cinemaaquila.it.

Nell’ambito della XI edizione del festival del cinema polacco CiakPolska, nella sala Cinema di Palazzo Esposizioni Roma, dal 14 al 19 novembre arriva la rassegna Grandi classici del cinema polacco in versione originale restaurata, che permetterà di riscoprire capolavori di alcuni dei grandi maestri che hanno segnato la storia del cinema polacco, ma anche europeo e mondiale: Krzysztof Kieślowski, Roman Polański, Jerzy Skolimowski, Andrzej Wajda, Wanda Jakubowska, Wojciech Jerzy Has, Andrzej Munk, Krzysztof Zanussi. La rassegna è organizzata da Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (Documentary and Feature Film Studios), Istituto Polacco di Roma in collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo e promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Ad inaugurare la rassegna, il 14 novembre alle 20, sarà l’incontro con il regista Jerzy Skolimowski del quale verrà proiettato il film in bianco e nero Rysopis – Segni particolari nessuno (Rysopis). Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione sul sito https://www.palazzoesposizioni.it dalle ore 9.00 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima.

INCROCI ARTISTICI

Nell’ambito di Teatro Mobile con il performing media, il progetto a cura di Teatro Mobile, il 10 novembre alle 17, presso la Scuola di Ingegneria Aerospaziale de La Sapienza (via Salaria 851), Claudio Prati e Ariella Vidach di AIEP presenteranno Cross CorpoMemory: progetto collaborativo di archivio sulla sperimentazione del performing media attraverso varie applicazioni di realtà virtuale, come i visori HOLOlens, i sistemi di motion capture fino all’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale. L’evento si focalizzerà in particolare sulle modalità interattive e sulla relazione biunivoca che si instaura tra fruitore (soggetto) e dati archiviati come elemento di formazione per gli operatori culturali. Gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.teatromobile.eu.

Al Teatro Argentina, il 12 novembre alle 11 torna l’appuntamento con Quando la Scienza fa spettacolo: lo spazio. Incontri tra Scienza e Poesia, la rassegna divulgativa in quattro incontri dedicata allo spazio, a cura di Orsetta Gregoretti e Silvia Mattoni con la regia di Lisa Ferlazzo Natoli, in cui scienziati e astronomi, coadiuvati da artisti, guidano gli spettatori nell’approfondimento di temi legati allo spazio e alla divulgazione della cultura aerospaziale rendendo unica l’esperienza tramite l’emozione della poesia. In questo secondo incontro dal titolo Orti Marziani, i protagonisti saranno Alberto Battistelli (IRET – Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR) e Lorenzo Pinna (giornalista scientifico e autore di Superquark). Letture poetiche affidate a Gabriele Lavia. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Tra gli altri appuntamenti della settimana promossi dalle Biblioteche di Roma si segnala che il 10 novembre alle 17.30 la Biblioteca Fabrizio Giovenale ospiterà l’evento Apparecchiami la tavola, un progetto dedicato alle scienziate che hanno collaborato alla scoperta degli elementi chimici della tavola periodica, scritto e diretto da Ludovica Valeri e patrocinato dall’Agenzia Spaziale Italiana. Un viaggio nella scienza al femminile in modo divertente ed appassionante, con Silvia Guido e Ludovica Valeri e con la collaborazione di Angelica Finizzi, Matteo Bendinelli, Gabriele Ciccotosto e Iris Pozzi. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria: fabriziogiovenale@bibliotechediroma.it – 06.45460751.

L’11 novembre alle 11 presso Biblioteca Laurentina si terrà la presentazione del libro La terra inesplorata delle donne a cura di Sara Durantini (Dalia Edizioni, 2023). Una raccolta di racconti a più voci che unisce tredici diverse scrittrici che raccontano altre donne, ragazze, bambine, tutte protagoniste di questo libro corale. Insieme alla curatrice intervengono Raffaella Gambardella (autrice) e Roberta Argenti (editrice). Consigliata la prenotazione: 06.45460760 – laurentina@bibliotechediroma.it

Si segnala inoltre che l’11 e il 12 novembre la Biblioteca Ennio Flaiano festeggerà l’anniversario del suo ventennale con una festa, realizzata in stretta collaborazione con il III Municipio e Demea Eventi Culturali, all’insegna della cultura e del divertimento per tutte le età. Programma completo alla pagina https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/20-anni-insieme/33661

Per tutto novembre inoltre le Biblioteche di Roma partecipano all’International Games Month @your Library, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) che ha aderito all’International Games Day@your Library, la giornata mondiale del gioco in biblioteca, promossa da diversi anni dall’American Library Association. L’evento intende mostrare le potenzialità educative del gioco e del videogioco in biblioteca rivolto a tutte le fasce d’età. Sono 13 le biblioteche romane che hanno aderito all’iniziativa con un intenso programma che propone incontri, laboratori e workshop. Programma completo su: https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/international-games-month-your-library/33552.

Infine, nell’ambito di Alfabeto Calvino, la rassegna di 20 incontri a cura di Biblioteche di Roma rivolti a studenti e docenti per approfondire le opere e i temi della letteratura di Italo Calvino attraverso le voci di esperti, il 9 novembre alle 11, presso la Biblioteca Franco Basaglia si terrà il nono appuntamento in programma, dal titolo Cosmicomiche con Francesca Rubini, mentre il 14 novembre, sempre alle 11, alla Biblioteca Valle Aurelia è previsto il decimo incontro dal titolo Le città invisibili con Mario Barenghi. Tutti gli incontri possono essere seguiti in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Biblioteche di Roma. Il calendario completo è disponibile su https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/alfabeto-calvino-20-incontri-in-20-biblioteche/33335. La rassegna fa parte del programma Roma racconta Calvino, il ciclo di appuntamenti con i quali l’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale rende omaggio alla figura e all’opera dello straordinario scrittore e intellettuale, in occasione del centenario della nascita (programma completo: https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/roma-racconta-calvino/33373).

KIDS

Il Pigneto Teatro Festival, rassegna teatrale a cura di Teatro Hamlet APS ospitata presso il Teatro Sala Vignoli (via Bartolomeo d’Alviano 1), propone l’8 novembre per il pubblico dei più piccoli: Tutti sul palco, stage sull’esperienza teatrale per bambini dai 6 ai 10 anni (ore 16; max 10 partecipanti) e lo spettacolo “Sherlock Holmes detective stories” – Le avventure del grande detective per ragazzi, in programma alle 17.30. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.teatrohamlet.it e ai numeri 333.4313086 – 06.41734901.

La XII edizione di Agorà – Teatro e Musica alle Radici, il festival de Il NaufragarMèDolce, propone il 9 novembre alle 17 presso la Biblioteca Aldo Fabrizi lo spettacolo di teatro ragazzi Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu liberamente ispirato ai racconti di Roberto Piumini. In un luogo magico fatto di fogli bianchi, prenderanno forma personaggi buffi che incanteranno i bambini, ridisegnando con colori nuovi un mondo migliore. Con Roberta Castelluzzo, Alessandra Lanciotti e Linda Di Pietro. Ingresso libero.

Nell’ambito di Scena Pubblica – IN/OUT, la stagione culturale nel Municipio VIII di Roma proposta da TWAIN Centro Produzione Danza e in programma fino al 24 novembre, secondo appuntamento presso la Biblioteca Arcipelago Auditorium (via Benedetto Croce 50) il 9 novembre alle 17 con Ciclo di fiabe, letture animate per bambini dai 4 anni in su a cura di Nogu Teatro. Protagonista del pomeriggio sarà La gabbianella e il gatto di Luis Sepúlveda: con Agnese Lorenzini, Ilaria Manocchio e Fabio Versaci, un racconto dai toni poetici e dalle ricche suggestioni sonore in cui i bambini, guidati da Veronica Astrid Giaché, useranno la loro voce per accompagnare le avventure del gatto Zorba e della gabbianella Fortunata. Gratuito con prenotazione obbligatoria al 380.1462962.

Nel quartiere Magliana, in piazza Fabrizio De André, per Roma Live Arts, la manifestazione di prosa, musica, danza e circo proposta da Xenia l’11 novembre alle 16 Teatro Verde propone Per ridere un po’, un teatrino viaggiante, su un mezzo ecologico, che porta il suo palco a motore in ogni dove. Accesso gratuito.

Per HAIKU Festival di Arti Effimere a cura di Kollatino Underground, l’11 novembre alle 12 all’interno della Casa del Parco Calimera di Torre Angela (via Calimera 133) è in programma il laboratorio per bambini Cartoni Animali a cura di Roberto Capone dell’Associazione Culturale Officine Perfareungioco. Laboratorio pittorico nel quale i più piccoli avranno la possibilità di dipingere liberamente una serie di sculture di animali per lo più di grandi dimensioni (gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail kollatinounderground@gmail.com o al numero 340.3277470).

Prosegue fino al 28 novembre la II edizione di Tutti per il Teatro, il Teatro per tutti la manifestazione a cura di Seven Cults. Questa settimana, nella Sala teatrale della Parrocchia S. Michele Arcangelo (via Monteprandone 67), è in cartellone Il Mago del Grano, spettacolo sulla vita e lo studio dell’agronomo Nazareno Strampelli, che da un piccolo paese delle Marche approdò all’inizio del secolo scorso nella piana di Rieti, dove si dedicò, con la moglie Carlotta, alla creazione di una nuova tipologia di grano resistente alle intemperie e alle malattie (con Nathalie Mentha e Irene Rossi). Dagli 11 anni in su. In scena l’11 novembre alle 20, il 12 novembre alle 18, 13 e 14 novembre alle 10.30. Gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail sevencultsproduzione@gmail.com.

Continuano fino al 26 novembre le invasioni artistiche de Le città possibili 2023, seconda edizione della rassegna proposta dall’Associazione culturale Valdrada nel Municipio X. Sempre al Teatro del Lido di Ostia, il 12 novembre alle 11 è in programma Bubbles revolution, spettacolo di Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, considerati tra i più grandi bubble artist del panorama mondiale, che condurranno il pubblico in un viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione. Gratuito con prenotazione consigliata alla mail valdradateatro@gmail.com.

Fino al 30 dicembre StrumentiAmo, il progetto di ARCI EA LAB aps, propone tre laboratori gratuiti (rivolti in particolare e bambini e adolescenti, ma anche ad anziani e disabili) che condurranno alla realizzazione di semplici strumenti musicali (ukuleli, chitarrine a 4 corde, tamburi, cajon, tamburelli, pifferi, flauti, altri strumenti a percussione). Gli strumenti realizzati verranno utilizzati dai partecipanti in due concerti (in programma il 29 e 30 dicembre) che vedranno la partecipazione dei musicisti Giovanni Imparato (percussionista e cantante dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore), Stefano Scartocci (pianista, arrangiatore e direttore artistico di ScuolaVisione), Stefano Ferri ( contrabbassista e chitarrista, fondatore di ARCI EA LAB e PENTALFA CLUB ) e tanti altri con la direzione artistica di Nanni Civitenga (bassista dell’orchestra di Ennio Morricone e attualmente diretta dal figlio del Maestro). Ai laboratori prenderanno parte liutai esperti, musicisti professionisti e psicologhe specializzate nell’infanzia e adolescenza che garantiranno la fluidità del percorso formativo finalizzato principalmente all’organizzazione di un lavoro di squadra. Fino al 28 dicembre, questi gli appuntamenti: presso il Centro Anziani di via Orrea a Cesano, ogni martedì dalle 16.30 alle 19; presso l’I.C. Stefanelli – Plesso Amici-Di Meglio di via Castiglioni, il martedì e il venerdì dalle 14.30 alle 18. Con partenza il 14 novembre: presso la ScuolaVisione in piazza della Visione 21, ogni mercoledì dalle 17 alle 19.30. Attività gratuite con prenotazione obbligatoria alla mail ealab.ass.ne@gmail.com o al numero 347.1750554.

Nell’ambito di YOU Three – The YOUng city, rassegna di teatro, danza, musica, circo e nuovi linguaggi del contemporaneo a cura di Ruotalibera Teatro, al Centrale Preneste Teatro (via Alberto da Giussano 58) il 12 novembre alle 16.30 va in scena La grotta del Mutamembra, spettacolo di Gabriele Traversa per la regia Tiziana Lucattini che racconta la storia di Vinnie, un mite folletto del bosco vittima di scherzi pesanti che medita vendetta nei confronti di Sir Parson, cavaliere dispettoso e gradasso (con Tommaso Lombardo e Fabio Traversa). Ingresso libero con prenotazione consigliata on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi oppure con ingresso diretto il giorno dello spettacolo dalle 16 fino a esaurimento posti.

La Biblioteca Goffredo Mameli, per La fantasia è un posto dove ci piove dentro: Calvino 100, rassegna di concerti, laboratori, reading, eventi per celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino a cura di Fabrica Harmonica Associazione Culturale-Musicale E.T.S., ospita il 14 novembre alle 18 il laboratorio narrativo-teatrale Le fiabe italiane, nel corso del quale, con gli animatori della Cooperativa teatrale Sbagliando s’impara, bambini dai 6 ai 10 anni potranno approfondire alcuni elementi del fantastico per lo sviluppo di una rappresentazione teatrale. Gratuito con prenotazione obbligatoria su www.fabricaharmonica.it e sulla pagina Facebook della manifestazione (max 25 partecipanti).

Al Teatro Nino Manfredi di Ostia (via del Pallottini 10), per Reinventare, la rassegna teatrale a cura dell’Associazione La Capriola – Abraxa Teatro, il 14 novembre alle 16.30 è in programma Le bravure del Capitano Spavento da Vall’Inferna a cura de La Bottega dei Comici che indaga le conseguenze della rabbia repressa. Seguirà un laboratorio con la compagnia. Ingresso libero.

Nell’ambito della II edizione del Festival di Musica Sacra Popolare Angeli e Pastori a cura di Finisterre, il 14 novembre alle 17.30 presso il Centro Comunitario Il Cammino (via Castel di Leva 416) Maurizio Stammati della Compagnia Teatrale Bertolt Brecht propone il secondo e ultimo appuntamento del laboratorio di teatro musicale Le favole del mondo: le fiabe di alcuni paesi del Mediterraneo e di paesi di immigrazione (Bangladesh, Romania, Ucraina, etc.) raccontate e animate dai bambini e le loro famiglie. Gratuito con prenotazione obbligatoria a info@finisterre.it (fino a esaurimento posti).

Diverse le proposte per i più piccoli nell’ambito della XXXVIII edizione del Romaeuropa Festival. Al Mattatoio dal 10 al 12 novembre la Compagnia Quattrox4 propone Leonia, una performance itinerante e partecipativa che usa il circo contemporaneo per costruire un ponte tra realtà e utopia. A 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, lo spettacolo, ideato e diretto da Clara Storti, rende omaggio alle sue “Città invisibili” costruendo un percorso artistico che porta lo spettatore a fare esperienza dell’immaginifico. Il pubblico concorrerà alla realizzazione degli spazi che verranno abitati dai performer (Danilo Alvino, Lucia Granelli, Luca Lugari, Luca Torrenzieri), co-creando mondi di relazioni fragili o costellazioni multiple, costruendo metafore vive che l’artista di circo andrà ad abitare con la sua forza e la sua fragilità (venerdì ore 10.30 e ore 20; sabato e domenica ore 11 e ore 16). Negli stessi giorni, la compagnia olandese Het Filiaal theatermakers porta in scena Il guardiano notturno (De Nachtwaker), uno spettacolo poetico, per un pubblico di ogni età, senza dialoghi ma completamente dedicato all’ascolto e alla visione: un mondo visionario, dalle dimensioni sbagliate, pieno di fantasia e colpi di scena (venerdì ore 19; sabato ore 12, ore 15 e ore 19; domenica ore 15 e ore 17). Dal 10 al 19 novembre, Una tazza di mare in tempesta: Roberto Abbiati (attore, musicista e illustratore) ha trasformato la sua passione per “Moby Dick” in uno spettacolo dedicato ai bambini e alle famiglie, ispirandosi alle illustrazioni del libro di Matteo Codignola “Un tentativo di balena”. Dalle pareti di in una piccola stiva di legno prendono vita storie e personaggi per un viaggio dedicato all’immaginazione, alla musica, al teatro e alla narrazione (questa settimana: venerdì ore 15.30, ore 17, ore 17.30, ore 18.15; sabato ore 10.45, ore 11.30, ore 16 e ore 17; domenica ore 10.45, ore 11.30, ore 16 e ore 16.45). Per bambini dai 7 anni in su; biglietti online su https://romaeuropa.vivaticket.it.

Ancora, dal 10 al 19 novembre, Teatro Necessario propone La dinamica del controvento: una macchina del tempo, un momento di sospensione, di fantasia, un gioco fragile e ipnotico alla ricerca di equilibrio e di stabilità in cui gli spettatori vengono trasportati dalle suadenti note di un pianoforte suonato dal vivo e cullati dal lento movimento di un tappeto che si libra a mezz’aria (questa settimana, venerdì ore 15, ore 16, ore 16.45 e ore 18.30; sabato ore 10.30, ore 12, ore 12.45, ore 15.30, ore 17, ore 17.45 e ore 18.30; domenica ore 10.30, ore 12, ore 12.45, ore 15, ore 15.45, ore 17 e ore 17.45). Per bambini dai 6anni in su; acquisto biglietti a La Pelanda.

Sempre al Mattatoio, anche quest’anno il Romaeuropa Festival ospita uno spazio dedicato alle attività kids completamente gratuito. Dal 10 al 12 novembre (e dal 17 al 19 novembre), gli spazi della Pelanda si trasformano nel Playground, un luogo senza tempo dove poter giocare e sognare, uno spazio non solo di spettacolo ma anche di aggregazione e partecipazione dedicata alle bambine e ai bambini di tutte le età e a tutte le famiglie. Saranno tre le attività che lo animeranno: Officina Clandestina (area giochi di legno), Officina Sonora (playground musicale con materiale di recupero della Marlon Banda) e SPIN-OFF/Moonchausen Try this at home! (progetto in cui i bimbi diventano protagonisti di video con effetti speciali). Ingresso gratuito su prenotazione in loco.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 12 e 13 novembre (domenica ore 16 e lunedì ore 10.30) propone Concert Comique, un nuovo appuntamento di Tutti a Santa Cecilia, la stagione di concerti, spettacoli e iniziative dedicate alle scuole e ai bambini curati dal Settore Education dell’Accademia. Un viaggio fra i più svariati generi musicali: partendo da celeberrimi capolavori classici, i ragazzi e le ragazze della JuniOrchestra Teen diretti da Simone Genuini saranno coinvolti in una girandola di citazioni, commistioni, improbabili rielaborazioni, in un virtuosistico percorso musicale che passa dal jazz al tango, dall’operetta al rap, dal mambo al barocco, attraverso gag, incidenti, dispetti fra i musicisti, in un irresistibile crescendo di comicità. Si potrà gustare una prima parte con Dosto al pianoforte, Yevski al contrabbasso e il mezzosoprano Donna Olimpia, che condurranno il giovane pubblico In viaggio con D&Y, passando per la Seguidilla dalla Carmen di Bizet e per una Rap-sodia, che partendo da Liszt arriva al linguaggio dei nostri giorni. Nella seconda parte entrerà in scena la JuniOrchestra Teen, che inizierà con una versione di Eine kleine Nachtmusik di Mozart intitolata Allegro confuso, per passare alle 2 Stagioni di Vivaldi. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro India, l’11 e 12 novembre, dalle 16 in poi, per Teatro Ragazzi, la compagnia UnterWasser presenta BOXES, progetto ideato e realizzato da Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio con la partecipazione di Francesco Capponi. Si tratta di un’opera di teatro visuale, un’installazione composta di “scatole” al cui interno sono racchiusi micro-spettacoli e giochi interattivi, fruibili da uno spettatore per volta. Osservando all’interno delle scatole attraverso fessure e spiragli, ci si immerge in uno spazio intimo e protetto che contiene piccoli mondi poetici. Lo spettacolo ha la durata di 30 minuti ed è per 5 persone alla volta; dai 7 anni in su. Prenotazione obbligatoria a community@teatrodiroma.net.

Al Teatro Torlonia, l’11 novembre alle 17 e il 12 novembre alle 11, sempre per Teatro Ragazzi, arriva lo spettacolo Clorofilla liberamente ispirato al romanzo Clorofilla dal cielo blu di Bianca Pitzorno, con l’adattamento teatrale di Roberto Gandini (che firma anche la regia) e Roberto Scarpetti, con Roberta Catanese, Paolo Minnielli, Giulia Navarra, Danilo Turnaturi, Fabio Vasco. Costumi e marionette di Tiziano Juno. Due bambini, Michela e Francesca, in vacanza estiva a Roma fanno la conoscenza di Clorofilla, una piccola aliena, un po’ essere umano e un po’ vegetale, che rischia di morire per l’inquinamento terrestre. I suoi genitori nel tentativo di salvarla la affidano al professor Erasmus, famoso botanico che forse è l’unico che può fare qualcosa per lei.

Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro del Lido di Ostia, il 12 novembre alle 10, per il Progetto Miaohaus e a cura di Radio Perepepè in collaborazione con Orecchio Acerbo editore, in programma Perché un Libro laboratorio interattivo sul mondo dei podcast e degli albi illustrati rivolto a bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni. Un’occasione unica per imparare a realizzare con carta e penna, computer e microfoni, un vero programma radiofonico che parli di libri. Max 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria: promozione@teatrodellido.it

Tra le iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dedicate ai bambini e alle famiglie, si segnala che al Planetario di Roma l’11 novembre sono in programma i due spettacoli Accade tra le stelle – con il Dottor Stellarium (alle 12) e Vita da stella – con il Dottor Stellarium (alle 18), mentre il 12 novembre alle 12 torna lo spettacolo interattivo Girotondo tra i Pianeti. Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

Tra gli eventi delle Biblioteche di Roma dedicati ai bambini e ai ragazzi nel segno della lettura e delle attività culturali, si segnala che il 9 novembre alle 16.45 alla Biblioteca Centrale Ragazzi si terranno le letture Nati per Leggere, per bambini da 1 a 6 anni (prenotazione obbligatoria: ill.centraleragazzi@bibliotechediroma.it), mentre alle 17 la Biblioteca Enzo Tortora ospiterà letture per bambini dai 4 ai 7 anni a cura dei ragazzi del Servizio Civile (info: 06.45460414).

Doppio appuntamento il 13 novembre alle 17: presso la Biblioteca Fabrizio Giovenale tornano Le cacciatrici di storie, letture ad alta voce per bambini 3-6 anni. (prenotazione obbligatoria alla mail: fabriziogiovenale@bibliotechediroma.it); alla Biblioteca Casa dei Bimbi in programma Trotterellando tra le storie, letture animate per i bimbi più piccoli, dai 12 ai 36 mesi con racconti, filastrocche, albi illustrati e tanto altro. Prenotazione obbligatoria: 06.45460381 – ill.casabimbi@bibliotechediroma.it.

Proseguono infine, in alcune biblioteche, i laboratori didattici-educativi Giocare per imparare realizzati in collaborazione con Città del Sole e rivolti alle bambine e ai bambini dagli 8 anni in su. Fantasia, immaginazione, partecipazione, collaborazione e divertimento sono le parole chiave che caratterizzano le attività proposte, articolate in pomeriggi di giochi di società, laboratori di disegno naturalistico, divulgazione scientifica e di fumetti. Appuntamento sempre alle 17 nei giorni 8 novembre alla Biblioteca Aldo Fabrizi, alla Biblioteca Marconi e alla Biblioteca Laurentina; il 9 novembre alla Biblioteca Rugantino e il 14 novembre alla Biblioteca Casa del Parco. Prenotazione obbligatoria inviando una mail o telefonando a ciascuna biblioteca.

ARTE

Per La Città Ideale, il progetto multidisciplinare a cura di A.S.A.P.Q., il 12 novembre alle 17 si conclude il progetto del Collettivo EPG Muro Ideale che, nel corso della manifestazione, ha visto la costruzione di un muro, in materiali riciclati, al centro di largo Bartolomeo Perestrello a Torpignattara. L’ultima tappa è Testamento, un’azione collettiva catartica con la Compagnia Kontra Moenia e Valeria Deli in cui l’opera verrà distrutta per essere trasformata in oggetti di uso quotidiano che, grazie alle pratiche di “upcycling”, i partecipanti potranno portare con sé a ricordo dell’esperienza. Il progetto sarà anche seguito da The Wall, uno schermo digitale che presenta la stessa morfologia del “muro” ma composto con tutti i volti delle persone che hanno contribuito alla costruzione del Muro Ideale, a cura di Margherita Masè e visibile online sulla pagina Instagram della manifestazione. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it.

L’artista Ilaria Paccini, con il supporto scientifico e la collaborazione di Life ASAP-Ispra e del Museo del Fiume, propone Roma Speciale – Alieni in movimento a Roma Capitale, progetto di valorizzazione dei luoghi della città non solo attraverso il fattore umano ma anche dal punto di vista delle altre specie in movimento. Fino al 29 dicembre verranno realizzate 8 opere di street art, in altrettanti rioni del Municipio I, raffiguranti 8 specie animali alloctone o IAS (Invasive Alien Species) eseguite ognuna su 6 metri quadri di alluminio (materiale sostenibile e artisticamente innovativo) in modo da documentare il punto di vista delle specie cosiddette aliene. La seconda opera, che raffigurerà il parrocchetto dal collare e il parrocchetto monaco, sarà inaugurata il 10 novembre alle 10 alle 16 in piazza Farnese e vedrà gli interventi della prof.ssa Loredana Bruno e di Luciana Carotenuto dell’Ispra. Nel corso della settimana, inoltre, a sorpresa, sarà possibile incontrare Juan Perez, la mascotte della manifestazione. Accesso libero.

Al MACRO sono attualmente in corso e visitabili le mostre: “… E Prini”, la più ampia esposizione mai realizzata su Emilio Prini (Stresa, 1943 – Roma, 2016) con oltre 250 opere esposte che ricostruiscono la produzione dell’artista dal 1966 al 2016 (visitabile fino al 31 marzo 2024); Hear Alvin Here in cui il musicista e compositore statunitense Alvin Curran (Providence, Rhode Island, 1938) ripercorre oltre cinquanta anni della sua ricerca musicale e delle sue varie collaborazioni, raccontando anche il rapporto con la città di Roma, in cui vive e lavora dal 1965 (visitabile fino al 17 marzo 2024); Barrikadenwetter. Atti visivi dell’insurrezione, a cura di Arsenale Institute di Venezia, che esplora il concetto e l’iconografia della barricata dalle sue origini tardo-rinascimentali fino ai giorni nostri, attraversandone le connessioni storiche con le radici dell’avanguardia del XX secolo; l’installazione Autonomiart Epoverarchizo Omemphisuperst Udioperaismo, a cura dello studio olandese di graphic design Experimental Jetset, che tra i suoi temi di ricerca indaga il rapporto tra segno e città, analizzando il “design radicale” e i rapporti intercorsi tra avanguardie e sinistra italiana tra gli anni Sessanta e Settanta; in Profondità di campo, l’architetto-artista russo Alexander Brodsky trasforma lo spazio espositivo in un paesaggio che riflette gli ambienti immaginifici che caratterizzano le sue architetture di carta (queste tre mostre sono ospitate fino al 18 febbraio 2024).

Sono state prorogate e proseguono fino al 14 gennaio le due mostre Vicolo della Penitenza 11/A curata da Janice Guy e The Bidet and the Jar del duo artistico franco-britannico composto da Daniel Dewar e Grégory Gicquel.

Tutte le esposizioni sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

A Palazzo Esposizioni Roma, fino al 28 aprile 2024, è ospitata la mostra L’Avventura della Moneta, ideata da Paco Lanciano e Giovanni Carrada per la Banca d’Italia. Un viaggio nel tempo, alla scoperta delle principali vicende che hanno caratterizzato la storia della moneta e della finanza nel mondo. Una voce narrante accompagna il visitatore attraverso proiezioni immersive, esperienze multimediali, oggetti rari che grazie a proiezioni, animazioni ed effetti sonori prendono vita raccontando storie, aneddoti e curiosità: dalla coniazione della moneta alle banconote, fino alle transazioni digitali che caratterizzano i moderni sistemi di pagamento, attraversando un arco temporale che va dall’antica Mesopotamia ai nostri giorni. Per le scuole la visita è gratuita ma è necessaria la prenotazione. Per il pubblico è consigliata la prenotazione.

Fino al 28 gennaio 2024 sono invece visitabili le due mostre: Don McCullin a Roma, la retrospettiva a cura di Simon Baker, dedicata al celebre fotografo britannico Don McCullin, che presenta in maniera esaustiva le diverse fasi del suo lavoro, sino alle fotografie più recenti; e ancora la mostra Boris Mikhailov: Ukrainian Diary dedicata, invece, all’artista ucraino Boris Mikhailov (nato nel 1938 a Kharkiv), considerato uno dei più influenti artisti contemporanei dell’Europa dell’Est. Da oltre 50 anni sviluppa un corpus di lavori fotografici sperimentali che esplorano temi sociali e politici, come i tumultuosi cambiamenti che hanno accompagnato il crollo dell’Unione Sovietica. Tutte le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica ore 10-20, ultimo ingresso un’ora prima. Biglietti online su https://www.coopculture.it.

Fino al 19 novembre al Mattatoio, nel Padiglione 9b, prosegue la mostra Talent Prize 2023, a cura di Fabrizia Carabelli ed Elena Pagnotta, dedicata al premio internazionale di arti visive ideato da Guido Talarico, organizzato dalla rivista Inside Art e realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale. L’esposizione avvia le celebrazioni per il ventennale di Inside Art che si svolgeranno per tutto il 2024. Per questa significativa ricorrenza, il maestro Emilio Isgrò ha realizzato un’opera che è esposta insieme alle opere dei vincitori del concorso: primo premio all’installazione Come funghi di Giulio Bensasson (Roma 1990), al secondo posto ex aequo Vaste Programme con l’opera Calentamiento e Yuxiang Wang con Vacava, mentre in terza posizione c’è Tommaso Spazzini Villa con Autoritratti [Odissea]. In mostra anche gli altri finalisti: Itamar Gov con Il Mausoleo dei Cedri Rifiutati, Axel Gouala con Falaise, Gianluca Brando con Quiete, Marco Rossetti con Slander, Camilla Alberti con Bizarre Remains. Remain 1 e Daniele Di Girolamo con Beautiful things fading away (conversation).

Nel Padiglione 9a prosegue invece, sempre fino al 19 novembre, la mostra Fotografia. Olivia Arthur, Antonio Biasiucci, Max Pinckers, Alfred Seiland per Roma, a cura di Francesco Zizola. L’esposizione è l’atto di restituzione al pubblico di un progetto di residenze a Roma per fotografi di fama internazionale, le cui origini risalgono alla “Commissione Roma”, l’iniziativa avviata nel 2003 nell’ambito di Fotografia Festival internazionale di Roma. Per l’edizione di quest’anno, sono stati invitati quattro autori noti nel mondo della produzione artistica e fotografica internazionale – Olivia Arthur, Antonio Biasiucci, Max Pinckers e Alfred Seiland – che si sono misurati con condizioni del tutto eccezionali, quelle create dalla pandemia di Covid-19. Entrambe le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica ore 11-20; ultimo ingresso un’ora prima. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in settimana sono molti e diversi gli appuntamenti in programma. Per la rassegna Libri al Museo il 14 novembre alle 17 nella Sala Pietro da Cortona dei Musei Capitolini, verrà presentato il volume Elisabetta Sirani (Lund Humphries, 2023) di Adelina Modesti. Interverranno: Ilaria Miarelli Mariani (Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina), Adriana Capriotti (Direttrice della Galleria Spada) e Consuelo Lollobrigida (Professor of Art History, University of Arkansas Rome Program). Sarà presente l’autrice.

Tanti gli appuntamenti proposti da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti, per conoscere attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città. A partire dal ciclo di conferenze Le Ville raccontano che l’8 novembre alle 15.30, presso il Casino dell’Orologio in Villa Borghese, proporrà l’incontro Arredare una villa: i coniugi Wurts e Villa Sciarra al Gianicolo, a cura di Alessandra De Romanis. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili (max 50 partecipanti).

Per la rassegna Dalle carte alle storie. Storia e storie d’Archivio, ciclo di incontri culturali presso l’Archivio Storico Capitolino (piazza dell’Orologio 4), il 9 novembre alle 16.30, a cura di Mara Fazio, si terrà la conferenza Dalle lettere all’inferno, le lettere di una nonna e della sua nipotina deportate a Theresienstadt. L’incontro prevede la traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS, grazie alla collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direzione Servizi alla Persona) e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio.

Per Passeggiate romane, il ciclo di itinerari alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi della Città eterna, noti e meno noti, il 9 novembre alle 15.30 a cura di Stefania Valente, si terrà una visita alla Casina del Cardinal Bessarione durante la quale verrà posta l’attenzione sulle sue diverse fasi costruttive e destinazioni d’uso lungo i secoli, fino ai giorni nostri (appuntamento in via di Porta San Sebastiano 8). Il 10 novembre alle 15 invece con Maria Vittoria Mancinelli, nella visita Settembre 1943: la battaglia di Porta S. Paolo, si ripercorreranno i momenti salienti degli scontri per la difesa di Roma nei giorni 8, 9 e 10 settembre 1943 (appuntamento in piazzale Ostiense, lato inizio via del Campo Boario).

Per il ciclo Archeologia in Comune, l’8 novembre alle 15, nella visita guidata Lo scavo di Largo Corrado Ricci: un cantiere aperto, verranno condivise con il pubblico le attività del cantiere di scavo archeologico e i rinvenimenti emersi finora (appuntamento al giardino di Largo Corrado Ricci, lato Torre dei Conti – ingresso al cantiere. Necessario indossare scarpe chiuse e comode). L’11 novembre alle 11 invece Federica Michela Rossi terrà una visita guidata (con traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS) alla Villa di Massenzio (Via Appia Antica 153), una delle aree archeologiche più belle della campagna romana, il cui complesso è costituito da tre edifici principali il palazzo, un circo e un mausoleo dinastico. Infine, il 14 novembre alle 15.15 Carla Termini guiderà una visita all’Area archeologica di piazza Manfredo Fanti e, attraverso i resti delle mura difensive presenti nel giardino dell’Acquario Romano, svilupperà un discorso sull’imponente cinta difensiva di cui Roma si dotò sin dall’epoca dei re (appuntamento: piazza Manfredo Fanti 47, davanti ingresso del parco).

Si segnala inoltre che il 14 novembre alle 15.30, ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, per il ciclo di conferenze I Martedì da Traiano, si terrà l’incontro Lo sguardo dell’architetto a cura di Roberta De Marco e Maria Cucchi.

L’11 novembre alle 10 e alle 11 tornano, come ogni secondo sabato del mese, le visite guidate alla Casa Museo Alberto Moravia, l’attico affacciato sul Tevere dove lo scrittore ha trascorso la seconda parte della sua vita. Una grande casa, colma di libri e di quadri, divenuta nel tempo luogo di parole, di storie, di incontri umani e intellettuali. La visita ha lo scopo di far scoprire il lato pubblico e privato di uno dei personaggi centrali della cultura italiana del ‘900.

Al Planetario di Roma, in settimana sono tanti e diversi gli spettacoli in programma. Per il pubblico adulto: Ritorno alla Stelle (8, 9, 10 e 14 novembre alle 17 e alle 18; l‘11 novembre alle 11 e alle 16; il 12 novembre alle 16); Space Opera (8, 9, 10 e 14 novembre alle 16; 11 e 12 novembre alle 10); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (11 novembre alle 17; 12 novembre alle 11; 14 novembre alle 16); La Notte stellata (12 novembre alle 17) ed Ecologia Cosmica: figli delle Stelle, custodi della Terra (12 novembre alle 18). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

Presso il foyer del Teatro del Lido di Ostia prosegue fino al 26 novembre la mostra Vasi Femminili con le opere di Hagar Keshk, realizzata in collaborazione con Dominio Pubblico. Autoritratti, collage, ricami e opere d’arte relazionale, ispirate da una personalissima esperienza dell’artista. Opere che raccontano un percorso spirituale basato sull’Islam e che trasformano ricordi in un messaggio dal forte impatto emotivo. Ingresso libero e gratuito negli orari di apertura del botteghino da venerdì a domenica dalle 17 alle 20 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.