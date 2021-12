Sabato 18 dicembre apertura straordinaria dei laboratori artigianali del borgo di Bassano in Teverina

Riceviamo dal Comune di Bassano in Teverina e pubblichiamo

Sarà una giornata alla riscoperta dell’artigianato e di chi lavora con le mani per trasmettere passione e tradizione nelle proprie creazioni. Sabato 18 dicembre al borgo di Bassano in Teverina ci sarà infatti l’apertura straordinaria dei laboratori degli artigiani del paese, alcuni dei quali inaugureranno la bottega proprio per l’occasione.

L’artigianato torna dunque in maniera stabile nel luogo dove appartiene per antonomasia: il borgo. Il centro storico di un piccolo paese come Bassano in Teverina non è infatti solo un qualcosa da visitare di passaggio, la tappa di una gita, lo scorcio da fotografare e postare sui social. Il borgo è un luogo dove ogni vicolo racconta una storia, dove ogni pietra ha un significato, dove ogni passante può sentirsi a casa.

Per questo a Bassano in Teverina è nata una rete di artigiani locali che vivono, ma soprattutto fanno vivere, il centro storico del paese. Preservandolo e rilanciandolo. Al riparo dalla frenesia contemporanea e dagli alienanti modelli di produzione in serie, gli artigiani bassanesi si ritrovano nei loro laboratori con le luci accese per realizzare manufatti, dedicandogli tutta la loro creatività e passione. Proprio come se il tempo si fosse fermato.

L’apertura straordinaria dei laboratori di sabato è organizzata da “Vivilborgo”, un’associazione nata dalla volontà di accogliere e connettere tutti gli artigiani attivi nel territorio di Bassano in Teverina, affinché, grazie alla loro passione, si mantenga vivo e animato l’antico borgo medievale.

La manifestazione sarà anche un’occasione per visitare il centro storico bassanese addobbato con le luci natalizie.

Di seguito, la lista degli artigiani che parteciperanno alla manifestazione di sabato:

Luce & Bellezza: lampade da interno e punti luce realizzati con piccole parti di tubi, pezzi di legno trattati e lampadine multiformi.

Obiettivo creativo: esposizione fotografica, gadget decorativi e oggettistica realizzati a mano.

Manintuscia: creazioni con tecnica del decoupage ed eco printing.

Unmondofloreale: creazioni floreali in tessuto e pannolenci realizzate interamente a mano.

Sul filo di Arianna: giocattoli per bambini realizzati in lana d’alpaca e cotone, creazioni di componenti di arredo per camerette realizzate in legno riciclato.

Controcorrente: lampade da interno realizzate con pentole, ruote di bicicletta, frammenti di legno e stampelle riciclate.

Allevamento Tuscialpaca e non solo: opere a maglia realizzata con lana 100 per cento alpaca.

Mani Creative: creazioni realizzate con feltro, lana e sassi.

Il Broccante: Lavorazione di oggetti d’arredo dismessi per dare loro nuova vita e oggettistica di alta bigiotteria e d’arredo.

Il Mondo di Patrizia: oggetti realizzati a mano con diversi materiali e idee regalo personalizzabili.

Woodenpens: progettazione e realizzazione di penne con legni pregiati e autoctoni, materiale di recupero e resine.

L’angolo creativo STN: accessori per neonati, bambini, donne, uomini e per la casa.

Mayaeventi: creazioni personalizzabili come party kit, coordinati per eventi, partecipazioni, accessori per matrimoni, battesimi, diciottesimi e baby shower.