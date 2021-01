Romantico: il 22 gennaio Elvis arriva a Tarquinia per il video di Guido in arte Roberto – IL TEASER

Pochi giorni fa avrebbe festeggiato gli 85 anni, e sarebbe curioso sapere come sarebbe diventato una volta anziano. Invece il destino l’ha chiamato a sé a 42 anni, e noi oggi dobbiamo accontentarci di video e foto d’archivio. O dei sosia.

E allora capita che una copia più o meno conforme all’originale possa occasionalmente aggirarsi anche in qualche scenario della Tuscia, magari a Tarquinia, e se pure è ben lontano dal mito di Elvis la curiosità scatta comunque.

Una premessa così arzigogolata è per dire che a breve Joe Bavota, il sosia più famoso in Italia e in Europa di Elvis Presley, sarà il protagonista del videoclip di prossima uscita – il 22 gennaio – di Guido in arte Roberto, cioè Guido Manglaviti, già cantante sino a qualche anno fa de “Le Riserve” e ora pronto a intraprendere un nuovo percorso solita.

Il video, interamente girato dal regista Alessandro Passamonti nella bellissima cornice etrusca di Tarquinia e prodotto dall’Etichetta Roba da Matti Dischi, racconta una semplice giornata di lavoro di Joe Bavota e del suo fidato assistente Guido in arte Roberto.

“Romantico” è il nome del brano – primo singolo dell’album a cui da il nome – e proprio per questo è stato scelto Elvis – o comunque il suo sosia – come protagonista: un’icona romantica, glamour, rock and roll e pieno di paillettes. Un vero e proprio stile d vita tra ciuffo, basettoni e vestiti in stile rockabilly.