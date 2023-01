Running, domenica la Corsa di Miguel a Roma apre la stagione del CorrinTuscia 2023

Pochi giorni, poi torna l’emozione del running targato CorrinTuscia: domenica 23 gennaio Roma e la Corsa di Miguel battezzano l’edizione 2023 del circuito di podismo che raccoglie il meglio delle gare della Tuscia e non solo.

Presentata la settimana scorsa nella sala consigliare del Comune di Montalto di Castro, la kermesse scatterà nello scenario mozzafiato del Foro Italico con l’ormai ultraventennale corsa romana, per poi proporre agli amanti della corsa del Centro Italia un calendario di 23 corse in tanti differenti realtà dell’Alto Lazio, con qualche “gita fuori porta” in bassa Toscana, cui vanno aggiunte alcune stimolanti esperienze per amanti e curiosi dei trail e altri appuntamenti fuori circuito per coprire un intero anno di passione podistica.