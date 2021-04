Sabato 1 maggio tornano visitabili il Bosco del Sasseto, il Museo del fiore di Torre Alfina e il Museo della Città Civico e Diocesano di Acquapendente

Riceviamo e pubblichiamo

Riaprono i musei nelle zone gialle secondo i protocolli di sicurezza già adottati prima dell’ultima chiusura. Apertura anche nel fine settimana, a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Sarà possibile scegliere il giorno e la fascia oraria preferita (mattina o pomeriggio), mentre l’orario preciso di visita verrà comunicato al momento della prenotazione.

Riprendono i servizi al pubblico con una grande novità: il biglietto UNICO ossia un tariffario nuovo e agevolato che offre tantissimi vantaggi ai visitatori. Ingresso al Bosco del Sasseto e accompagnamento lungo il sentiero per 2 ore circa, ingresso al Museo del fiore di Torre Alfina e al Museo della Città Civico e Diocesano di Acquapendente, ingresso gratuito alle mostre in corso nei Musei, utilizzo delle audio-guide per il Museo del fiore, sconti e agevolazioni per le attività didattiche e per i gruppi su prenotazione, ed infine iscrizione alla newsletter dedicata per ricevere aggiornamenti anticipati e sui nuovi programmi e sulle nuove attività.

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria dei musei – Museo del fiore e Museo della Città Civico e Diocesano – o alla biglietteria del Bosco del Sasseto, previa prenotazione.

Per far sì che i visitatori possano rispettare tutte le normative di sicurezza, in pricinpal modo la distanza di almeno 1 metro, si prevede l’ingresso di massimo 10 persone in contemporanea all’interno dei musei e 25 all’interno del Bosco e sono stati programmati diversi turni di visita.

Il calendario delle aperture, potrebbe subire variazioni, invitiamo dunque i visitatori a verificare sempre date e orari di apertura sul sito www.laperegina.it e sui siti specifici dei Musei nonché sui canali social dedicati alle singole strutture. Gli operatori della Coop L’Ape Regina restano comunque a disposizione per fornire utile assistenza e per rispondere alle domande all’indirizzo mail eventi@laperegina.it o al cellulare 388.8568841 (anche WhatsApp).