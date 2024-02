Sabatini (FdI): “Fondi per le botteghe storiche del Lazio e della Tuscia”

Riceviamo da Daniele Sabatini e pubblichiamo

In arrivo dalla Regione 2,4 milioni di euro per tutelare e valorizzare le botteghe, le attività artistiche, i mercati, le fiere di valenza storica. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta del vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, stabilendo anche i criteri e le modalità di accesso ai fondi.

“Si tratta – è il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini – di un intervento di fondamentale importanza che permetterà di conservare, ma soprattutto rilanciare, i luoghi in cui rivivono le migliori tradizioni storiche, culturali ed economiche del nostro territorio. Valorizzare le botteghe storiche, i mercati, le fiere, significa recuperare il passato per poterlo investire sul futuro, favorendo soprattutto lo sviluppo turistico delle nostre comunità attraverso la promozione attiva di quelli che rappresentano a tutti gli effetti luoghi della memoria. Ringrazio il vicepresidente e assessore Angelilli per questa opportunità concessa a tanti Comuni. Ancora una volta è stata data attenzione alle province del Lazio dove le tradizioni sono più radicate e dove l’identità storica può rappresentare davvero un prezioso volano per la crescita del tessuto economico e produttivo. E’ il caso della Tuscia dove sono presenti 80 botteghe storiche dislocate fra Viterbo e la provincia, e dove le testimonianze e i luoghi delle tradizioni e degli antichi mestieri sono da sempre un’attrattiva importante a livello turistico, anche grazie a manifestazioni ed eventi collegati. Ora con queste risorse sarà possibile rendere ancora più funzionali e attive queste realtà. Con lo stesso spirito inoltre, stiamo lavorando ad una proposta di legge rivolta a disciplinare il sostegno e la promozione delle rievocazioni storiche del Lazio, che presto sarà incardinata in Consiglio regionale per iniziare il relativo iter di discussione e approvazione”.