Sabato 14 settembre a Tarquinia una serata tra arte e astronomia

Sabato 14 settembre, a Tarquinia, si terrà un evento unico che unisce arte e astronomia, organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) e dal Gruppo Astrofili Galileo Galilei Aps (Grag). La serata inizierà con una visita guidata che partirà alle ore 17.45 da Piazza Cavour. La guida turistica Claudia Moroni accompagnerà i partecipanti alla scoperta di luoghi storici di grande fascino come le terzerie del Poggio e della Valle, il Castello di Corneto, la Chiesa di Santa Maria in Castello e il Torrione di Matilde di Canossa. Durante l’itinerario, sarà possibile ammirare anche il belvedere del giardino della Ripa, le Chiese di San Giacomo e del Salvatore, e il quartiere di San Martino. Chi lo desidera potrà concludere la passeggiata con un aperitivo (a pagamento) presso Vaniglia e Caffè, al civico 11 di Piazza Giuseppe Verdi, conosciuta come Piazza d’Erba.

Osservazione astronomica: Luna e Saturno protagonisti della serata

A partire dalle 19:00, fino alle 23:00, la serata proseguirà con l’osservazione della Luna e di Saturno presso la splendida cornice di Campo Cialdi – Parco Palombini, situato in via della Ripa 25. Gli astrofili del Grag metteranno a disposizione potenti telescopi per permettere ai visitatori di ammirare da vicino il nostro satellite e il maestoso pianeta con i suoi anelli. Le spiegazioni dettagliate offerte dagli esperti arricchiranno l’esperienza, svelando i segreti degli astri e del cielo notturno. L’evento è a ingresso libero, un’occasione imperdibile per grandi e piccoli appassionati di astronomia.

Dettagli e informazioni utili

La visita guidata è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Per partecipare, è possibile inviare una mail a tarquiniense@gmail.com o un messaggio WhatsApp al numero 339 2011849. Per informazioni sull’osservazione astronomica, si può contattare il Grag all’indirizzo info@grag.org o chiamare al numero 347 5698423. In caso di maltempo, l’evento potrebbe essere annullato, quindi si consiglia di verificare le condizioni prima di partecipare.