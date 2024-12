Romeo e Giulietta al Teatro San Leonardo di Viterbo: un classico in chiave moderna

Domenica 22 dicembre, alle ore 17 e 30, al Teatro San Leonardo di Viterbo, l’Associazione Figli della Luna presenta una rivisitazione contemporanea di Romeo e Giulietta, celebre tragedia di William Shakespeare, diretta da Giulia Jacopino. L’adattamento propone un ritmo serrato, costumi moderni e coreografie innovative, con l’intento di rendere il capolavoro shakespeariano accessibile a un pubblico trasversale. La messa in scena è affidata a un cast di giovani attori che interpretano i personaggi con vivacità e attualità, mantenendo il fascino originale della storia.

Un racconto senza tempo ambientato a Verona

La trama ripercorre il conflitto tra le famiglie Montecchi e Capuleti nella città di Verona. In questo contesto di scontri e rivalità, nasce l’amore segreto tra Romeo e Giulietta, un sentimento che culmina in un tragico epilogo. L’adattamento gioca con le contraddizioni della storia, alternando antico e moderno per coinvolgere il pubblico in una narrazione senza tempo. Tra gli interpreti principali figurano Ruggero Francica Nava, Giorgia Fabiani, Emanuele Martinelli e lo stesso Giulia Jacopino.

Un Natale al Teatro San Leonardo

La giornata di domenica 22 dicembre sarà arricchita da un Brunch di Natale, in programma dalle 11 alle 15, durante il quale Martina Cori alla voce e Leonardo Pruneti al pianoforte eseguiranno un repertorio di standard jazz natalizi. I biglietti per gli eventi sono già disponibili sul sito eventi.archeoares.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Teatro San Leonardo al numero 366 878 2880 o via email all’indirizzo info@teatrosanleonardo.it. L’iniziativa è realizzata con il supporto del Comune di Viterbo e di vari partner locali.