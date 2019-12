Rue Foyatier, i segreti di una delle strade più belle e pittoresche di Parigi

Chiunque si sia almeno affacciato su questa strada sa che è impossibile dimenticarla. Ancora di più se la si è percorsa, con le gambe che certamente non scorderanno i suoi 222 gradini, più o meno l’equivalente di una dozzina di piani! Ma sono proprio queste famose scale che rendono Rue Foyatier una delle più atipiche e riconoscibili strade di Parigi.

La strada collega Place Suzanne Valadon al Sacré-Coeur, in un percorso fatto solo di scale che offre tutto ciò che Parigi ha di più pittoresco: lampioni e alberi ad alto fusto, pietre per lastricati per tutta la sua lunghezza, alcune opere di street art sparse qua e là e una vista mozzafiato sulla piazza Louise Michel situata accanto.

E per una passeggiata ancora più interessante, basta fare una piccola deviazione su rue Chappe, perpendicolare a rue Foyatier e altrettanto bucolica, prima di fermarsi a rue Saint-Eleuthere per scoprire le Arènes de Montmartre.

Per la cronaca, questa strada intitolata allo scultore Denis Foyatier è una delle poche nella capitale a non avere abitanti. In effetti, c’è solo un indirizzo ufficiale lungo questa strada, il numero 1, e ospita una scuola!