Sagra del Cavatello, un lungo weekend tra buona cucina e divertimento a Vitorchiano

Torna l’amatissima Sagra del Cavatello a Vitorchiano, uno degli eventi estivi più attesi della Tuscia! Quest’anno, la 44ª edizione si svolgerà da giovedì 1° a domenica 4 agosto 2024, regalando ai visitatori quattro serate all’insegna della buona cucina e del divertimento. Nella suggestiva cornice del “Borgo Sospeso” della Tuscia, la Pro Loco Vitorchiano ha organizzato un programma imperdibile che celebra il delizioso cavatello vitorchianese, riconosciuto come PAT (Prodotto agroalimentare tradizionale) dalla Regione Lazio dal 2017.

Serate Gastronomiche nel Cuore di Vitorchiano

Le serate gastronomiche, che si terranno in Piazza Roma nel centro storico di Vitorchiano, saranno dedicate al cavatello, il tradizionale primo piatto locale. Questo evento è una vera e propria festa per il palato, dove si potrà gustare la genuina cucina della Tuscia. Grazie all’impegno della Pro Loco e di tutti i volontari, la sagra ha raggiunto un prestigioso traguardo, contribuendo a far conoscere e apprezzare questo piatto tipico anche fuori dai confini locali.

Musica e Divertimento Sotto le Stelle

Non solo buon cibo, ma anche tanta musica e divertimento! Ogni sera, a partire dalle 21:30, Largo Guglielmi (i “giardinetti” fuori Porta Romana) si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto. Ecco il calendario degli eventi musicali: