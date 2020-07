“RUOK”: disponibile da stanotte online il nuovo singolo di GIRAFFE

È on line in digital download, sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica dalla mezzanotte di ieri “RUOK” (Are You OK), nuovo singolo di GIRAFFE, alias Lorenzo Passamonti, cantautore di Tarquinia.

“Uno straordinario sfogo realista e privo di retorica sul tema caldo delle ultime vicende oltreoceano: l’importanza di prendere una posizione”: così viene sintetizzato il singolo, che presenta particolarità anche dal punto di vista della struttura musicale.

“Quella che all’apparenza può sembrare una canzone d’amore in realtà nasconde un linguaggio molto più profondo. “RUOK” è un brano trasversale, l’808 trap nella seconda strofa è in totale contrapposizione con il sax tipico del R&B che si sfoga in tutti i ritornelli. Nel testo alcune rime restano sospese, implicite, poco intellegibili quasi a voler spronare l’ascoltatore a indagare, a guardarsi dentro e toccare con mano una coscienza nuova”.

“All’interno troverete contenuti non proprio per tutti. – spiega Giraffe, che annuncia per il 22 luglio l’uscita del video – Per alcuni forse non parla di niente, per me non c’è altro di cui parlare in questo caldo momento”.