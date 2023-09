Sabatini (FdI): “Bene l’attivazione di nuovi servizi all’ospedale di Tarquinia”

Riceviamo dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini e pubblichiamo

“L’ospedale di Tarquinia si potenzia in virtù dell’attivazione presso il blocco operatorio di nuove sedute ortopediche. Ciò è stato possibile grazie all’azione della Giunta Rocca, che ha permesso l’entrata in servizio nella rete aziendale di cinque chirurghi ortopedici, che in questo modo permetteranno di abbattere i tempi di attesa per gli interventi. Ringrazio il commissario straordinario dell’Asl di Viterbo dottor Egisto Bianconi che sta portando avanti un ottimo lavoro, favorendo un rilancio dell’intera rete sanitaria provinciale, attuando un importante e ambizioso piano di riorganizzazione dei presidi ospedalieri sia dal punto di vista strutturale che delle prestazioni. L’ospedale di Tarquinia, per la sua posizione, è considerato dalla Regione strategico non soltanto per la Tuscia, ma per l’intera area nord del Lazio, ed è quindi volontà dell’ amministrazione regionale investire sul suo potenziamento. E questi fatti ne sono la prova. Stiamo infatti andando nella giusta direzione, abbattendo i tempi e le liste di attesa e favorendo un decentramento delle specializzazioni negli ospedali più importanti della nostra Provincia”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.