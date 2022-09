Roma, in corso attività di manutenzione ordinaria alla Fontana di Trevi

Foto di Chait Goli da Pexels: https://www.pexels.com/it-it/foto/vista-di-una-scultura-di-venezia-2031967/

Riceviamo dalla Sovrintendenza Capitolina e pubblichiamo

La Sovrintendenza Capitolina ha avviato oggi alcuni interventi di manutenzione ordinaria della Fontana di Trevi.

Durante le consuete attività di raccolta monete, svuotamento e pulizia della vasca, condotte da Acea Ato2, verranno effettuate da parte di restauratori della società Zetema il monitoraggio conservativo delle superfici e alcune operazioni di manutenzione degli elementi scultorei, senza necessità dell’allestimento di opere provvisionali.

In particolare sarà effettuato un trattamento biocida sulle aree interessate da patine biologiche e un lavaggio delle superfici con depositi di sporco, oltre al trattamento di alcune staffe metalliche ossidate. Non saranno necessarie interruzioni straordinarie del flusso idrico, se non nella mattinata del 3 ottobre, quando verrà eseguita la rimozione delle sostanze biocide.

Durante queste operazioni, a seguito dell’applicazione di specifici prodotti, sulle superfici potrebbero verificarsi modeste e temporanee variazioni cromatiche connesse all’azione del biocida utilizzato, completamente reversibili.